Genç sevgilisiyle yaşadığı aşk bir çırpıda bitiverdi… Biri yuva kurmak istedi biriyse ‘Üç çocuk yeter!’ dedi

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Hatta ünlü oyuncu kendisinden 13 yaş küçük sevgilisiyle verdiği samimi pozları ve çıktıkları aşk tatillerine tepki gösteren hayranlarına kızıyor, “Evet kendimden genç bir sevgilim var. Ne yapacaksınız? Beni tutuklayacak mısınız?” diyordu.

Hills dizisinin yıldızı ünlü oyuncu Kristin Cavallari'nin sosyal medyadan tanınan influencer sevgilisi Mark Estes’ten ayrıldığı duyuldu.

Çiftin neredeyse her mutlu anını sosyal medyadan yayınladıkları ilişkileri sadece yedi ay sürdü.

MUTLULUK POZLARI YARIM KALDI… HER ŞEY YEDİ AYDA BİTTİ

Birlikte sürekli mutluluk pozları veren Cavallari ve Estes’in ayrılık sebebinin ise gerçekten de aralarındaki büyük yaş farkı ve hayata dair farklı beklentileri olması olduğu iddia edildi.

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İki ünlü isme yakın kaynaklar hafta sonu ayrılan ikilinin arasının bozuk olmadığını, birbirlerine karşı bir kırgınlık hissetmediklerini söyledi.

Bu beklenmedik ayrılığın sebebi ise 24 yaşındaki Mark Estes’in Kristin Cavallari'den çocuk istemesi ve bir yuva kurmayı arzulaması olmuş.

BİRİ ÇOCUK İSTEDİ DİĞERİ “KEYFİMİZE BAKALIM” DEDİ

Genç influencer sevdiği kadınla bir an önce evlenip çocuk sahibi olmak isterken Kristin Cavallari'nin sadece sevip sevilmek ve iyi vakit geçirmek istemesi bu ilişkinin kısa ömürlü olmasına yol açmış.

Çiftin yakın çevreleri Kristin Cavallari ve Mark Estes’in ayrılmadan önce “uzun vadeli” hedefleri konusunda çok farklı noktalarda olduklarını, bu hayati konuda anlaşamayınca da bir an önce kendi yollarına gitmenin daha doğru olacağına karar verdiklerini söylüyor.

GENÇ SEVGİLİ YUVA HAYALİ KURUYORDU

“İlişkileri ciddileşmeye başladıkça sorunlar da su yüzüne çıkmaya başladı” diyen kaynaklar bu ayrılığı “Gelecek hakkında konuşmaya devam ettiler ama uyumlu değillerdi” diye yorumladı.

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Söylenenlere göre Estes “en başından beri” “yuva ve aile kurma” arzusunu dile getiriyordu. Kristin Cavallari ise şimdiki hayatından ve ailesinden çok memnundu ve bu yeniden yuva kurma fikrini bir türlü kabul etmek istemedi.

“ZATEN ÜÇ ÇOCUĞUM VAR…”

Kristin Cavallari eski eşi Jay Cutler’dan 11 yaşında Camden, 9 yaşında Jaxon ve 8 yaşında Saylor adında üç çocuk annesi. Cavallari aslında daha fazla çocuk fikrine “açık” olsa da “hayatından ve ailesinden çok memnun olduğunu” düşünüyordu ve şimdilik bu durumun değişmesini istemediğine karar vermişti.





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ELEŞTİRİLERE KIZMIŞTI AMA YAŞ FARKI DA BU AŞKA İYİ GELMEDİ

Bir diğer iddiaya göre de Kristin Cavallari aslında bu konudaki eleştirilere sert tepki vermiş olsa da ilişkiyi bitiren bir diğer sebep de Mark Estes’le aralarındaki yaş farkıydı.

İkiliyi tanıyanlar Cavallari’nin bağımsızlığına düşkün olduğunu Estes’in ise durulmak ve kök salmak istediğini söyledi…