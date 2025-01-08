Genç sevgiliye mesajı yolladı: Artık üçüncü çocuğa hazırım!

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Yılardır profesyonel bir dansçı olarak sayısız ünlüyle ekip olarak katıldığı Dancing with the Stars yarışmasının yıldızı Gleb Savchenko, birlikte dans ettiği ünlü model Brooks Nader'la büyük bir aşk yaşıyor.

YOLLARI DANS YARIŞMASINDA KESİŞMİŞTİ

Neredeyse tüm ünlü modellerin yolunun geçtiği efsane dergi Sports Illustrated’a çıktıktan sonra ünlenen Brooks Nader 4 yıl üst üste derginin kapak güzeli olunca ünü arşa ermişti.

Podyumlar elde ettiği şöhretle birlikte Dancing with the Stars’a katılan ve ekran yıldızı da olan güzel model buradaki partneri Gleb Savchenko’yla yarışırken gönlünü ünlü dansçıya kaptırdı.

Çift aralarında çok büyük bir "kimya" olduğunu söylemişti... Bu halleri ekran performanslarına da yansıdı

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Bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkileri ilerleyen çift sık sık yarışma provalarında ve kamera arkasında samimi görüntüler verirken yakalanıyordu, en sonunda da birkaç ay önce kameralar önünde aşk yaşadıklarını itiraf ettiler.

MESAJIN ADRESİ BELLİ: 3. ÇOCUĞA HAZIRIM!

İlişkileri giderek ilerleyen ateşli aşıklar yeni yıl tatilini de Gleb Savchenko’nun kızıyla birlikte geçirdikten sonra ünlü dansçıdan model sevgilisine tatlı bir mesaj geldi.

Kucağında arkadaşının kızıyla poz veren Gleb Savchenko sevgilisine "3. çocuğa hazırım" mesajı yolladı

Savchenko dün akşam yarışmadan arkadaşı Pasha Pashkov'un küçük kızı Nikita’yı kucağında tuttuğu bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımını da takipçilerinin önüne sevgilisi Brooks Nader’ı etiketleyerek “3 numaralı bebek için hazırım” yazdı.

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İlişkilerini ilan ederken “Hayatımızı yaşıyoruz, bu her neyse biz sadece eğleniyoruz. Hayat böyle bir şey olmalı” diyen aşıklar belli ki birlikte vakit geçirdikçe işler kızışmış ve artık ilişkilerinde ciddileşmeye başlamıştı.

KARARINI AŞK TATİLİNDE VERDİ: BENİM BAŞKASINA İHTİYACIM YOK

Yakın çevreleri bu bir anda alevlenen aşkı büyütenin çiftin birlikte çıktıkları yılbaşı tatili olduğunu söylüyor.

Başlarda bu ilişkiyi ciddiye almadıklarını ve sadece "takıldıklarını" söyleyen ikilinin arasındaki aik hızlı ilerledi

Gleb Savchenko, ilk evliliğinden doğan 14 yaşındaki kızı Olivia’yı da yanlarına alarak Brooks Nader'la tatile çıkmış, bu tatilden fotoğraflarını da “Başka bir şeye ihtiyacım yok” diyerek paylaşmıştı.

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41 yaşındaki Savchenko kendisi gibi dansçı olan ilk eşi Elena Samodanova’la 14 yıl evli kalmış, çiftin 14 yaşında Olivia ve 7 yaşında Zlata adında iki kızları olmuştu.

Gözden Kaçmasın 30 yıllık evlilikte mutlu son! Nihayet aynı çatı altında yaşayacaklar Haberi görüntüle

PEŞ PEŞE BOŞANDILAR... SIRADA YENİ YUVA KURMAK MI VAR?

28 yaşındaki Brooks Nader da reklamcı Billy Haire ile evlenmiş, 2019’da başlayan bu evlilik 2024’ün bahar aylarında sona ermişti. Yani tam da Nader’ın adı Gleb Savchenko’yla anılmaya başlarken…

Zaten iki kız evlat yetiştiren Gleb Savchenko anlaşılan yeniden baba olmaya hazır görünüyor. Kariyerinin zirvesini yaşayan Brooks Nader’ın sevgilisinin bebek çağrısına ne cevap vereceği ise merakla bekleniyor…

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