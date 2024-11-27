Genç sevgilisi gözlerini kör etti… Ailesi korku içinde: Annemi bu adamdan kurtaramıyoruz

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78 yaşındaki efsane şarkıcı son iki yıldır 38 yaşındaki ünlü müzik yapımcısı Alexander Edwards’la büyük bir aşk yaşıyor.

Cher son aylarda gündemi epeyce meşgul eden ilişkisi için “Ne kadar mutlu olduğum hakkında konuşmaktan nefret ediyorum ama hayır, birlikte harika vakit geçiriyoruz. Müzik konuşabiliyoruz. Her şey hakkında konuşabiliyoruz. Sevgilimin harika bir espri anlayışı var, dünyanın en sevimli oğluna sahip. Birbirimizi anlıyoruz.” diye konuşmuştu.





GENÇ SEVGİLİSİ İKİ OĞLUNDAN DA KÜÇÜK

Ancak ünlü şarkıcının ailesi bu aşk konusunda endişeli…

Özellikle de ilk evliliğinden dünyaya gelen 55 yaşındaki oğlu Chaz Bono. Cher’in büyük oğlu Chaz, annesinin kendisinden ve 48 yaşındaki kardeşi Elijah Blue’dan bile küçük olan sevgilisi Alexander Edwards’ın göründüğü gibi biri olmadığını düşünüyor.

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Hatta Alexander Edwards’ın gerçek yüzünü gösteren birçok ipucu olduğunu ancak annesi Cher’in tüm bunları görmezden geldiğini söylüyor oğlu Chaz.

"BU ADAM SENİN CANINI YAKACAK ANNE!"

Bu korkular Cher'in geçen mayıs ayında bir albümde sevgilisi ile iş birliği yaptığını açıklamasının ardından daha da arttı. Ünlü şarkıcının en yakınları genç sevgilisinin onu değil kendi çıkarlarını düşünerek hareket ettiğini düşünüyor.

Ancak bu konuda Cher’i ne kadar uğraşsalar da ikna edemiyorlar.

MİRAS KORKUSU SARDI

Ailesi Cher “O benim paramın peşinde değil” dese de ünlü şarkıcının bu albüm için sevgilisine para akıttığını iddia ediyor.

Üstelik Cher'in vasiyetini sevgilisi Edwards’ı da kapsayacak şekilde değiştirmek için adımlar attığını ima etmesi bu paniği daha da arttırdı.

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Yakınları “Henüz bunu yapmadı ama bunu kesinlikle düşünüyor çünkü onun hayatının aşkı olduğunu iddia ediyor. Ve eğer albümü yaptığı son albüm olursa şüphesiz büyük bir başarı elde edecektir. Öldüğünde, bu Alexander Edwards’a albümün tüm karını verecek ve adam ömür boyu bunun ekmeğini yiyecek” diyor.

ÇOCUĞUNUN ANNESİNİ DE DEFALARCA ALDATTI

Cher, Kasım 2022'den beri birlikte olduğu genç sevgilisi için “Kağıt üzerinde biraz saçma ama gerçek hayatta çok iyi anlaşıyoruz. O muhteşem biri. Ve ben erkeklere hak etmedikleri nitelikleri vermem” demişti.

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Anca Cher’in kendini bu kadar kaptırdığı aşkı Alexander Edwards, dört yaşındaki oğlu Slash’in annesi, ünlü model Amber Rose tarafından sadakatsizlik yüzünden terk edilmişti.

Üç yıllık ilişkilerinin ardından Amber Rose Alexander Edwards için sosyal medyadan “Aldatılmaktan ve perde arkasında utandırılmaktan bıktım” diyerek ayrılmıştı.





KENDİ DE İHANETİN ACI GERÇEĞİYLE TANIŞMIŞTI

Üstelik Cher de aldatılmaktan ve bunun yaşattığı büyük acıdan payını almış bir isim…

Yıldız şarkıcı onu bu sevdadan vazgeçirmeye çalışan oğlu Chaz’in babası, ilk eşi Sonny Bono tarafından aldatılmış, yaşadığı üzüntüyü de “Yıldızlık Sonny'yi büyük bir çapkın yaptı. Bir kadın, hatta beş kadın bile onun için yeterli değildi. Ona güveniyordum ve sadıktım. Mükafatı aldatılmak oldu” sözleriyle anlatmıştı.

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