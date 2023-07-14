Genç şampiyon İtalya yolcusu

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Son olarak geçtiğimiz hafta sonu Tuzla Karting Park’ta düzenlenen MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası ikinci ayağında piste çıkan genç sporcu, sıralama turlarında en iyi zamanı elde ederek yarışa ilk sıradan başladı.

Toplam 10 sporcunun yer aldığı junior kategoride koşulan 3 yarış sonunda güçlü rakiplerini geride bırakan Ayşe, üçüncü olarak podyuma çıkarken aynı zamanda kadınlar birinciliğini kazandı. 15-16 Temmuz’da Val Vibrata’da koşulacak olan ACI İtalya Karting Şampiyonası 3. Ayağı için babası İlker Çebi ile İtalya’ya gidecek olan Çebi, yarış sonrası ülkemize dönerek 22-23 Temmuz tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde düzenlenecek MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası üçüncü ayak yarışlarında mücadele edecek.

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Bu yarışın ardından bir kez daha havalimanı yolunu tutacak olan temsilcimiz, 28-29 Temmuz tarihlerinde IAME İtalya Karting Serisi 7. Yarışı için Lonato pistine çıkacak.

Kıbrıs’tan ev aldı

Yavru Vatan’dan emlak alan ünlülerin sayısı artıyor! Berk Oktay’dan sonra Didem Balçın da Magosa’dan ev aldı. DasDas’ın da ortağı olan ünlü oyuncu Didem Balçın, Kıbrıs’tan ev aldı. T

ürkiye’de ev fiyatlarının aşırı yükselmesi bazı Türk vatandaşlarını emlak yatırımları için KKTC’ye yönlendirmişti. Öğrendiğime göre Didem Balçın ve avukat eşi Can Aydın da bu yönde bir karar almış. Alican isimli bir oğlu olan çift, Magosa İskele bölgesindeki Courtyard Platinium Evleri’ndeki dairelerine 6 milyon TL ödemiş. Güle güle otursunlar...

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Coldplay için Kopenhag’a gittiler

Cemiyetin ünlü çifti Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer, Coldplay grubunu dinlemek için Kopenhag’a gitti. Eşinin, Coldplay’i çok sevdiğini bilen Dağhan Bey, ona bir sürpriz yaparak konser için aylar öncesinden bilet aldı.

Hem muhteşem konseri izlemek hem de kısa bir tatil yapmak için birkaç günlüğüne Danimarka’nın başkentine uçan yeni evli çift, Coldplay’in şarkılarına eşlik edip, bol bol dans etti. Minik oğulları Luca Kartal’ı, İstanbul’da büyükannelerine emanet eden ikili, konser mutluluklarını sosyal medyada takipçileriyle de paylaştı.

Herkesi ayırmaya geliyorlar!

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Ekim ayında vizyona girmesi planlanan, ilginç konusuyla dikkat çeken “Ayrılık A.Ş.” filminin çekimleri tamamlandı. Yönetmen koltuğunda Mustafa Uğur Yağcıoğlu’nun oturduğu filmin senaryosu ve yapımcılığı Tanser Yılmaztürk’e ait.

Başrolleri son dönemin en popüler genç aktörlerinden İdris Nebi Taşkan ile ekrana dönen Melis Tüzüngüç paylaşıyor. “Ayrılık A.Ş.” filminde rol almalarında en önemli etkenin senaryo olduğunu belirten ikili, “Böyle bir senaryoya kayıtsız kalamazdık” dediler.

Yeni koleksiyon

Tanınmış influencer Duygu Genç’in yeni moda markası olan Matcha by Duygu, “Blossom” adlı koleksiyonunu modaseverlerle buluşturdu. Koleksiyonun çekimlerini, başarılı moda fotoğrafçısı İlker Sayılgan gerçekleştirdi.

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Adı gibi floral desenli, şık ve parçalardan oluşan koleksiyon, ‘Never Ending Story’ sloganı ile modaseverlerin yakın markajına girmiş bile! Tebrikler...