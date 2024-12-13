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Yıllar onun yüzünde de iz bırakmış... Herkes onu 'Genç Bekar Bayan' olarak tanımıştı

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#Jennifer Jason Leigh#Single White Female#Bridget Fonda
Yıllar onun yüzünde de iz bırakmış... Herkes onu Genç Bekar Bayan olarak tanımıştı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 14:34

Bundan tam 22 yıl önce bir film gösterime girdi... Ev arkadaşı olan iki genç kadının öyküsünü anlatıyordu bu film... Aynı evde yaşamaya başlayan iki kadın arasındaki gerilimli ilişkiyi desek daha doğru olur..

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 Aslında kendine ev arkadaşı bulduğunu sanan genç kadın ilk anda nasıl bir belaya bulaştığını anlayamaz.

Yanına taşınan hemcinsinin kendisine benzemeye ve hatta usul usul kendi yerine geçmeye başadığını fark eden bir noktada. 

En sonunda nişanlısını da elinden almaya kalkışınca bütün ipler kopar...

22 yıl öncesinden gelen bu psikolojik gerilim filmi, bir kez  izleyenlerin hafızasından bir daha asla silinmedi. Elbette gerilimli bir ilişki sürdüren o iki ev arkadaşını canlandıran oyuncular da.

Onlardan biri kendi isteğiyle mesleğine veda etti ve bütün enerjisini, zamanını ailesine adadı. Diğeri de ilerleyen yıllara rağmen hala mesleğini sürdürüyor. Yine sokağa adım attığında da onu paparazzi ordusu hemen peşine düşüyor. 

Yıllar onun yüzünde de iz bırakmış... Herkes onu Genç Bekar Bayan olarak tanımıştı

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22 YIL ÖNCE 'GENÇ BEKAR BAYAN' OLARAK HAFIZALARA KAZINDI
Bu sözünü ettiğimiz unutulmaz film, Barbet Schroeder'in yönettiği Genç Bekar Bayan Aranıyor (Single White Female).

Kısaca anlattığımız iki oyuncu da o filmin yıldızları Bridget Fonda ise Jennifer Jason Leigh.

Hollywood'un nüfuzlu ailelerinden birine mensup olan Fonda, yıllar önce kariyerine veda etti ve artık eskisinden çok farklı sakin bir hayat sürüyor.

Rol arkadaşı Jennifer Jason Leigh ise mesleğini hala bırakmadı. 

Yıllar onun yüzünde de iz bırakmış... Herkes onu Genç Bekar Bayan olarak tanımıştı

ELBETTE GEÇEN YILLAR ONU DA ETKİLEDİ
Bugün 62 yaşında olan Jennifer Jason Leigh, geçtiğimiz günlerde Los Angeles'ta çıktığı bir gezintide görüntülendi.

Üzerinde kot pantolonu ve turuncu renkli kazağı bulunan Leigh, bir yandan da kulaklığından müzik dinledi. 

Jennifer Jason Leigh fotoğraflarının çekildiğini fark edince de güneş gözlüklerini indirdi ve yoluna o şekilde devam etti.

Bugün artık eski parlak günlerinin uzağında olsa da Leigh, Hollywood'un önde gelen ailelerinden birinin çocuğu olarak dünyaya gözlerini açtı.

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Babası bir döneme damgasını vuran San Francisco Sokakları adlı dizinin oyuncularından Vic Morrow'du. 1982 yılında ise ailenin başına büyük bir felaket geldi.

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Yıllar onun yüzünde de iz bırakmış... Herkes onu Genç Bekar Bayan olarak tanımıştı

Jennifer Jason Leigh, fotoğraflarının  çekildiğini fark edince güne gözlüklerini taktı.

Yıllar onun yüzünde de iz bırakmış... Herkes onu Genç Bekar Bayan olarak tanımıştı

Sonra da arabasına binerek oradan uzaklaştı. 

Yıllar onun yüzünde de iz bırakmış... Herkes onu Genç Bekar Bayan olarak tanımıştı

BABASINI KAYBETTİ, MESLEĞİ ONA YADİGAR KALDI 
Leigh'in babası Morrow, Twilight Zone: The Movie adlı filmin setinde geçirdiği bir kaza sonucu hayata veda etti. Ama Leigh baba mesleğini sürdürdü.

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Jennifer Jason Leigh babasının da desteğiyle oyunculuk kariyerine erken yaşta başladı.

Önce 1970'lerde TV ekranlarında göründü.. Baretta ve The Waltons adlı o dönemin gözde dizilerinde kamera karşısına geçti.

1982 yılında ise Sean Penn ile birlikte rol aldığı Fast Times At Ridgemont High adlı yapım geldi. 

Bundan yedi yıl sonra oynadığı Last Exit to Brooklyn (Brooklyn'e Son Çıkış) adlı film ise onu daha tanınır hale getirdi.

Sonra Miami Blues ve Backdraft gibi yapımlar geldi. 

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Yıllar onun yüzünde de iz bırakmış... Herkes onu Genç Bekar Bayan olarak tanımıştı

ÜNLÜ FİLM ONUN İÇİN DÖNÜM NOKTASI OLDU 
Ama Jeninfer Jason Leigh, asıl büyük çıkışını Genç Bekar Bayan Aranıyor adlı filmle yaptı. Onun ardından daha fazla ses getiren yapımlarda rol aldı

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Leigh uzun kariyeri boyunca aralarında annesi Barbara Turner'ın senaryosunu yazdığı Georgia'nın da bulunduğu birçok yapımda kamera karşısına geçti.

Ünlü oyuncu ilerleyen yaşına rağmen hala emeli olmuş değil,,, Geçen yıldan beri de Fargo adlı polisiye dizide oynuyor.

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Yıllar onun yüzünde de iz bırakmış... Herkes onu Genç Bekar Bayan olarak tanımıştı

BİTEN EVLİLİĞİNDEN BİR ERKEK EVLAT SAHİBİ OLDU 
Jennifer Jason Leigh, tek evlliğini 2005 ile 213 arasında yapımcı Noah Baumbach ile yaptı. Bu evlilikten Rohmer adında bir erkek evladı oldu...

Boşandıktan sonra film setlerine bile oğlunu götürmesi nedeniyle de çok konuşuldu ünlü oyuncu. 

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#Jennifer Jason Leigh#Single White Female#Bridget Fonda

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