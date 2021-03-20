Genç hayranları sevinçten havalara uçtu: Ünlü yıldızla selfie coşkusu



BLUE JEAN ŞIKLIĞI

Rol aldığı Modern Family dizisiyle kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan Sofia Vergara, cuma günü Beverly Hills'te çıktığı alışverişte görüntülendi. Genellikle tercih ettiği blue jean şıklığından vazgeçmeyen Vergara, maskesini de ihmal etmedi. Güzel oyuncu, mağaza çıkışında kendisiyle selfie çekmek isteyen iki genç hayranını da kırmadı. Onu aracına kadar izleyen ve teşekkür eden hayranlarının neşesi ise gözden kaçmadı.



HAYRANLARI DA FOTOĞRAFÇILAR DA KAPIDA BEKLEDİ

Sofia Vergara, mağazaya girerken de onu bir fotoğrafçı ordusu ve mağaza görevlileri karşıladı. Fotoğrafçılara gülümseyerek selamlaşan Vergara, kapıda kendisi karşılayan görevlilerle de kısa bir sohbet etti. Vergara mağazadan çıkarken de kendisine bir görevli eşlik etti.



PLAJDA GÜNEŞLENİRKEN KEŞFEDİLDİ

Kolombiya'nın Barranquilla kentinde dünyaya gelen 48 yaşındaki Sofia Vergara, Hollywood'un Latin kökenli ünlülerinden biri. O da birçok oyuncu gibi modellik yaptıktan sonra oyunculuğa geçiş yaptı. Henüz lisede okurken plaja gittiği bir gün, güneşlenmeye başladı Vergara. O sırada orada bulunan bir fotoğrafçı da onu görüntülemek için izin istedi. Bu şekilde de kariyer yolu çizilmiş oldu.



ASLINDA DİŞ HEKİMİ OLMAK İSTİYORDU

Kısa bir süre sonra ünlü bir markadan modellik teklifi aldı Vergara. Fakat bu okuduğu Katolik lisesinin kurallarına uymadığı ve okuldan atılma riski olduğu için bunu önce geri çevirdi. Sonra kabul etti. O sırada Vergara henüz 17 yaşındaydı. Aslında Sofia Vergara'nın öğrencilik yıllarında model ya da oyuncu olmak gibi bir amacı yoktu. Hedefi diş hekimi olmaktı. Ama hayat ona bambaşka bir yol çizdi.

GENÇ YAŞINDA ANNE OLDU

Sofia Vergara, önce ülkesi Kolombiya'da adını duyurdu. İlk evliliğini de keşfedildikten bir yıl sonra yani 18 yaşında, çocukluk aşlı Joe Gonzales ile yaptı. Bu evlilikten şu anda boyunu geçen Monolo adında bir oğlu dünyaya geldi. Genç yaşta anne olan Vergara'nın evliliği ise o 21 yaşına geldiğinde bitti. Oğlunu yalnız başına, sadece kendi ailesinin desteğiyle büyüttü Vergara. Bu kadar genç yaşta anne olmasıyla ilgili olarak bar bir röportjında şunları söylemişti: Vergara "Çevremde yaşıtım olan ve küçük çocuklarını büyütmeye çalışan arkadaşlarım var. ABD'de kadınlar anneliği erteliyor. Ama Latin Amerika'da durum böyle değil. Kolombiya'da yaşıtım birçok kadın benim oğlum Manolo'ya yakın yaşlarda bir ya da birkaç çocuğu sahip."



SONRA ABD'YE GİTTİ

Kolombiya'da adını duyurduktan sonra şansını denemek için ABD'ye gitti Vergara. İlk başlarda biraz zorlansa da öne model sonra da oyuncu olarak kendini kabul ettirdi. Rol aldığı Modern Family dizisi ise onun kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Bu dizi sayesinde birçok önemli ödüle aday oldu ya da kazandı. Bunun yanı sıra defalarca ekranın en çok kazanan kadın yıldızı unvanını da aldı. Vergara aynı zamanda bir giyim markasının da kurucusu.



GENÇ YAŞTA KANSERİ YENDİ

Dışarıdan bakıldığında kusursuz bir hayat yaşıyor gibi görünse de Vergara da zorlu dönemlerden geçti. Henüz 28 yaşındaşken kanser teşhisi aldı. Fakat hastalığa direndi. Bu konuda da bir röportajında "Kanser gibi dramatik bir şeyle karşılaştığınızda, sizin için neyin önemli olduğuna bakarsınız. Şanslıydım çünkü tüm kanserler arasında bu, tedavi edilebilir olanıydı. Çok daha kötüsü olabilirdi" diye konuşmuştu.



SONUNDA HAYATININ AŞKINI BULDU

Sofia Vergara, bir dönem Nick Loebb ile nişanlıydı. Hatta çift, ileride çocuk sahibi olmak için embriyo dondurma yöntemini bile tercih etti. Ancak sonra araları açıldı ayrıldılar. Bu dondurulan embriyolar da daha sonra dava konusu oldu. Vergara, Loebb ayrılığından kısa bir süre sonra oyuncu Joe Manganiello ile tanıştı. Manganiello, görür görmez ondan etkilendi. Çift bir süre sonra flört etmeye başladı.



BİR PARTİDE TANIŞTILAR

Ünlü oyuncu Joe Manganiello, 2014'te tanışıp bir yıl sonra evlendiği Sofia Vergara'yı bir partide ilk kez gördüğünde neler hissettiğini anlattı. 43 yaşındaki Manganiello, konuk olduğu The Jess Cagle Show'da Vergara'yı gördüğü anda düşünüp hissettiklerini " Harika görünüyordu ve ben gözlerimi ondan alamadım" diye anlatmıştı. Manganiello o gece daha sonra yaşananları da şöyle anlattı: "Jesse Tyler Ferguson yanıma geldi arkadaşı Sofia'nın bana "merhaba" demek istediğini belirtti. Fakat ben onun nişanlısından ayrıldığını bilmediğim için buna pek sıcak bakmadım."



KISA SÜREDE EVLİLİK KARARI ALDILAR

Joe Manganiello, Vergara'nın nişanlısının da aynı partide olduğunu sanıyordu. Fakat konuşmanın ilerleyen dakikalarında Vergara'nın nişanlısından ayrılmış olduğunu da öğrendi. Joe Manganiello ile Sofia Vergara o gece tanıştılar. Birkaç hafta sonra da Vergara, nişanlısından ayrıldığını basına da açıkladı. Bu ayrılığın açıklanmasından sonra Manganiello, kendisini Vergara ile tanıştıran arkadaşına "Nasıl bir ruh halinde olduğunu bilmiyorum fakat onu dışarı çıkarmak istiyorum. Bana Sofia'nın numarasını verir misin" dedi.

DAMADA OĞLU TESLİM ETTİ

Aynı gece Manganiello evine gittikten sonra Vergara'yı arada. Çift, saatlerce telefonda sohbet etti. Ondan sonra da aralarındaki ilişki gelişti. 2014 yılında tanışan çift, 2015 yılında da dünyaevine girdi. Sofia Vergara ve Joe Manganiello'nun mutlu evliliği sürüyor. Bu, Joe Manganiello'nun ilk Vergara'nın da ikinci evliliği. Sofia Vergara'ya düğününde ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Manolo da eşlik etti.

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