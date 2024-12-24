Genç aşıklar yeni yılı çoktan kutladı

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Son iki senedir yaşadıkları aşkla adlarından söz ettiren gösteri dünyasının ünlü çifti ilişkilerini gözlerden uzakta yaşamaya ve “ilerletmeye” devam ediyor.

Genç kuşağın en büyük iki yıldızı Kylie Jenner ve Timothee Chalamet meraklı gözlerden sakladıkları aşklarında bir buçuk yılı geride bıraktılar.

Kylie Jenner ve Timothe Chalamet aylarca paparaziilerle kaçma kovalamaca oynadıkta sonra geçen sene gittikleri Beyonce konserinde ilk kez öpüşürken görüntülenmişti

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Başlarda birçokları birbirlerine pek de yakıştırılamayan bu çifti yadırgasa da genç aşıkla haklarında söylenenlere kulaklarını tıkayıp ilişkilerini giderek ilerletti.

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Kylie Jenner ve Timothe Chalamet, Chalamet’nin yoğun çekim programı ve yakında gösterime girecek son filminin tanıtım çalışmaları için koşuşturmaca içinde olması yüzünden Noel’i erken kutladı.

Gösteri dünyasının bu sürpriz sayılan aşkı ikinci yılına ilerliyor ve söylenenlere göre çiftin ilişkisi de giderek ciddileşiyor

Çifte yakın kaynaklara göre genç aşıklar bu tatil sezonunda “büyülü” bir zaman geçirdiler. Ve yanlarında Kylie Jenner’ın iki çocuğu da vardı.

Jenner ve Chalamet Kylie'nin ailesiyle birlikte çok güzel bir akşam yemeği yediler ve çocukları 6 yaşındaki kız Stormi ve 2 yaşındaki oğlu Aire ile birlikte Noel ışıklarına bakmak için arabayla dolaştılar.

Timothee Chalamet'nin Kylie Jenner'ın iki küçük çocuğuyla giderek daha fazla zaman geçirdiği ve bunun da sevgililerin ilişkisine "boyut atlattığı söyleniyor"

SEVGİLİSİNİ DE ÇOCUKLARINI DA HEDİYELERE BOĞMUŞ

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Söylenenlere göre Kylie Cosmetics'in 27 yaşındaki kurucusu ve 28 yaşındaki “Dune” yıldızı bu yıl Noel gününde birlikte olmayacak olsalar da, önceden kutlama yapmayı ve birbirlerini ve çocukları hediyelere boğmayı ihmal etmediler.

Timothe Chalamet sadece sevgilisi Kylie’ye değil çocuklarına da hediyeler alıp onları sevindirdi.

En son Timothee Chalamet'nin yeni filmi A Complete Unknown'un özel gösterimi sonrası verilen özel partide görüntülenen çiftin yeni yılı erkenden, Kylie Jenner'ın çocuklarıyla birlikte baş başa kutladıkları ortaya çıktı

Çift Noel’de birlikte olamayacak olsalar da ayrı kaldıkları süre boyunca sürekli mesajlaşmayı ve görüntülü görüşmeye yapmayı da sürdürecekmiş.

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Adları ilk olarak Nisan 2023'te birlikte anılmaya başlayan çift o günlerden bu yana ilişkilerinde uzun bir yol kat etti.

Ünlü çiftin ilişkisi için “Şu an için mümkün olduğunca spot ışıklarından uzak durmaktan hoşlanıyorlar, özellikle de hayatlarının büyük bir kısmı kamuoyunun gözü önünde olduğu için. Şimdilik işin bu yönünü kendilerine saklamak hoşlarına gidiyor" deniyor

“Geçen yıl ilk çıkmaya başladıklarında, aralarındaki ilişki oldukça yeni olduğu ve her ikisinin de çok yoğun programları olduğu için inişli çıkışlıydı. Ayrıca, Timothee çıkmaya başladıktan kısa bir süre sonra New York'ta Bob Dylan biyografisinin çekimlerini yapıyordu, bu da ilişkilerini sürdürmelerini zorlaştırdı” diyor içeriden bir kaynak.

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ARALARINDAKİ BAĞ ARTIK ÇOK GÜÇLÜ VE DERİN

Şimdi ise Kylie ve Timothee’nin ayrı olduklarında bile sürekli iletişim halinde oldukları ve ilişkilerinin de her zamankinden daha güçlü ve derin olduğu söyleniyor.

Bunda Timothee Chalamet’nin sevgilisinin “ailesinin” bir parçası olmaya başlamasının da payı olduğu söyleniyor.

SEVGİLİSİNİN ÇOCUKLARIYLA YAKINDAN İLGİLENİYOR

People dergisine konuşan kaynaklara göre Timothee Chalamet, sevgilisi Kylie Jenner’ın iki çocuğuyla yakından ilgilenmekle kalmıyor bir yandan da iki çocuğunun güzel yıldız için her zaman birinci planda olacağı gerçeğini de çoktan kabullenmiş durumda.

Kylie Jenner ve Timothee Chalamet'nin yan yana ilk fotoğrafı... Çifti Ocak 2023'te Kylie'nin kız kardeşi Kendall Jenner'ın tanıştırdığı söyleniyor