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Genç oyuncu 80 kilo vermişti... 'Artık bana da âşık oluyorlar'

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#Aslı Samat#Tanyeli#Yeşim Ceren Bozoğlu
Genç oyuncu 80 kilo vermişti... Artık bana da âşık oluyorlar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2022 10:22

Aslı Samat, tüp mide operasyonu geçirmiş ve yaklaşık 80 kilo vermişti.

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Oyuncu önceki gün Bebek’teydi. Samat, “Spor ve diyete devam ediyorum. Kilo verince gelen roller değişti. Biri bana dizide âşık olabiliyor. Eskiden olamazdı. Şişman bir kıza âşık olan birini gördünüz mü?” dedi.

Oyuncu, erkeklerin davranışlarının da kilo verdikten sonra değiştiğini söyledi: “Karşı cinsin eskiden bir davranışı yoktu. Şimdi var. Çünkü eskiden ben yoktum ama şimdi varım.” 

Samat, estetik operasyonlara ne kadar harcadığı hakkında yöneltilen bir soruya da "Hiç hesaplamadım ama eskiden bir ev alınabilirdi bu paraya. Ben mecburdum, aslında biz estetik diyoruz ama sağlıkla ilgili bir şey bu" diye yanıt verdi. (Sayit DURMAZ) 

Genç oyuncu 80 kilo vermişti... Artık bana da âşık oluyorlar

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"Sabah pizza makarna yerdim"

Daha önce yaptığı bir açıklamada, "Sabah kalkıyordum, pizzayla kahvaltı yapıyordum. Hiçbir şey yoksa bile makarna yiyordum." ifadelerini kullanmıştı.

Genç oyuncu 80 kilo vermişti... Artık bana da âşık oluyorlar

Onlar da zayıfladı...

İşte magazin dünyasının verdikleri kilolarla bambaşka birine dönüşen ünlü isimleri...

Genç oyuncu 80 kilo vermişti... Artık bana da âşık oluyorlar

Eski halinden eser kalmadı!

Bir döneme damga vuranTanyeli, yıllar önce evlenerek Avustralya'ya yerleşmişti. Tanyeli, temmuz ayında aldığı kilolar  nedeniyle bıçak altına yattı. 99 kiloya çıkan Tanyeli, mide küçültme operasyonu geçirdi.

Genç oyuncu 80 kilo vermişti... Artık bana da âşık oluyorlar

Fazla kilolarından hızla kurtulan Tanyeli, son halini takipçileri ile paylaştı. 

Genç oyuncu 80 kilo vermişti... Artık bana da âşık oluyorlar

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Yeni hali şaşırttı

Masterchef yarışmasının 2020 finalistlerinden Barbaros Yoloğlu, değişimi ile görenleri şaşırttı. Fazla kilolarından kurtulan Yoloğlu, yeni halini takipçileri ile paylaştı.

Genç oyuncu 80 kilo vermişti... Artık bana da âşık oluyorlar

"100 günlük değişimin sonuna geldik bu süreçte yaşadığım zorluklarda bana yardımcı olan herkese teşekkürler. Dönem dönem zorluklar ile geçse de benim için çok güzel bir süreç oldu. Bu bir son değil yeni bir başlangıç şimdi sırada 100 gün de üstüne ne koyabiliyoruz o var. Vücut geliştirme bir sanat ise kendinizi sanatkarın kalemine bırakmalısınız. Bırakın sizi tüm hatları ile çizebilsin öyle herkesin dediğine de kulak asmayın. Antrenör ile aranızda ki ikili güveniniz sonucunda süreceğe bağlı kalıyorsanız gelişim kaçınılmazdır."

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Genç oyuncu 80 kilo vermişti... Artık bana da âşık oluyorlar

Ünlü oyuncu 58 kilo verip, bambaşka biri oldu!

Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu rol aldığı 'O Hayat Benim' için kilo almış, dizinin final yapmasının ardından mide küçültme ameliyatı olmuştu.

Sıkı bir diyet de uygulayarak 58 kilo veren oyuncu, değişimi ile şaşırtmaya devam ediyor.

Genç oyuncu 80 kilo vermişti... Artık bana da âşık oluyorlar

Sosyal medyayı aktif kullanan Bozoğlu, son halini paylaştı. Takipçilerinin tanımakta zorlandığı ünlü oyuncunun fit hali dikkat çekti. 

93 KİLO VERDİ

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu.

Genç oyuncu 80 kilo vermişti... Artık bana da âşık oluyorlar

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6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya indi.

34 BEDEN OLDU

‘Adını Feriha Koydum’ ve ‘Güllerin Savaşı’ gibi dizilerde rol alan Feyza Civelek, Şeyda Coşkun ile kampa girdi.

Genç oyuncu 80 kilo vermişti... Artık bana da âşık oluyorlar

2.5 ayda spor ve diyetle 78 kilodan 58’e düştü. 25 yaşındaki Feyza Civelek, ‘Her gün 1.5 saat yürüdüm. Sebze ağırlıklı beslendim. 42 bedendim, şimdi 34 oldum’ diye konuştu.

1 YILDA 40 KİLO

“Aynalı Tahir” dizisiyle tanınan, “İsimsizler”, “Filinta”, “Pulsar”, “Yarım Elma” dizilerinde rol alan Kayra Şenocak, ameliyatsız, düzenli beslenme ve sporla 1 yılda tam 40 kilo verdi.

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Genç oyuncu 80 kilo vermişti... Artık bana da âşık oluyorlar

Görsel olarak kendisinden rahatsızlık duymaya başlaması, ciddi sağlık problemleri sonrası spora ve diyete başlayan oyuncu, “En son kendimi tartıda 130 kilo görünce artık bir şeyler yapmam gerektiğini anladım. Her şeyden evvel bu mesleği yapmaya devam etmek istiyorsam bu kiloda olmamam gerekiyordu. Yani işimi yemek yemekten daha çok sevdiğime karar verdim” dedi.

ESKİ HALİNDEN ESER YOK

Hamdi Alkan, 60 kilo vererek bambaşka birine dönüştü.

Genç oyuncu 80 kilo vermişti... Artık bana da âşık oluyorlar

'ŞİŞMANLARIN YAPAMAYACAĞI ŞEY YOK'

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can, yarışmaya gitmeden önce Instagram sayfasında yıllar önce çekilen bu fotoğrafını paylaşmıştı.

Genç oyuncu 80 kilo vermişti... Artık bana da âşık oluyorlar

Fotoğrafa "Tekrar söylüyorum eski şişmanların yapamayacağı hiçbir şey yoktur" notunu düşen Cemal Can'ın değişimi görenleri şaşırttı.

21 KİLO VERDİ

Fatih Terim’in kızı Buse Terim, zayıflamak için uyguladığı yöntemin meyvelerini toplamaya başladı.

Genç oyuncu 80 kilo vermişti... Artık bana da âşık oluyorlar

Terim 'aralıklı oruç' yöntemi ile 21 kilo verdi.

5 AYDA 24 KİLO

Oyuncu Çiçek Dilligil de mide küçültme ameliyatı için bıçak altına yattı.

Genç oyuncu 80 kilo vermişti... Artık bana da âşık oluyorlar

Dilligil, 5 ayda 24 kilo vererek yepyeni bir görünüme kavuştu...

SIKI DİYET

Hayat Bilgisi dizisinin Var mısın Arif'i Ümit Erdim ameliyat ve sonrasındaki sıkı diyet ile 45 kilo verdi.

Genç oyuncu 80 kilo vermişti... Artık bana da âşık oluyorlar

GÖRENLER TANIYAMADI

Arabesk müziğin güçlü isimlerinden Güllü de zayıflayarak bambaşka bir görünüme kavuştu.

Genç oyuncu 80 kilo vermişti... Artık bana da âşık oluyorlar

70 kilo veren şarkıcıyı görenler tanımakta zorlandı...

 

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#Aslı Samat#Tanyeli#Yeşim Ceren Bozoğlu

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