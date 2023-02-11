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Ünlü oyuncu 34 yaşında hayata veda etti

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#Cody Longo#Hollywood Heights#Hollywood
Ünlü oyuncu 34 yaşında hayata veda etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2023 10:52

Rol aldığı Days of Our Lives ve Hollywood Heights adlı dizilerle tanınan oyuncu Cody Longo, 34 yaşında hayata veda etti. Eşinin ulaşamadığı Longo'nun cesedinin, Austin Teksas'taki evinin yatak odasında bulunduğu belirtildi. Genç oyuncunun ölümü nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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'O BİZİM BÜTÜN DÜNYAMIZDI'
Cody Longo'nun 2015 yılında evlendiği eşi Stephanie Nicole Clark, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda bu kayıp nedeniyle yıkıldıklarını belirtti. Clark, kötü haberi duyurduğu paylaşımında "Cody bizim bütün dünyamızdı. Çocuklar ve ben paramparça olduk ve yıkıldık. O çok iyi bir babaydı ve biz onu her zaman, sonsuza kadar çok özleyeceğiz" diye yazdı.

10 yıldan uzun süredir Cody Longo'nun menajerliğini yapan aynı zamanda da yakın dostu olan Alex Gittelson da "Onun güzel ailesi için kalbim kırık. Müzikle ilgilenmek ve ailesiyse daha fazla vakit geçirmek için oyunculuktan bir süre uzaklaşmıştı. Ama bu yıl kariyerine döneceği için çok heyecanlıydı" diye konuştu. Menajeri Gittelson "Cody çok sadakatli, sevgi dolu ve yetenekli bir insandı. Ve onu çok özleyeceğiz" dedi. Cody Longo, oyunculuğa ara verdiği sırada iki tane albüm çıkarmıştı.

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Ünlü oyuncu 34 yaşında hayata veda etti

ÖLÜM NEDENİ HENÜZ AÇIKLANMADI
Ailesinin TMZ adlı internet sitesinin haberine göre Cody Longo'nun cansız bedeni Austin, Teksas'taki evinin yatak odasında bulundu. Austin polis yetkilileri ise olay hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Cody Longo son birkaç yıldır bazı tatsız olaylarla gündeme geliyordu. 2021'de bundan iki yıl önce yaşanan bir olayda 9 yaşındaki küçük bir kıza taciz suçla suçlandı. Suçlamayı kabul eden Longo, 2020'de gözaltına alındı. Fakat sonra yapılan savunmanın ardından dava düştü. O dönemde Longo'nun avukatı ellerindeki kanıtların, aleyhte verilen ifadeleri çürüttüğünü ve Longo'nun temize çıktığını söylemişti.  Cody Longo, 2020 yılında da eşi tarafından aile içi şiddetle suçlanıp gözaltına alınmıştı.

Ünlü oyuncu 34 yaşında hayata veda etti

Condy Longo, 2015 yılından bu yana Stephanie Nicole Clark ile evliydi. Çiftin üç tane çocuğu bulunuyor.  

 

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#Cody Longo#Hollywood Heights#Hollywood

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