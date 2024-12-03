Genç oyuncu hayırlı evlat çıktı… Kazandığı ilk parayla annesine ev aldı

Haberin Devamı

İlk Moana filminde seslendirdiği sevilen çizgi kahramanla birlikte şansı açılan ve şimdilerde Hollywood’un yükselen yıldızları arasına giren Auli'i Cravalho'nun hayatı pek de kolay başlamamış.

GENÇ YILDIZ ZOR GÜNLERİNİ HİÇ UNUTMADI

Şimdilerde her kırmızı halıda, her film galasında giydiği birbirinden güzel elbiselerle poz veren 24 yaşındaki genç yıldız onu dişini tırnağına takıp çok büyük zorluklarla büyüten annesini unutmadı.

Filmin başarısıyla birlikte adı manşetlere taşınan Hawaii asıllı ABD’li oyuncu kazandığı paralarla onu marketlerden bulduğu indirim kuponlarıyla satın aldıklarıyla besleyip büyüten annesine bir ev almış.

Haberin Devamı

ANNESİ ONU TEK BAŞINA ÇOK ÇALIŞARAK BÜYÜTMÜŞTÜ

People dergisine verdiği yeni bir röportajda 24 yaşındaki oyuncu, hayatını değiştiren rolü nasıl üstlendiğini anlattı. Auli'i Cravalho'nun dergiye verdiği demeçte “Geriye dönüp baktığımda ne kadar büyüdüğümü gerçekten görebiliyorum” dedi.

Cravalho, 2016 yapımı ilk Moana filminde baş karakteri seslendirmeden önce annesiyle birlikte gıda yardımı alıyor ve Oahu'daki Mililani'de tek odalı bir daireyi paylaşıyorlardı.

Ünlü oyuncu o günleri “Ben oyuncu olduğumda Mililani'de tek yatak odalı bir dairede yaşıyorduk. Ben yatak odasında uyuyordum, annem kanepede yatıyordu. Bana her şeyini verdi” sözleriyle anlatıyor.

Cravalho, Moana filminde adı duyulduktan ve bu sayede başka roller almaya başladıktan sonra ilk iş annesine bir ev aldı.

Haberin Devamı

KAZANDIĞI İLK PARAYLA ANNESİNE EV ALDI

“Anneme bir ev aldım. O da böylece mutlu bir şekilde emekli oldu” diyen ünlü oyuncu “Aileniz size çok şey veriyor. Çocuklar biraz borçlu hissediyor, dürüst olacağım! Ama annemin fedakarlıkları olmasa bugüne gelemezdim” sözleriyle yaşadığı mutluluğu anlattı.

Cravalho verdiği röportajda küçük yaşta boşanan anne ve babasının kariyerinin başından beri onu desteklediğini söyledi.

İlk filmde rol aldığında daha okulunu bile bitirmemiş olan oyuncuya ailesi “Eğer filmde başarılı olamazsan liseyi bitirmen gerek. Bulaşıkları yıkamalısın. Yatağını düzeltmelisin. Bunun seni etkilemesine izin verme” demişti.

Haberin Devamı

"BEN HER ŞEYİ BİRAZ DA ANNEME BORÇLUYUM"

Cravalho, ev ödevlerini yapma konusunda inatçı olabildiğini kabul ediyor ve annesinin onu disipline sokan kişi olduğunu söylüyor: “Beni o anda ve orada gerçekten destekleyen oydu... Bir insan olarak büyümeme izin verirken aynı zamanda gözlerimin içine bakarak 'Nazik olman ve bana karşı nazik olman gerekiyor' diyen zorlu bir ebeveynlikti. İşte o anlarda fark ettim ki ne kazanırsam kazanayım aslında bunları biraz da anneme borçluyum”