GenÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ± Grace Kinstler: GÃ¶rÃ¼ntÃ¼me takÄ±lmayÄ±n, sesimi dinleyin

GÃ–RÃœNTÃœSÃœYLE KONUÅžULDU

Bu sÃ¶zler katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mÃ¼zik yarÄ±ÅŸmasÄ±nda sesiyle dikkatleri Ã¼zerine Ã§eken ancak gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ nedeniyle daha fazla konuÅŸulan genÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ± Grace Kinstler'a ait.

Â BEDENSEL POZÄ°TÄ°VÄ°ZM

Kinstler, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± American Idol adlÄ± ses yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ tamamlayarak hem kendisi ÅŸaÅŸÄ±rdÄ± hem de hayranlarÄ±nÄ± Ã¼zdÃ¼. Fakat o yarÄ±ÅŸma sayesinde son yÄ±llarda gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda Ã§ok konuÅŸulan bir konunun bir kez daha masaya yatÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.

Ã‡OK DESTEK GÃ–RDÃœ

GenÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ± yarÄ±ÅŸmayla adÄ±ndan sÃ¶z ettirmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk anda aynÄ± zamanda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle de sosyal medyada en Ã§ok konuÅŸulanlar arasÄ±na girdi. Bu mecrada, aslÄ±nda sesiyle ve sahne performansÄ±yla konuÅŸulmasÄ± gereken genÃ§ kadÄ±n, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle konuÅŸulmaya baÅŸlandÄ±. En Ã§ok tartÄ±ÅŸÄ±lan konu da Grace Kinstler'Ä±n fizilkel gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ ve giyim tarzÄ±ydÄ±. BirÃ§ok kiÅŸi onu kendi bedenine uygun giyinmemekle suÃ§ladÄ±. Hatta eÄŸer bu ÅŸekilde giyinmek istiyorsa, Ã¶nce bir spor salonuna gitmesi gerektiÄŸini sÃ¶yleyenler oldu. Fakat bu eleÅŸtirilerin ardÄ±ndan Grace Kinstler, Ã¶zellikle de yaÅŸÄ±tlarÄ±ndan Ã§ok sayÄ±da destek bulmaya baÅŸladÄ±.





'BU GÃ–RÃœÅžLERE KATILMIYORUM'

Grace Kinstler, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda bu durum hakkÄ±nda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Herkes insanlarÄ±n eski normlara baÄŸlÄ± kalmasÄ±nÄ± istiyor. Ya da eÄŸer bÃ¼yÃ¼k bedenseniz, bunu yapamayacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± ya da ÅŸunu giymemeniz gerektiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yorlar. Ben bunlara katÄ±lmÄ±yorum."Â Berklee College of Music Ã¶ÄŸrencisi olan Grace Kinstler, kÄ±yafetlerine yÃ¶neltilen bu eleÅŸtirilerle ilgili olarak "Kendimi iyi hissettiren giysileri seviyorum. Ä°yi gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum ve bunu paylaÅŸmayÄ± da seviyorum."



ASHLEY GRAHAM'A BENZETÄ°LÄ°YOR

Grace Kinstler, moda dÃ¼nyasÄ±nda bedensel pozitivizmin Ã¶ncÃ¼lerinden Ashley Graham ile kÄ±yaslanÄ±yor. AyrÄ±ca arkadaÅŸlarÄ±ndan ve ailesinden de destekleyici mesajlar alÄ±yor. Åžimdi de Kinstler'Ä±n amacÄ±, kendisi gibi genel geÃ§er normlara uymayan hemcinslerine destek olmak ve onlarÄ± cesaretlendirmek. GenÃ§ kadÄ±n, kendisinin bu konuda verdiÄŸi mesajlara saygÄ± duyan Ã§ok sayÄ±da insan olduÄŸunu sÃ¶yleyerek "Daha yaÅŸlÄ± kadÄ±nlar bile bana ulaÅŸÄ±p 'Ben 40 yaÅŸÄ±ndayÄ±m ama senin sahip olduÄŸunu Ã¶zgÃ¼vene sahip olmak isterdim' diyorlar. Bu benim iÃ§in Ã§ok bÃ¼yÃ¼k anlam taÅŸÄ±yor" diye konuÅŸuyor.





BU NOKTAYA KOLAY GELMEDÄ°

Kinstler, "Sadece baÅŸkalarÄ± sizi sevdiÄŸi iÃ§in kendinizi sevemezsiniz. Kendinizi sevdiÄŸiniz iÃ§in kendinizi sevmek zorundasÄ±nÄ±z" diyerek bedensel pozitivizm konusundaki fikirlerini de ifade ediyor. GenÃ§ kadÄ±n bu konuda da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamlÄ±yor: "Ã‡Ã¼nkÃ¼ gÃ¼nÃ¼n sonunda elinizde gerÃ§ekten sahip olduÄŸunuz ÅŸey kalÄ±r: Yani kendiniz." Grace Kinstler, bu Ã¶zgÃ¼vene sahip olmasÄ±nÄ±n o kadar da kolay gerÃ§ekleÅŸmediÄŸini sÃ¶zlerine ekliyor.

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