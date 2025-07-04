Genç şarkıcı gönlünün prensini buldu… Sevgilisine elleriyle çilek yedirdi

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Geçen hafta sonu Glastonbury müzik festivalinde muhteşen bir performans sergileyen ve etkinliğin kapanış konserini veren ABD’li şarkıcı Olivia Rodrigo, büyük başarısını aşkla kutluyor.

Ses getiren performansının ardından İngiliz sevgilisi, ünlü oyuncu Louis Partridge'le yorgunluk atan Olivia Rodrigo, adeta mutluluk sarhoşu oldu.

İkisi de 22 yaşında olan ünlü aşıklar geçtiğimiz gün Manchester sokaklarında sarmaş dolaş görüntülendi.

Louis Partridge sarıp sarmaladığı aşkı Olivia Rodrigo’ya elleriyle çilek yedirirken ünlü çift adeta bir romantik komedi filminden fırlamış gibi görünüyordu.

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Ünlü aşkılar daha sonra birçok dünya yıldızının akın ettiği Wimbledon’da görüntülendi.

Dünyanın en büyük tenis turnuvasını izlemeye giden çift kortta olan bitene aldırmadan maç boyunca birbirleriyle konuşup gülüştü.

Olivia Rodrigo ve Louis Partridge Venedik Film Festivali’ne birlikte gidip poz vererek ilişkilerini duyurmuştu.

Olivia Rodrigo kendisinin de sahne aldığı Glastonbury'de bir başka konseri izlerken sevgilisi Louis Partridge’in omzuna çıkıp dans ettiği bir videoyu da Instagram hesabından paylaştı.

Bu ünlü şarkıcının sevgilisiyle çekilmiş bir görüntüsünü ilk kez paylaşıp bir nevi ilişkisini resmileştirdiği olarak yorumlandı.

Genç aşıklar ilk kez Aralık 2023'te New York’ta herkesin içinde öpüşürken görüntülenmiş, ilişkileri böylece ortaya çıkmıştı.

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O günden sonra birbirlerinden ayrılmayan aşıklar davetlerde, ödül törenlerinde ve kırmızı halılarda hep yan yana oldular.