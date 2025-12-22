Genç şarkı partide bile acı gözyaşları döktü... İki yıllık sevgililer ayrıldı... Nasıl kıydınız bu güzel aşka!

Haberin Devamı

Geçtiğimiz yaz haklarında nişan söylentileri bile çıkmıştı. Hayranlarının da birbirlerine çok yakıştırdığı bu iki genç yıldızdan evlilik değil ayrılık haberi geldi...

Özetle iki yıllık aşk bitti!

AŞKLARI MELTEM GİBİ GELİP GEÇTİ

Bu hüsranla biten aşk öyküsünün kahramanları, genç şarkıcı Olivia Rodrigo ile oyuncu Louis Partridge.

Her ikisi de 22 yaşında olan Rodrigo ile Partridge, yaklaşık iki yıldır dışarıdan bakıldığında gayet tatlı görünen bir aşk yaşıyordu.

Bu yılın temmuz ayında da gençlerin nişanlandığı iddiaları ortada dolaşmaya başladı.

Ama son gelen habere göre Olivia Rodrigo ile Louis Partridge yollarını ayırdı. Söylenenlere göre genç çift, birkaç hafta önce ilişkilerini bitirdi.

Haberin Devamı

PARTİDE BİLE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Görünüşe göre Olivia Rodrigo, bu ayrılığın acısını henüz atlatabilmiş değil. Genç şarkıcı, daha birkaç gün önce Lily Allen'in verdiği Noel partisinde arkadaşlarıyla ayrılık hakkında konuştu.

Hatta o partide acısından gözyaşı döktüğü haberleri bile basına yansıdı.

Rodrigo ve Partridge'e yakın bir kaynak "İkisi birbirine çok yakışan bir çiftti. Bu yüzden de onları tanıyanlar ayrılık haberini alınca büyük bir şaşkınlığa düştü" dedi.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan bir başka kaynak da "Bu son birkaç hafta onlar için de hiç kolay geçmedi. Ama ikisi de ayrılmanın kendileri için en doğru yol olacağına karar verdi" sözleriyle durumu anlattı.

Olivia Rodrigo'nun kendini biraz olsun iyi hissetmek için Lily Allen'ın Noel partisine gittiğini söyleyen bir başka kaynak da "Dostları onun etrafında pervane oldu. Ama Olivia gerçekten zor bir dönemden geçiyor. Gerçekten üzücü bir durum" dedi.

Haberin Devamı

Olivia Rodrigo, son dönemin en gözde şarkıcılarından biri.





Louis Partridge, özellikle son dönemde bir dijital platformda yayınlanan House of Guinnes adlı diziyle yıldızını parlattı.