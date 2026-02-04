AÅŸk uÄŸruna dÃ¶rt tane evlat dÃ¼nyaya getirdi... Hamileliklerin izi bile kalmadÄ±... Gamzeli gÃ¼zel hÃ¢lÃ¢ genÃ§ kÄ±z gibi

Haberin DevamÄ±

BaÅŸarÄ±sÄ±z ilk evliliÄŸinden bir erkek Ã§ocuk annesi oldu. Sonra da kendisinden 7 yaÅŸ genÃ§ eÅŸiyle yeni bir yuva kurdu. Ve ondan da Ã¼Ã§ Ã§ocuk dÃ¼nyaya getirdi.

Bundan bir sÃ¼re Ã¶nce nedendir bilinmez herkes ona aynÄ± soruyu soruyordu: Bir Ã§ocuk daha dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor musunuz?Â AslÄ±nda bu konuya Ã§ok da uzak deÄŸildi sÃ¶ylediÄŸi kadarÄ±yla. Hatta "Kocam beni dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ Ã§ocuk iÃ§in ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor" bile demiÅŸti.

Ama sonuÃ§ olarak ikna oldu veÂ ikinci evliliÄŸinden bir erkek bebek daha doÄŸurdu. BÃ¶ylece ailesi biraz daha geniÅŸlemiÅŸ oldu.

Yine de gÃ¶rÃ¼nen o ki, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± toplam dÃ¶rt hamilelik onda hiÃ§bir iz bÄ±rakmadÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ her birinden sonra eski incecik fiziksel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ne geri dÃ¶ndÃ¼.

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde de Ã§eÅŸit Ã§eÅŸit giysileriyle kameralara yansÄ±dÄ± ve artÄ±k 40'larÄ±na gelmiÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen kendine ne kadar iyi baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± genetik aÃ§Ä±dan da epey ÅŸanslÄ± olduÄŸunu bir kez daha gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.





42 YAÅžINA GELDÄ°... DÃ–RT DOÄžUM YAPTI... HALA GENÃ‡ KIZ GÄ°BÄ°

Bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¼nlÃ¼ Miranda Kerrâ€¦ 42 yaÅŸÄ±ndaki AvustralyalÄ± model geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n New York'ta objektiflere takÄ±ldÄ±.

Ä°lk evliliÄŸini Orlando Bloom ile yapan, ÅŸu anda da kendisinden genÃ§ teknoloji giriÅŸimcisi Evan Spiegel ile evli olan Miranda Kerr, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶rt hamileliÄŸin de kendisinde nasÄ±l hiÃ§ iz bÄ±rakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdi bir kere daha.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Miranda Kerr, Spiegel ile evlendikten sonra iki erkek Ã§ocuk doÄŸurmuÅŸtu. Ona sorarsanÄ±z bir yeni Ã§ocuk iÃ§in Ã§ok da niyeti yoktu.

Hatta bir keresinde "Kocam beni dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ Ã§ocuÄŸumu doÄŸurmam iÃ§in ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor" bile demiÅŸti. Belli ki sonunda ikna oldu ve yeni bir bebek daha Ã¶nceki yÄ±l aralarÄ±na katÄ±ldÄ±.

Ama son haline de bakÄ±lÄ±rsa ne artÄ±k 40'lÄ± yaÅŸlarÄ±na gelmesi ne de dÃ¶rt doÄŸum yapmasÄ± onu hiÃ§ etkilemedi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Miranda Kerr, modellik mesleÄŸinde zirvede olduÄŸu dÃ¶nemdeki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ hiÃ§ aratmÄ±yor.

Bunun nedeni de Kerr'in saÄŸlÄ±klÄ± beslenmeye Ã¶zen gÃ¶stermesi ve dÃ¼zenli olarak egzersiz yapmasÄ± elbette.

42 yaÅŸÄ±ndaki Miranda Kerr ile 35 yaÅŸÄ±ndaki Evan Spiegel, 2017 yÄ±lÄ±ndan bu yana evli. Ã‡iftin Ã¼Ã§ tane erkek Ã§ocuÄŸu var. Kerr; eski kocasÄ± Orlando Bloom'dan da 15 yaÅŸÄ±na gelen baÅŸka bir erkek Ã§ocuk annesi.Â





ESKÄ° KOCASIYLA BÄ°R ANLAÅžMALARI VAR

Miranda Kerr, ilk evliliÄŸini oyuncu Orlando Bloom ile yaptÄ±. Ä°lk annelik heyecanÄ±nÄ± da o zaman yaÅŸadÄ±. Ama Ã¼Ã§ yÄ±lÄ± evlilikle geÃ§en altÄ± yÄ±llÄ±k iliÅŸki 2013'te sona erdi.Â

Kerr ile Bloom, kÃ¼Ã§Ã¼k bir Ã§ocuk ebeveyni olarak yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmaya karar verdiler. O sÃ¼reÃ§te de aralarÄ±nda bir anlaÅŸma yaptÄ±lar. Bunu da "Ä°kimiz oÄŸlumuz iÃ§in" diye Ã¶zetleyebiliriz.

Kerr, konuk olduÄŸu We Need To Talk (KonuÅŸmamÄ±z Gerek) adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±nda bu konuya da deÄŸindi. "Ä°kimiz de iliÅŸkimizin birbirimizin en iyi yÃ¶nlerini ortaya Ã§Ä±karmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyorduk. Bu yÃ¼zden ayrÄ±lma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ona, â€˜Her zaman Flynn'in ihtiyaÃ§larÄ±na Ã¶ncelik vermemizi sÃ¶yledim" diye konuÅŸtu.Â

SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re artÄ±k boÅŸanmÄ±ÅŸ bir anne ve baba olarak dinamiklerini yeniden kurarken birbirlerini affedip huzurlu bir ortam yaratmaya odaklandÄ±lar.Â

SonuÃ§ olarak da oÄŸullarÄ± Flynn iÃ§in huzurla bÃ¼yÃ¼yeceÄŸi sevgi dolu bir ortam yaratmayÄ± baÅŸardÄ±lar.

