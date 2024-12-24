Genç aşıklar yeni yılı çoktan kutladı

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Son iki senedir yaşadıkları aşkla adlarından söz ettiren gösteri dünyasının ünlü çifti ilişkilerini gözlerden uzakta yaşamaya ve “ilerletmeye” devam ediyor.
Genç kuşağın en büyük iki yıldızı Kylie Jenner ve Timothee Chalamet meraklı gözlerden sakladıkları aşklarında bir buçuk yılı geride bıraktılar.
"OLMAZ" DENEN OLDU, ÜNLÜ ÇİFT MUTLULUĞU BİRBİRLERİNDE BULDU
Başlarda birçokları birbirlerine pek de yakıştırılamayan bu çifti yadırgasa da genç aşıkla haklarında söylenenlere kulaklarını tıkayıp ilişkilerini giderek ilerletti.
Kylie Jenner ve Timothe Chalamet, Chalamet’nin yoğun çekim programı ve yakında gösterime girecek son filminin tanıtım çalışmaları için koşuşturmaca içinde olması yüzünden Noel’i erken kutladı.
Çifte yakın kaynaklara göre genç aşıklar bu tatil sezonunda “büyülü” bir zaman geçirdiler. Ve yanlarında Kylie Jenner’ın iki çocuğu da vardı.
Jenner ve Chalamet Kylie'nin ailesiyle birlikte çok güzel bir akşam yemeği yediler ve çocukları 6 yaşındaki kız Stormi ve 2 yaşındaki oğlu Aire ile birlikte Noel ışıklarına bakmak için arabayla dolaştılar.
SEVGİLİSİNİ DE ÇOCUKLARINI DA HEDİYELERE BOĞMUŞ
Söylenenlere göre Kylie Cosmetics'in 27 yaşındaki kurucusu ve 28 yaşındaki “Dune” yıldızı bu yıl Noel gününde birlikte olmayacak olsalar da, önceden kutlama yapmayı ve birbirlerini ve çocukları hediyelere boğmayı ihmal etmediler.
Timothe Chalamet sadece sevgilisi Kylie’ye değil çocuklarına da hediyeler alıp onları sevindirdi.
Çift Noel’de birlikte olamayacak olsalar da ayrı kaldıkları süre boyunca sürekli mesajlaşmayı ve görüntülü görüşmeye yapmayı da sürdürecekmiş.
Adları ilk olarak Nisan 2023'te birlikte anılmaya başlayan çift o günlerden bu yana ilişkilerinde uzun bir yol kat etti.
“Geçen yıl ilk çıkmaya başladıklarında, aralarındaki ilişki oldukça yeni olduğu ve her ikisinin de çok yoğun programları olduğu için inişli çıkışlıydı. Ayrıca, Timothee çıkmaya başladıktan kısa bir süre sonra New York'ta Bob Dylan biyografisinin çekimlerini yapıyordu, bu da ilişkilerini sürdürmelerini zorlaştırdı” diyor içeriden bir kaynak.
ARALARINDAKİ BAĞ ARTIK ÇOK GÜÇLÜ VE DERİN
Şimdi ise Kylie ve Timothee’nin ayrı olduklarında bile sürekli iletişim halinde oldukları ve ilişkilerinin de her zamankinden daha güçlü ve derin olduğu söyleniyor.
Bunda Timothee Chalamet’nin sevgilisinin “ailesinin” bir parçası olmaya başlamasının da payı olduğu söyleniyor.
SEVGİLİSİNİN ÇOCUKLARIYLA YAKINDAN İLGİLENİYOR
People dergisine konuşan kaynaklara göre Timothee Chalamet, sevgilisi Kylie Jenner’ın iki çocuğuyla yakından ilgilenmekle kalmıyor bir yandan da iki çocuğunun güzel yıldız için her zaman birinci planda olacağı gerçeğini de çoktan kabullenmiş durumda.