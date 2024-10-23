Torunu yaşındaki sevgilisi uğruna çocuklarını feda etmişti... Gün geçti, devran döndü, şimdi onlara yalvarıyor... Evlâtlarım, ne olur beni affedin!

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İşte tam da böyle bir aşk yaşayan bir ünlü şarkıcı ve oyuncu, iki çocuğundan daha genç sevgilisine öyle kapılmıştı ki gözü ailesini bile görmedi.

Kendisini bu aşk konusunda uyaran iki çocuğunu bile bir kenara itip onlara rest çekti.

Ama şimdi işler değişti.

Ünlü yıldız hakkında bu konuda çarpıcı iddialar dolaşıyor. Buna göre gözü genç sevgilisinden başkasını görmeyen yıldız şimdi iki çocuğuna zeytin dalı uzatıyor.

Onlar tarafından bağışlanmayı istiyor, hatta iddialara göre bu nedenle çocuklarına yalvarıyor bile.

SEVGİLİSİYLE ARALARINDA 40 YAŞ FARK VAR

Bu öykünün kahramanlarından biri 78 yaşındaki ünlü şarkıcı ve oyuncu Cher.

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Artık hayranlarının çok iyi bildiği gibi Cher, bir süredir 38 yaşındaki müzik yapımcısı Alexander A.E Edwards ile aşk yaşıyor. Hatta ikilinin bir dönem nişanlandığı bile konuşulmuştu.

Ünlü yıldız, genç sevgilisiyle aşkına karşı çıkan iki çocuğu Chaz Bono ve Elijah Blue Allman ile ilişkisini en alt düzeye indirmişti. Bununla da kalmayıp eğer bu konuda üstüne gelirlerse onları mirasından mahrum bırakmakla tehdit etmişti.

Fakat aradan geçen bunca zamanın ardından ünlü yıldız, iki çocuğunun da kendisini bağışlaması için kelimenin tam anlamıyla yalvarıyor.

Radar Online adlı internet sitesinin haberine göre Cher, genç aşkı yüzünden görüşmediği çocuklarını çok özlediği için bu konudaki fikrini değiştirdi.

Cher'in Sonny Bono ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Chaz ya da tam adıyla Chaz Salvatore 55 yaşında.

Yıldızın Gregg Allman ile evliliğinden sahip olduğu diğer oğlu Elijah Blue Allman ise 48 yaşında. Özetle her ikisi de Alexander Edwards'tan daha büyük.

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BELKİ DE İLİŞKİSİ YOLUNDA GİTMİYOR... YALNIZLIKTAN KORKUYOR

Diğer yandan yakınlarının Cher ile ilgili bazı şüpheleri var.

Onlara göre ünlü yıldızın ilişkisi belki de iyi gitmiyor. Sevgilisinden ayrılırsa çocuklarını da kaybettiği için tamamen yalnız kalmaktan korkuyor. Bu yüzden de iki çocuğuna zeytin dalı uzatıp onlarla barışmak istiyor.

Cher ile Alexander A.E. Edwards, 2022 yılından bu yana birlikteler. Aradaki yaş farkı nedeniyle bu ilişki başından beri magazin gündeminin manşetlerinde.

İki çocuğunu endişelendiren ise Cher'in torunu yaşındaki Edwards ile ilişkisinden yaralanarak çıkabileceği.

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İşte bu yüzden de çocukları, ilişkinin başında yıldızı uyardı. Fakat Cher onları dinlemek yerine Chaz Bono ile Elijah Allman'ı "defterden silmekte" buldu çözümü. Aradan geçen zamanın ardından ise şimdi çocuklarıyla barışmak istiyor ünlü yıldız.

SEVGİLİSİ İKİ ÇOCUĞUNDAN DAHA GENÇ

Aslına bakılırsa Cher ile Alexander Edwards'ın aşkının bu kadar konuşulmasının nedeni sevgilisinin çocuklarından bile daha genç olması.

Cher, 56 yaşında Chaz Bono ve 48 yaşında Eliah Blue Allman adında iki tane erkek çocuk sahibi. İlişkinin ilk döneminde, yıldızın iki oğlunun, Cher'in kendisinden bu kadar genç biriyle birlikte olmasına çok sıcak bakmadıkları haberleri basına yansımıştı.

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O dönemdeki iddialara göre de Cher, eğer bu ilişkisini desteklemezlerse çocuklarını 360 milyon dolarlık mirasından mahrum bırakacağı tehdidini savurmuştu.

'FLÖRT EDEBİLECEĞİM YAŞITIM ERKEKLERİN ÇOĞU ÖLDÜ'

Gerçek adı Cherilyn Sarkisian olan ve "pop müziğin Tanrıçası" olarak nitelendirilen Cher, konuk olduğu Jennifer Hudson'ın sunduğu sohbet programına konuk oldu. Orada da neden kendisinden çok genç bir erkekle aşk yaşadığını anlattı.

Ünlü şarkıcı aslında çalışmadığı zamanlarda yani sahnede ya da kamera karşısında bulunmadığı zamanlarda çok utangaç biri olduğunu söyledi. Özellikle de etrafında erkekler olduğunda bu duyguyu daha fazla hissettiğini sözlerine ekledi.

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Cher bu konuda "Benden büyük ya da yaşıtım olan erkekler bana yaklaşmaya çekinip korkuyorlar" dedi.

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Sonra da sadece genç erkeklerin bunu başarabildiğini sözlerine ekledi. Bu konuda şunu da söyledi Cher: "Genç erkekler daha cesur, çünkü bizim gibi kadınlar tarafından büyütüldüler."

Ünlü şarkıcı ve oyuncu bu konuda konuşurken şakacı bir yaklaşım da sergiledi ve "Benden büyük ya da yaşıtım olan erkeklerin hepsi öldü" dedi.

Jennifer Hudson ile sohbet ederken bir dönemin en yakışıklı erkek yıldızlarından biri olan Elvis Presley'in kendisine romantik ilişki teklif ettiğini ama bunu reddettiğini de anlattı Cher. Bunun nedenini de "Çünkü gergindim" diye anlattı.

Gösteri dünyasının bazı ünlüleri gerçekten ilginç. Sıradan insanlarda pek de görülmeyen bazı özellikler taşıyorlar, kimi zaman dikkat çekici yaşamlar sürdürüyorlar. Uzun süre gündemde kalan açıklamalara imza atıyorlar.

'AŞK MATEMATİK BİLMEZ'

Cher ile Alexander AE Edwards'ın ilişkisi ilk olarak el ele görüntülendikleri 2022 yılında gün yüzüne çıktı. Ünlü sanatçı sonra da bu durumu sosyal medya sayfasından ilan etti.

İlişkileri ortaya çıktığında aralarındaki 40 yaş farkı tartışma yarattı. Ama Cher buna hiç aldırmadı ve eleştirilere yine sosyal medya üzerinden "Aşk matematik bilmez" diye yanıt verdi.

Cher'in iki oğlundan daha genç olan Edwards ile ilişkisi onun konuk olduğu birçok programda da masaya yatırıldı. Yıldız, Kelly Clarkson'a konuk olduğunda da bu konuda "Kağıt üzerinde bu durum çok komik görünüyor. Ama gerçek hayatta biz harika bir ikiliyiz, çok iyi anlaşıyoruz. O muhteşem biri. Ve ben erkeklere hak etmedikleri değeri veren biri değilim" diye konuştu.

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HER ŞEY TELEFON MESAJLARIYLA BAŞLADI

Cher, sunuculuğunu Amelia Dimoldenberg'in üstlendiği Chicken Soup Date adlı programda da Alexander Edwards ile ilişkisinin nasıl başladığını da anlattı.

Onun söylediğine göre her şey bir telefon mesajıyla alevlendi. O dönemi şöyle anlattı Cher: "İsviçre'ye gittim. O sırada bana mesaj attı ve nereye gittiğimi sordu. Ona İsviçre'ye gittiğimi, biraz yorgun olduğumu söyledim. Sonra bana 'Tamam, biraz dinlen bebek' diye yanıt yazdı."

Ünlü yıldızın söylediğine göre kendisinden 40 yaş genç biriyle böyle romantik bir ilişki yaşamak onun beklentileri dahilinde değildi.

Hatta bu aşka düşmeden önce arkadaşlarına "Sakın kendinizden genç erkeklerde aşk yaşamayın. Hele mesaj yazanlarla asla aşık olmayın" diyen Cher için durum böyle olmadı.

ORTADA BİR YÜZÜK BİLE VARDI

Cher, Alexander Edwards'ın kendisine yüzük verdiğini ve onu her zaman parmağında taşıdığını da sözlerine ekledi.

Ünlü yıldız ile Edwards, 2022 yılında Paris Moda Haftası'nda tanıştılar. O an sadece 15 dakika sohbet ettiler. Tabii Edwards o arada Cher'in telefon numarasını aldı. Sonra da bugünlere geldiler.

Cher ile Alexander Edwards, geçen yıl mayıs ayında bir ayrılık süreci yaşadılar. Ama sonra tekrar bir araya geldiler.

İlişkilerinin bu ikinci baharında Cher yaptığı bir röportajda "Sadece mutlu olmak istiyorum" diyerek 40 yaş genç aşkıyla işlerin yolunda gittiğini ifade etmişti.