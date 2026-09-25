Gelinlik yerine takım elbise giyip kravat taktı… İtalya’da evlendiler

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Ünlü oyuncu Dove Cameron ve Maneskin grubu üyesi ünlü şarkıcı David Damiano İtalya'da evlendi. Gelin ve damat bu en özel günleri için seçtikleri gelinlik ve damatlık tercihleriyle çok konuşuldu.

Ünlü çift Montalcino belediye binasının önüne geldiklerinde aileleri ve yakın dostlarından oluşan davetlilerin büyük tezahüratıyla karşılandılar.

Dove Cameron klasik bir gelinlik yerine kravatlı, kemerli ve pelerinli ceketiyle beyaz bir takım elbise giyerek farkını ortaya koydu. Gelinin giydiği bu özel ceket pantolon takım Giorgio Armani imzalıydı.

Koyu renk saçlarını ortadan ayırarak sade ve şık bir görünüm tercih eden Cameron, elinde beyaz kala zambaklarından oluşan bir buket taşıyordu. Damat ise gelinin kıyafetiyle uyumlu, kırık beyaz bir takım elbise giymiş ve boynuna zeytin yeşili bir fular takmıştı.

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Fotoğraflardan birinde çift, aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte gülümserken görülürken; bir diğerinde David, Dove Cameron araca binerken onun için kapıyı açık tutuyordu. Başka bir karede ise ünlü şarkıcı çiçeği burnunda gelini kucağına almış ve ona düğünün ilk öpücüğünü vermişti.

Düğünün sonunda çift, krem renkli bir araçla oradan ayrıldı.

30 yaşındaki Cameron ve 27 yaşındaki Maneskin grubu üyesi David arasındaki aşk söylentileri, ilk kez 2023 yılında ünlü oyuncunun David'in New York'taki Madison Square Garden konserlerinden birinde görülmesiyle başlamıştı.

Çift, kırmızı halıya da ilk kez 2024 yılında Beverly Hills, Kaliforniya'da düzenlenen Clive Davis'in ikonik Grammy öncesi galasında yapmış ve bu geleneksel etkinlikte fotoğrafçılara samimi pozlar vermişti.

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Geçtiğimiz ekim ayında Avustralya'nın Sidney kentinde görüntülenen oyuncunun yüzük parmağında devasa bir elmas yüzük olduğu fark edilmiş ve magazin sitesi TMZ, çiftin nişanlandığını duyurmuştu.

Cameron daha sonra ocak ayında sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla bu göz alıcı yüzüğü sergilemiş ve nişanlandıklarını doğrulamıştı.

Ünlü oyuncu paylaşımına "Hayatta olmanın en sevdiğim yanı... mutlu yıllar" notunu düşmüştü.

Daha önce Thomas Doherty ile birliktelik yaşayan Cameron, 2024 yılında Cosmopolitan dergisine verdiği röportajda David'den övgü dolu sözlerle bahsetmişti. Ünlü oyuncu müstakbel kocası için "O, hayatımda tanıdığım en iyi insan" ifadelerini kullanmıştı.

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“Onunla iki dakika geçirdiğinizde, onun ne kadar nazik, cömert, masum ve verici bir insan olduğunu anlıyorsunuz. O, gerçekten güzel ve hassas bir ruha sahip.”

Daha önce sosyal medya fenomeni Giorgia Soleri ile birliktelik yaşamış olan David Damiano ise, 2025 yılında SiriusXM Hits 1’e verdiği röportajda bu güzel sözlere karşılık vererek, “Şu an kişisel hayatımın en mutlu dönemlerinden birini yaşıyorum. Bugüne kadarki en sağlıklı ilişkiyi yaşıyorum; üstelik ailemi ve arkadaşlarımı görebiliyor, kendime de vakit ayırabiliyorum... Benim için asıl zafer, işimle özel hayatımı sürekli bir çatışma içine sokmadan bir arada yürütebilmek.” demişti.