Genç aşıklar yeniden el ele… Ayrılık söylentileri sona erdi

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İlişkilerinde iki yılı geride bırakan Cindy Crawford’un model kızı Kaia Gerber ve Elvis Presley’ye hayat verdiği Elvis filmiyle dünya starı haline gelen Austin Butler gösteri dünyasının en mutlu ve “havalı” çiftlerinden biri…

Bir süredir bir arada fotoğrafları çekilemeyen ünlü çiftin arasının bozuk olduğu ya da ayrıldıkları dedikoduları alıp başını gitmişti.

Austin Butler ve Kaia Gerber, en sonunda geçtiğimiz akşam New York sokaklarında el ele gezerken görüntülendi. Ve böylece de bu ayrılık söylentileri son buldu.

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Birlikte yemek yedikten sonra Gracie Abrams konserine giden 33 yaşındaki Ausitn Butler mavi bir kazak, kargo pantolon ve spor ayakkabılarla birlikte bir de tanınmamak için mavi bir beyzbol şapkası takmıştı.

23 yaşındaki model Kaia Gerber ise mavi crop tişörtü, düşük bel kot pantolon ve siyah babetleriyle çok sade ancak yine de çok zarif görünüyordu.

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Austin Butler Kaia Gerber çifti uzun süredir birbirleriyle değil başkalarıyla görüntülendiği için haklarında ayrılık söylentileri başlamıştı.

Austin Butler birkaç gün önce yeni filminin çekimlerinde rol arkadaşı Zoë Kravitz'i öperken görülmüş, Kaia Gerber’in Marcelo Hernandez'le verdiği samimi pozlar da ünlü sosyal meyda platformu Reddit’te yayınlanmıştı.

Zaten bir arada az görülen ünlü çiftin ayrılık söylentileri bu görüntülerle birlikte iyice alevlenmişti.

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Ünlü çift Kaia Gerber'in “Euphoria” yıldızı Jacob Elordi'den ayrılmasının ardından 2022'nin başından beri aşk yaşıyor.

Austin Butler meslektaşı Vanessa Hudgens’la neredeyse 10 yıl aşk yaşamış, tam bu çift artık ayrılmaz denirken 2020 yılında ilişkisini noktalamıştı.

Bu uzun ilişkinin ardından Austin Butler’ın adı 2021’in son günlerinden sonra model Kaia Gerber'le anılmaya başladı.

Dünyanın en büyük süper modellerinden biri sayılan Cindy Crawford’ın kızı olan ve annesine ikizi kadar benzeyen Kaia, henüz 23 yaşında olmasına rağmen yıllardır modellik yapıyor ve podyumda tıpkı annesi gibi fırtınalar estiriyor.

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Kaia Gerber de gönlünü Austin Butler’a kaptırmadan önce genç kuşağın bir diğer ünlü yıldızı Jacob Elordi’yle bir yıl aşk yaşamıştı.

Bu arada ilginç bir tesadüf eseri Kaia Gerber’in biri eski bir yeni iki sevgilisi de yani hem Austin Butler hem de Jacob Elordi beyazperdede peş peşe Elvis Presley rolünde oynadı…