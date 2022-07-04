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Genç kızlara taş çıkardılar... Kim der ki 59 yaşında!

#Aydan Şener#Dolunay Soysert#Hülya Avşar
Genç kızlara taş çıkardılar... Kim der ki 59 yaşında

Magazin dünyasının 40'lı yaşları geride bırakan ünlüleri arasında bikinili fotoğraf akımı başladı... Genç kızlara taş çıkaran isimlerin paylaşımlarına övgüler yağdı.

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KİM DER 59!

Sinemanın ünlü ismi Aydan Şener, sezonun ilk bikinili pozunu paylaştı. 59 yaşındaki Şener'in kusursuz fiziği dikkat çekti. 

Genç kızlara taş çıkardılar... Kim der ki 59 yaşında

DOLUNAY'A ÖVGÜ

49 yaşındaki oyuncu Dolunay Soysert de çıktığı tatilden fotoğrafları Instagram'da takipçileri ile paylaştı. 

Genç kızlara taş çıkardılar... Kim der ki 59 yaşında

SPOR ZAMANI

Hülya Avşar her yıl olduğu gibi bu yıl da yazı Ayvalık'ta geçiriyor. Avşarkızı, sahilde spor yaparken çektiği anları takipçileri ile paylaştı.  

Genç kızlara taş çıkardılar... Kim der ki 59 yaşında

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YILLARA MEYDAN OKUYOR

Sevgilisi Nazım Akmandil ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Burcu Esmersoy, bikinili pozlarını takipçileri ile paylaşmaya devam ediyor. 

Genç kızlara taş çıkardılar... Kim der ki 59 yaşında

EBRU TATİLDE

Eşi Uğur Akkuş ile bir süredir Amerika'da olan Ebru Şallı havuz başı fotoğraflarını takipçileri ile paylaştı. Uzun yıllardır pilates ile uğraşan 45 yaşındaki Şallı, kusursuz fiziğini gözler önüne serdi. 

Genç kızlara taş çıkardılar... Kim der ki 59 yaşında

HER ZAMANKİ EDA

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, Mikanos tatilne devam ediyor. 42 yaşındaki Taşpınar, iddialı pozlarını Instagram'da takipçileri ile paylaşıyor. 

Genç kızlara taş çıkardılar... Kim der ki 59 yaşında

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#Aydan Şener#Dolunay Soysert#Hülya Avşar

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