Genç eşiyle çocuk istediği için evlendi diyorlardı… Muradına erdi… 53 yaşında kız babası oldu!

Ünlü oyuncu Josh Duhamel, yıldız şarkıcı eşi Fergie’yle olan evliliğini bitirmiş, ayrılık sebebinin de çocuk istemesine rağmen Fergie’nin bunu kabul etmemesi olduğu söylenmişti.

Duhamel bu söylentileri hiçbir zaman doğrulamadı hatta ayrılık sebebinin bu olmadığını iddia etti. Ancak ünlü oyuncu daha sonra eski güzellik kraliçesi, ünlü model Audra Mari’yle evlendi ve kendine yeni bir aile kurdu.

53 yaşındaki ünlü oyuncunun 32 yaşında ve daha önce çocuğu olmamış ünlü güzelle evlenme sebebinin çocuk istemesi olduğu söylentileri çift evlendiği günden beri devam ediyordu.

Ve ünlü çift oğulları Shepherd’ı Ocak 2024'te kucaklarına aldıktan iki buçuk sene sonra kızlarına da kavuştu.

Artık üç çocuk babası olan Josh Duhamel dün eşi Audra Mari ile birlikte Instagram'da ortak bir paylaşım yaparak, kız bebekleri Rocca de Leon Duhamel'in dünyaya geldiğini heyecanla duyurdu.

Josh Duhamel’in Fergi ile evliliğinden doğan oğlu Axl da artık 12 yaşında bir delikanlı…

Duhamel ve Audra Mari’nin ikinci çocuklarını bekledikleri haberi mart ayında ortaya çıkmıştı.

Josh Duhamel ve Audra Mari, yeni doğan bebeğin sevimli fotoğraflarını “Rocca de Leon Duhamel… İşte kızımız burada” notuyla paylaştı. Bir fotoğrafta, Duhamel'in bebeği kollarında tutarken kameraya mutlu bir bakış attığı görülüyor.

Çiftin kızları fotoğraflarda hastane battaniyesine sarılmış, başına da kurdeleli bir bere takarken başka bir fotoğrafta ise yeni doğan bebek, hastanenin içinde annesinin göğsünde dinlenirken görülüyordu. Duhamel, minik oğlu Shepherd'ı küçük kız kardeşiyle tanıştırırken çekilmiş tatlı bir an daha paylaştı.

Josh Duhamel ve eski Miss World America birincisinin ikinci çocuklarını bekledikleri haberi iki ay önce Audra Mari’nin büyüyen karnını gururla sergilediği bir dizi siyah beyaz fotoğrafı Instagram sayfasına yüklemesiyle ortaya çıkmıştı.

Çift doğacak çocuklarının cinsiyetini de o zaman açıklamış, paylaşımı "Hikayemize küçük bir kız daha ekliyoruz... Seni görmek için sabırsızlanıyoruz" notuyla yapmıştı.

Bu paylaşıma ilk tebrik Josh Duhamel’in yıllar önce yollarını ayırdığı eski eşi Fergie’den gelmiş, ünlü şarkıcı eski kocası ve onun yeni eşine Instagram’dan yorum yaparak “Tatlılığa hoş geldin!” yazmıştı.

Josh Duhamel eşinin hamilelik haberi ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra verdiği röportajda kız babası olmaktan bahsetmiş, iki erkek çocuktan sonra doğacak olan kızı için “Onu görmek için sabırsızlanıyorum! Ve bence babalar ve küçük kızları arasında farklı bir şey var” demişti.

Ünlü oyuncu ve Audra Mari’nin ilişkisi 2019’da ortaya çıkmış, Ocak 2022'de, Duhamel'in Audra Mari’ye 28. doğum gününde evlenme teklif etmesinin ardından çift nişanlandıklarını duyurmuştu.

Oğulları Shepherd Ocak 2024'te dünyaya geldikten birkaç ay sonra Duhamel, Anneler Günü'nde yaptığı tatlı bir paylaşımda Mari'yi muhteşem bir anne olarak nitelendirmiş, ona “Bebeğimiz Shepherd için ne muhteşem bir annesin ve Axl daha iyi bir üvey anne isteyemezdi. Hayatımızda senin gibi birine sahip olduğumuz için çok şanslıyız” diye seslenmişti.

“Baba olmayı çok seviyorum. Babalığın her dönüm noktasını seviyorum” diyen ünlü oyuncu genç eşini de övmelere doyamamış ve onun için “O harika bir rol model ve umarım bir tane daha çocuğumuz olur. Umarım bir kız, belki bir erkek daha. Göreceğiz” demişti.

Josh Duhamel ve ünlü şarkıcı Fergie 2009’da evlenmiş, 2017’de yollarını ayırdıktan sonra 2019’da resmen boşanmıştı. Josh Duhamel bu evliliğin kendisi daha fazla çocuk istediği için bittiği inkar ederek ayrılıkları hakkında "Biz çok farklıyız. Onunla benim dünyaya bakış açılarımız farklı ve bu sorun değil” demiş, eski karısı Fergie için de "O harika bir anne, çok nazik, çok çatışmacı olmayan biri, buna şükrediyorum" demişti.