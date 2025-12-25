GenÃ§ oyuncu cinayet kurbanÄ±... Geride 3 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu kaldÄ±

×
Genç oyuncu cinayet kurbanÄ±... Geride 3 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu kaldÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

OluÅŸturulma Tarihi: AralÄ±k 25, 2025 14:57

KÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlarÄ±ndan bu yana Broadway sahnelerine Ã§Ä±kan genÃ§ oyuncu, evinde bÄ±Ã§aklanarak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼... 25 yaÅŸÄ±ndaki oyuncunun erkek arkadaÅŸÄ± birinci derece cinayet ÅŸÃ¼phesiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Daha kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k yaÅŸÄ±nda Aslan Kral adlÄ± oyunda Broadway sahnesine Ã§Ä±kan Imani Dia Smith, New Jersey'deki evinde bÄ±Ã§aklanmÄ±ÅŸ halde bulundu.

Kanlar iÃ§inde bulunan Smith ile hemen bir ambulans Ã§aÄŸrÄ±ldÄ± ve talihsiz genÃ§ kadÄ±n New Brunswick'teki Robert Wood Johnson Ãœniversitesi Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Fakat yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.

Konuyla ilgili olarak emniyet tarafÄ±ndan yapÄ±lan basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda Imani Dia Smith'in erkek arkadaÅŸÄ± Jordan D. Jackson, birinci derece cinayet ÅŸÃ¼phelisi olarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
ÃœÃ‡ YAÅžINDA BÄ°R EVLADI VARDI
Imani Dia Smith, 3 yaÅŸÄ±nda bir erkek Ã§ocuk annesiydi.

Talihsiz oyuncunun ailesi internet Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "genÃ§ kadÄ±nÄ±n duygusuzca Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼" belirtti. AÃ§Ä±klamada Imani'nin hayata veda etmesinden 35 yaÅŸÄ±ndaki sevgilisi de doÄŸrudan suÃ§lu gÃ¶sterildi.

