GenÃ§ oyuncu 'KalabalÄ±k aile isterim' demiÅŸti... Daha 22 yaÅŸÄ±nda iki Ã§ocuklu anne oldu

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Bu sÃ¶zler, daha Ã§ocuk yaÅŸta ÅŸÃ¶hreti bulan, 20'lerine geldiÄŸinde de artÄ±k bir milyoner olan genÃ§ oyuncuya ait.



SonuÃ§ta herkese nasip olmayacak bir ÅŸekilde daha 30 yaÅŸÄ±na bile gelmeden milyoner oldu bu oyuncu. Åžimdi de bir baÅŸka hayalini gerÃ§ekleÅŸtirip Ã§ok Ã§ocuklu bir aile iÃ§in ikinci adÄ±mÄ±nÄ± attÄ±.

Bu Ã¼nlÃ¼ ve aynÄ± zamanda hayallerini gencecik yaÅŸta gerÃ§ekleÅŸtirecek kadar ÅŸanslÄ± kiÅŸi Millie Bobby Brown.

2024 yÄ±lÄ±nda Ã¼nlÃ¼ mÃ¼zisyen Jon Bon Jovi'nin oÄŸlu Jake Bongiovi ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtiren Brown, ÅŸimdilerde ikinci kez anne olmanÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸÄ±yor.

GenÃ§ Ã§iftin ailelerini bÃ¼yÃ¼tmek iÃ§in tercih ettiÄŸi yol evlat edinmek.

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22 yaÅŸÄ±ndaki Brown ile 24 yaÅŸÄ±ndaki Bongiovi, geÃ§en yÄ±l aÄŸustos ayÄ±nda bir kÄ±z bebek evlat edindiklerini duyurmuÅŸtu.

Bunun Ã¼zerinden bir yÄ±ldan biraz fazla bir zaman geÃ§miÅŸti ki bu kez de ikinci bebeklerini evlat edindikleri ortaya Ã§Ä±ktÄ± Millie Bobby Brown ile Jake Bongiovi'nin.

Ä°lk bebeklerinin cinsiyetini bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla duyuran Brown ile Bongiovi, bu kez ilk anda bu konuda bir aÃ§Ä±klama yapmadÄ±. Ama sonra aralarÄ±na bir erkek bebeÄŸin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla duyurdular.Â



TATÄ°L FOTOÄžRAFI SÃ–YLENTÄ°LERE YOL AÃ‡MIÅžTI

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Millie Bobby Brown ile Jake Bongiovi'nin Ä°talya tatilinde Ã§ekilen bir fotoÄŸraf bu konuda sÃ¶ylentiler Ã§Ä±kmasÄ±na neden olmuÅŸtu.

Brown'un paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± o karede Ä°talyan Alpleri'nde tatil yapan Ã§ift arka plandan gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu. YanlarÄ±nda iki tane de alpaka vardÄ±.

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Millie, adÄ±nÄ± bile aÃ§Ä±klamadÄ±ÄŸÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±nÄ± kucaÄŸÄ±nda taÅŸÄ±rken Jake Bongiovi'nin de kanguru adÄ± verilen bir bebek taÅŸÄ±ma aracÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Ä°ÅŸte o tatil karesi, genÃ§ Ã§iftin ailesine yeni bir bebek daha katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ±n ortaya atÄ±lmasÄ±na neden olmuÅŸtu.

Sonunda People dergisine konuÅŸan bir kaynak bu sÃ¶ylentiyi doÄŸruladÄ±.

Hemen ardÄ±ndan da genÃ§ Ã§ift ilk sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla ailelerinin biraz daha geniÅŸlediÄŸini ilan etti.



Ä°LK BEBEK GEÃ‡EN YIL GELDÄ°

Millie Bobby Brown ile Jake Bongiovi, geÃ§en yÄ±l 21 AÄŸustos gÃ¼nÃ¼ bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla bir kÄ±z bebek evlat edindiklerini duyurmuÅŸtu.

Brown, Instagram sayfasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda "Bu yaz evlat edinme yoluyla tatlÄ± kÄ±zÄ±mÄ±za kavuÅŸtuk" diye yazdÄ±.

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GenÃ§ Ã§iftin ortak aÃ§Ä±klamasÄ±nda her ikisi de anne ve baba olmanÄ±n heyecanÄ± iÃ§inde olduklarÄ±nÄ± belirtip Ã¶zel hayatlarÄ±na saygÄ± gÃ¶sterilmesini rica etti.

PaylaÅŸÄ±m "Ve sonra Ã¼Ã§ olduk... Sevgilerle.. Millie ve Jake Bongiovi" satÄ±rlarÄ±yla sona erdi.

GenÃ§ Ã§iftin kÄ±z bebeÄŸinin adÄ± aÃ§Ä±klanmadÄ±, herhangi bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ de yayÄ±nlanmadÄ±.

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Ä°KÄ°SÄ° DE KALABALIK AÄ°LE Ä°STÄ°YOR

Millie Bobby Brown, geÃ§tiÄŸimiz mart ayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± bir rÃ¶portajda kocasÄ± Jake ile birlikte Ã§ocuk sahibi olmak istediklerini belirtip bunun kendisi iÃ§in ne kadar Ã¶nemli olduÄŸunu anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

GenÃ§ Ã§ift daha 20'li yaÅŸlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda evlat sahibi oldu. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Brown bu konuda kendi anne ve babasÄ±nÄ±n ayak izlerini takip etti.

GenÃ§ yÄ±ldÄ±z, Jason Bateman, Sean Hayes ve Will Arnett'in ortak sunduÄŸu Smartless adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±na konuk olduÄŸunda da bu konudaki fikirlerini ifade etmiÅŸti.

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Millie Bobby Brown o yayÄ±nda kendi yaÅŸÄ±nÄ±n annelik iÃ§in Ã§ok genÃ§ olduÄŸunun farkÄ±nda olduÄŸunu belirtip "Annem ilk bebeÄŸini doÄŸurduÄŸunda 21 yaÅŸÄ±ndaydÄ±, babam da 19. Ve biliyor musunuz bu benim Jake ile tanÄ±ÅŸmadan Ã¶nce de dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼m bir ÅŸeydi" diye konuÅŸtu.Brown aynÄ± yayÄ±nda, daha kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k bir Ã§ocukken kendi annesi gibi erken yaÅŸta Ã§ocuk sahibi olmayÄ± kafasÄ±na koyduÄŸunu da anlattÄ±.

GenÃ§ oyuncu o programda Ã§ok Ã§ocuklu bÃ¼yÃ¼k bir aileye sahip olmak istediÄŸini de vurguladÄ±.