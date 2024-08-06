Genç sevgilisiyle tatile çıkmıştı: Deniz anası ünlü çapkının başını yaktı!

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Bu arada yaşı ilerledikçe başka bir unvanın daha sahibi oldu: Müzmin bekâr, ünlü çapkın...

Bunun nedeni de yaşı 50'ye yaklaşmasına rağmen evliliğe, tek bir kadına bağlanmaya henüz hazır olmadığını gözler önüne sermesi. Üstelik kendisi yaş aldıkça sevgililerinin gençleşmesi de işin bir başka boyutu...

İşte bu ünlü, şu sıralarla "yazlık geleneğini" sürdürüyor. Yanında sevgilisi ve ünlü arkadaşıyla birlikte dünyanın en gözde tatil beldelerinden birinde sıcak denizlerin keyfini çıkarıyor.

Ama önceki gün lüks yatla denize açıldıklarında bu ünlünün başına küçük bir tatil kazası geldi...

'TATİL KAZASI' YAŞADI

Böyle anlattığımız bu ünlü Hollywood'un ünlü çapkını Leonardo DiCaprio. 49 yaşındaki oyuncu, şu sıralarda İtalya'nın Sardinya adasında tatil yapıyor.

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Yanında bir başka ünlü arkadaşı Tobey Maguire ile genç sevgilisi model Vittoria Ceretti var.

DiCaprio dün de 26 yaşındaki Vittoria ve diğer arkadaşlarıyla birlikte lüks bir yatla denize açıldı. Bol bol yüzüp su sporlarıyla ilgilenen DiCaprio, bir ara da küçük bir talihsizlik yaşadı.

Ünlü oyuncuyu yüzerken bir deniz adası ısırdı. Sağ bacağının üst kısmı kıpkırmızı olan ve kaşınan DiCaprio hemen yata çıktı.

Görevliler de ona gerekli müdahaleyi yaptı. O anlarda da sevgilisi Vittoria Ceretti, ünlü oyuncunun yanından bir an bile ayrılmadı.

NİŞAN SÖYLENTİLERİ ÇIKTI AMA...

Leonadro DiCaprio ile birlikte tatile çıktığı model Vittoria Ceretti, geçen yıldan bu yana birlikteler. Bir ara Ceretti'nin parmağında görülen iri taşlı yüzük iki sevgilinin nişanlandığı ve DiCaprio'nun sonunda evliliğe karar verdiği yorumlarına neden oldu.

Leonardo DiCaprio ile Vittoria Ceretti ise bu konuda sessizliklerini korudu.

Öte yandan TMZ sitesine konuşan bir kaynak Ceretti'nin parmağındaki yüzüğünü 2022 yılından bu yana taktığını ve kendisinin aldığını ileri sürdü.

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TOBEY MAGUIRE İLE GENÇ SEVGİLİSİ DE ONLARLA BİRLİKTE: Ünlü oyuncu ile sevgilisi bu tatilde yalnız değiller. Onlara bir başka ünlü oyuncu, 49 yaşındaki Tobey Maguire ile 24 yaşındaki sevgilisi Babette Strijbos da eşlik ediyor.





Leonardo DiCaprio, genç sevgilisi Vittoria Ceretti ile tatilin keyfini çıkarıyor.





ÖZEL SIRLARI ORTAYA SERİLDİ

Hollywood'un müzmin bekarı unvanını meslektaşı George Clooney'den devralan Leonardo DiCaprio sık sık özel hayatıyla gündeme geliyor.

25 yaşına gelen sevgililerini terk edip yeni bir aşka yelken açan DiCaprio'nun özel hayatının bazı sırları onunla bir gece bir kulüpte tanışan 22 yaşındaki model Heike Konings tarafından bu yılın başlarında gözler önüne serilmişti.

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Ünlü oyuncuyla tek gecelik bir kaçamak yaşayan Konings, Playboy dergisinin Hollanda baskısına o anlarda yaşadıklarını anlatmıştı.

Konings, Leonadro DiCaprio ile Los Angeles'ta bir gece kulübünde tanıştığını anlattı. Playboy dergisinin Hollanda baskısına konuşan genç model Hieke Konings, ünlü oyuncuyla bir araya geldiği gece kulübüne sadece özel davetiye ile girilebildiğini anlattı.

Söylediğine göre tanıştıkları gece Leonardo'nun üzerinde bir eşofman üstü vardı, başına da her zamanki gibi beyzbol şapkası takıyordu.

Genç model Hieke. bir masada oturan Leonardo ile önce göz teması kurduklarını söyledi. Sonra da DiCaprio'nun menajeri genç modele gidip "Leo seninle konuşmak istiyor" dedi. Hemen ardından Hieke ile birlikte Leonardo'nun oturduğu masaya doğru yürüdüler.

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ONUNLA GİTMEYİNCE ÇOK ŞAŞIRDI

Genç modelin anlattığına göre Leonardo ile aralarında bir yakınlaşma oldu o gece. Ünlü oyuncuyla öpüştüğünü söyleyen Konings, "Sorun yoktu, ama bu konudaki en iyi deneyimim değildi" diye konuştu.

Sonra Hieke, Leonardo'nun kulüpten birlikte çıkıp onun evine gitme teklifini reddetti. Gerisini ise genç model şöyle anlattı: " Bu tepkiye şoke oldu. Çünkü buna alışkın değildi. Leonardo'ya onu yeterince tanımadığını söylediğimde buna çok sevimli bir şekilde karşılık verdi. Buna saygı duyuyorum."

Hieke'nin gece kulübünden birlikte çıkma teklifini reddettikten sonra ünlü oyuncu o gece kendine bir başka genç kız buldu. Onunla birlikte evinin yolunu tuttu.

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YATAKTA BİLE KULAKLIĞINI ÇIKARMIYORDU

Hieke Konings'in kendisi ünlü oyuncuyla birlikte onun evine gitmese de Los Angeles'taki bazı kulüplerden Leonardo ile çıkıp onun evine giden arkadaşları olduğunu sözlerine ekledi. Genç model, arkadaşlarının kendisine aktardıklarını da dergiye anlattı.

Hieke "Bir arkadaşım, Leonardo'nun yatakta bile kulaklığını çıkarmadığını söyledi. Çünkü o sırada arkadaşımın sesini duymak istememiş" diye konuştu.

Genç model, Leonardo ile bir gece geçiren başka bir arkadaşının kendisine anlattığı deneyimi de "Arkadaşımın başının üzerine yastık koymuş. Leo çok tuhaf ve çok yaşlı" sözleriyle ifade etti.