Genç sanatçının hazin sonu... Her gece gökyüzünde yıldız gibi uçuyordu... Yüzlerce kişinin gözleri önünde öldü!

Haberin Devamı

İşte bu renkli dünyaya olan tutkusu, gencecik bir kızı ölüme götürdü.

Üyesi olduğu sirkle birlikte ülke ülke şehir şehir gezen genç trapez sanatçısı, gösteri sırasında düşerek hayatını kaybetti... Hem de yüzlerce seyircinin gözleri önünde.

YAKLAŞIK BEŞ METREDEN DÜŞTÜ... GÜVENLİK AĞI KULLANMIYORDU

Korkunç olay Paul Busch Sirki'nin, Almanya'nın Bautzen kentindeki gösterisi sırasında meydana geldi.

27 yaşındaki İspanyol trapez sanatçısı Marina Barcelo, gösteri sırasında yaklaşık beş metre yükseklikten yere düşerek hayatını kaybetti. Olay, geçtiğimiz cumartesi gecesi meydana geldi.

Sirk çalışanlarından biri Alman Bild gazetesine yaptığı açıklamada "Bu olanlara inanamıyoruz" diye konuştu.

Haberin Devamı

Korkunç ölümün ardından polis bir soruşturma başlattı. Ünlü bir topluluk olan Paul Bausch Sirki de bu süreçte gösterilerine ara vermek zorunda kaldı.

'BİR SAĞLIK SORUNU YAŞAMIŞ OLABİLİR'

Almanya Sirk Derneği Başkanı Raul Huppertz de konuyla ilgili açıklamasında "Marina gibi iyi eğitimli bir sanatçının bu şekilde ölmesi çok alışıldık bir durum değil" dedi. Huppertz, büyük olasılıkla Marina'nın düşüp ölmesine büyük olasılıkla bir sağlık sorununun neden olduğunu ileri sürdü.

Onun söylediğine göre Marina Barcelo belki de gösteri sırasında bir baş dönmesi sorunu yaşadı. Dengesi bozulunca da bu genç sanatçının ölümüne neden oldu,

Bu arada Marina Barcelo'nun gösteri sırasında güvenlik ağı kullanmamayı tercih ettiği de belirtildi.

Mallorca doğumlu olan Marina Barcelo, on yıldan fazladır trapezci olarak çalışıyordu.

Talihsiz Marina, sık sık sosyal medya sayfasından da gösterileri sırasında çekilen pozlarını paylaşıyordu.

Haberin Devamı

Gösteri sırasında güvenlik ağı kullanmamanın, Marina Barcelo'nun kendi tercihi olduğu belirtildi.