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Geliyorum aşkım!

#Nurgül Yeşilçay#Necati Kocabay#Seda Sayan
Geliyorum aşkım

Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...

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MARMARİS TATİLİ

Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi Necati Kocabay, Marmaris’te tatil yapıyor. Kocabay, sevgilisinin “denize gel” çağrısına kayıtsız kalmayarak, kollarına koştu.

Geliyorum aşkım

Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabay ile önceki gün Marmaris’te görüntülendi. Issız bir koyda kiraladıkları evde tatillerine başlayan sevgililer, bir süre çardaklarında sohbet ettikten sonra marketten erzak siparişi verdi.

Geliyorum aşkım

Erzakları geldikten sonra sahile inen çift, şezlongda dinlendikten sonra denize girdi. Denize, Necati Kocabay’dan önce giren Yeşilçay, “Buraya gel” diyerek sevgilisine suya girmesi için seslendi.

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Geliyorum aşkım

Kocabay, iki kolunu yana açarak “Geliyorum aşkım” dedikten sonra kendisini Yeşilçay’ın kollarına attı. Denizde eğlenceli anlar yaşayan çift, uzun bir süre yüzdükten sonra şezlonglarına geri döndü. (Kamil SÜMER)

Geliyorum aşkım

SERİN SOHBET

Çeşme’de tatil yapan Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk önceki gün Fun Beach’te görüntülendi.

Geliyorum aşkım

Plaja arkadaş grubuyla gelen çift, sıcak havada kendilerini hemen denize attı. Serin suda sohbet eden sevgililere daha sonra arkadaşları da katıldı. (Deniz BOY)

TATİLE DEVAM

Bir süre önce Hollanda’ya giden Seda Sayan-Çağlar Ökten çiftinin balayı tatili devam ediyor.

Geliyorum aşkım

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Yaz tatiline başlayan ikili, önceki gün fotoğraflarını Instagram’da paylaştı. Seda Sayan, mayolu pozuyla sosyal medyada ses getirirken, fotoğrafın altına “sevgilim” notunu düştü.

Geliyorum aşkım

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#Nurgül Yeşilçay#Necati Kocabay#Seda Sayan

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