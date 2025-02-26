Genç oyuncu, ünlü kayınpederinin aile sırrını anlattı: Karım büyürken babasından çok çekmiş!

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Az sayıdaki birkaç örnek dışında büyük olasılıkla sahip olduğu fiziksel özellikler nedeniyle öyle romantik rollerin adamı olmadı hiç.

Kendisiyle aynı mesleği yapan damadının söylediklerine bakılırsa aynı durum evinin kapalı kapıları ardında da sürmüş.

Hollywood'un yaşayan efsanelerinden biri olarak nitelendirilen oyuncu, dört çocuğu için de sert ve katı disipline sahip bir babaymış.

KATI DİSİPLİN, BABASINDAN ALDIĞI BİR MİRAS

Bu ünlü oyuncunun kim olduğuna gelirsek... Arnold Schwarzenegger'ın ta kendisi....

Evdeki hizmetliyle aldatıp ondan da evlilik dışı bir çocuk sahibi olduğu ortaya çıktıktan sonra boşandığı eski eşi Maria Shriver'dan dört tane evladı var ünlü oyuncunun... Bunlardan ikisi kız, ikisi erkek...

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Büyük kızı Katherine Schwarzenegger'ın kocası Chris Pratt'ın söylediklerine bakılırsa da Arnold Schwarzenegger, çocuklarını büyütürken onlara karşı çok sert ve katı disipline sahip bir babaydı.

Öyle ki onun bu özelliği şu anda üç küçük çocuk annesi olan kızı Katherine'a de geçti.

Chris Pratt bu durumu da "Katherine, babasından gelen o Avusturya sertliğinin ve disiplininin bir kısmını miras almış" diye anlattı.

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KIZININ AYAKKABILARINI ŞÖMENİDE YAKMIŞ!

Jimmy Kimmel Live adlı programa konuk olan Chris Pratt, evdeki otoriter ebeveynin kendisi değil karısı Katherine Schwarzenegger olduğunu söyledi.

Pratt'in bu yorumu, sunucu Jimmy Kimmell'ın, çocuklarını büyütürken Arnold Schwarzenegger'ın ne kadar katı bir disiplin anlayışı olduğunu söylemesinden sonra geldi.

Onun anlattığına göre Arnold, çocuklarına gerçekten de ağır cezalar veriyordu.

Bir keresinde oğlu Patrick, yatağını düzeltmediği için o yatağı kaldırıp pencereden bahçedeki yüzme havuzuna fırlattı.

Chris Pratt'ın evli olduğu Katherine'in ayakkabılarını da ortada dağınık bir şekilde durdukları için şöminede yaktı.

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KENDİSİ DE BABASINDAN KORKARMIŞ

Programda itiraf ettiğine göre Chris Pratt'ın kendi babası da öyle çok yumuşak biri değildi.

Oyuncu, "Benim babam da eski usül bir babaydı" diye anlattı durumu. Hatta çocukken babasından korktuğunu da itiraf etti.

Ama söylediğine göre kendisi çocuklarını büyütürken babasından farklı bir yol izliyor. Çocukları ondan korkmuyor en azından.

Katherine Schwarzenegger ile evliliğinden iki kız ve bir erkek çocuğu olan Chris Pratt, daha önce E!News'a verdiği röportajda onlara cinsiyetlerine göre davrandığını söyledi.

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"Böyle cinsiyete göre genellemeler yapmaktan nefret ediyorum. Ama benim deneyimlerime göre kız çocukları daha duygusal" diye anlattı durumu.

Sonra da şu ilginç ifadeyi kullandı: "Kızlarım beni parmaklarında oynatıyorlar. Bu vahşice bir durum."

Aslında bütün çocukların sevimli olduğunu söyleyen Pratt, kızlarının ise kendilerine çok kaba davranılmasından hiç hoşlanmadıklarını belirtti.

'KIZ ÇOCUKLARI DAHA DİSİPLİNLİ'

Bazen küçük kızlarına yastıkla vurduğunu ama onların da "Baba, bu benim duygularımı incitiyor" dediğini saklamadı Pratt.

Eski sevgilisi Anna Faris'ten de bir oğlu olan Pratt, kız çocuklarının planlarına, programlarına erkek çocuklarından daha bağlı olduklarını da sözlerine ekledi.

Bu konuda anneleri Katherine'in olağanüstü disiplinini örnek aldıklarını da sözlerine ekledi Pratt.

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Ama yine de iki kızının kişilikleri arasında bile belirgin farklar olduğunu da saklamadı. Pratt bütün çocukların kendine özgü ve birbirinden farklı olduğunu sözlerine ekledi.

BEŞ YILDA ÜÇ ÇOCUK SAHİBİ OLDULAR

Chris Pratt ile Katherine Schwarzenegger, 2019 yılında evlendi. Bu evlilikten 4 yaşında Lyla Maria ve 2 yaşında Eloise Christina adında iki tane kızları bulunuyor.

Üçüncü ve şimdilik tek erkek bebekleri Ford Fitzgerald ise henüz birkaç aylık.

Bu arada Pratt'in eski eşi Anna Faris ile ilişkisinden 12 yaşında Jack adında bir de oğlu var.

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Bu arada küçük bir hatırlatma yapalım... Arnold Schwarzengger, evinde hizmetli olarak çalışan Mildred Baena ile karısı Maria Shriver'ı aldattı. Hatta ondan bir erkek çocuk sahibi de oldu. Yıllarca bu gerçeği saklayan Schwarzenegger, sonunda itirafını yaptı ve Shriver ile evliliği bitti. Schwarzenegger'ın bu yasak ilişkiden dünyaya gelen oğlu Joseph Baena 27 yaşında. Bir başka deyişle küçük oğluyla aynı yaşta.