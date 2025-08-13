Genç şarkıcı gönlünün prensini bulmuştu… Pırlanta yüzük de parmakta belirdi: Nişanlandılar!

Haberin Devamı

Müzik sahnelerinin en sevilen yıldızlarından ABD’li şarkıcı Olivia Rodrigo, peş peşe verdiği dolup taşan konserlerinin başarısını aşkıyla birlikte kutluyor.

Rodrigo bir süredir kendisi gibi 22 yaşında olan sinema oyuncusu, İngiliz yıldız Louis Partridge'le birlikte.

İlişkilerinin ikinci yılını deviren genç aşıklar bu aşkı bir adım öteye taşımış olabilir…

Geçtiğimiz gün Los Angeles sokaklarında yürürken görüntülenen Olivia Rofrigo ve Louis Partridge’in nişanlandığı konuşuluyor.

Bu dedikodunun yayılması ise sebepsiz değil.

Sevgilisiyle el ele paparazzilere yakalanan Olivia Rodrigo’nun parmağında pırıl pırıl parlayan pırlanta bir yüzük vardı.

Ünlü şarkıcının sol el yüzük parmağındaki bu göz alıcı yüzük ikilinin nişanlandığı şeklinde yorumlandı.

Olivia Rodrigo 2023’te yayınladığı bir şarkısında da isim vermeden aslında sevgilisine seslenmiş, şarkının “Eğer böyle devam ederse onunla evlenirim” sözleri hayranlarının dikkatinden kaçmamıştı.

Geçen ay konser verdiği Glastonbury Festivali’nde sahneden İngiliz hayranlarına seslenen Olivia Rodrigo “İngiltere’yi çok seviyorum. İngiliz erkeklerini de çok seviyorum. Ne şanslıyım ki biriyle birlikteyim ve bu şarkıyı ona yazdım” diyerek yukarıdaki şarkısını seslendirmişti.

Nişan haberi konuşulmaya başlayınca ABD basını mücevher uzmanlarına danıştı ve gen. Yıldızın parmağındaki yüzüğün 3,5 – 4 karatlık bir pırlanta olduğunu yazdı.

Olivia Rodrigo ve Louis Partridge ilk kez Ekim 2023’te Londra’da birlikte görülmüşlerdi.

Bir yıl sonra ise Louis Partridge bu aşk hakkında açıkça bir yorum yapmasa da bir röportajında “Kız arkadaşım müzik zevkimi değiştirdi. Onun sayesinde farklı bir şeyler dinlemeye başladım” diyerek ilk kez Olivia Rodrigo’yla ilgili bir yorum yapmıştı.

Louis Partridge daha sonra da “Flört etmek muhtemelen herkesin gözü önünde yapılmamalıdır. İki kişi arasında yeterince şey oluyor zaten. Kafanızda binlerce kişinin sesine ihtiyaç duymazsınız” diyerek bu aşkı gözlerden uzak yaşamak istediğini açıkça belirtmişti.

İkili bu yıl da önce Wimbledon’da sonra da Glastonbury’de sarmaş dolaş ortaya çıkmış, aşklarını saklamak isteseler de fotoğrafçıları atlatmayı başaramamıştı.

