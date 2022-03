Gelinliğinde rahmetli annesine özlemi gizli: Ünlü oyuncunun kızı evlendi

Haberin Devamı

BEBEĞİNİN BABASIYLA EVLENDİ

O dönemde hayatına yön veren ve kendisinin de en büyük destekçisi olan bu iki kadını, annesini ve anneannesini bir gün arayla kaybeden genç kadın kelimenin tam anlamıyla yıkıldı. Fakat sonra büyük bir aşk girdi hayatına ve onun da toparlanmasına yardım etti. İşte o genç kadın, geçen hafta sonu sevdiği adamla evlendi. Gelinliğinde de kaybettiği annesine olan özlemini gözler önüne seren bir ayrıntı gizliydi.

ANNESİNE ÖZLEM VE SAYGIYLA

Sinema tarihine geçen Star Wars (Yıldız Savaşları) adlı filmde canlandırdığı Leia Organ karakteriyle hafızalara kazınan Carrie Fisher'in Bryan Lourd ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Billie Lourd ile oyuncu Austen Rydell geçen hafta sonu Meksika'nın Cabo San Lucas kentinde düzenlenen bir törenle hayatlarını birleştirdi. Çift, geçen yıl Kingston Fisher adını verdikleri bir erkek bebek sahibi olmuştu. Annesi, ünlü oyuncu Carrie Fisher'i 2016 yılında geçirdiği bir kalp krizi sonucu kaybeden, ondan bir gün sonra da yine ünlü bir oyuncu olan anneannesi Debbie Reynolds'a sonsuza kadar veda eden Billie Lourd, oğlunun babası Austen Rydell ile evlenirken annesine olan özlemini ifade eden bir ayrıntıya yer verdi gelinliğinde. Aynı zamanda annesini de onurlandırmış oldu.

RAHMETLİ ANNESİNE SAYGIYLA

29 yaşındaki Billie Lourd gelinliğini, annesi Carrie Fisher ile bağlantılı olan bir moda markasından seçti. Billie Lourd, gelinliğini tasarlayan Rodarte tasarımcıları Kate ve Laura Mulleavy ile annesi Carrie Fisher'in onlarla yaptığı bir görüşme sırasında 2014 yılında tanıştıklarını anlattı. Vogue dergisine verdiği röportajda şunları söyledi Billie Lourd: "Gelinliğimi kimin tasarlaması gerektiğini düşünürken aklıma ilk gelenler onlar oldu. Ayrıca onlarla güçlü bir bağlantım vardı. Çünkü onların da benim annemle bir iletişimleri olmuştu." Böylece Billie Lourd, evlenirken, yani hayatının en mutlu gününde annesi Carrie Fisher'a da saygılarını göndermiş oldu.

'ANNEMİN AYAKKABILARINI HATIRLATIYOR'

Billie Lourd'un, düğününde gelinliğinin altına giydiği ayakkabılara gelirsek... Onları da babası Bryan Lourd seçti ve bu bir çift ayakkabının da Carrie Fisher ile ilgisi var. Gelin Billie Lourd bu konuda da "Bu ayakkabılar bana annemin 90'larda giydiği ayakkabıları hatırlattı."

Billie Lourd ile oyuncu Austen Rydell, geçen yıl bir bebek sahibi olmuştu. Genç çift, bebeklerine isim seçerken de Billie Lourd'un annesi Carrie Fisher'ı unutmadı. Bebeğe Kingston Fisher Lourd Rydell adı verildi. Minik bebeğin ikinci adı Fisher, hiç tanımadığı anneannesi Carrie Fisher'ın soyadı. Bu şekilde torunu, ünlü oyuncunun anısını yaşatıyor. ANNESİNİN SOYADI OĞLUNDA YAŞIYOR

Billie Lourd, birer gün arayla annesini ve anneannesini kaybettiğinde, genç kuşak yıldızlardan Taylor Lautner ile birlikteydi. Sinemanın yakın dönemine damgasını vuran Alacakaranlık (Twiglight) serisiyle tanınan Lautner, zor günlerinde sevgilisi Billie Lourd'a destek oldu. Hatta birlikte çıktıkları Meksika tatilinde objektiflere takıldı genç çift. Daha sonra Billie Lourd, Taylor Lautner'dan ayrılıp Austin Rydell ile birlikte olmaya başladı.

UÇAKTA KALP KRİZİ GEÇİRDİ, 60 YAŞINDA ÖLDÜ

Billie Lourd'un hayatının en zor dönemi olan 2016 yılına gelirsek... Milyonlarca sinemaseverin belleğine Yıldız Savaşları'nın Leia'sı olarak yerleşen Carrie Fisher, 2016 yılında Londra'dan ABD'nin Los Angeles kentine giderken kalp krizi geçirdi. Uçak Los Angeles'a iner inmez de hemen hastaneye götürüldü ünlü oyuncu. Önce durumunun kritik olduğu açıklandı. Uçakta 10 dakika boyunca nefes alamadığı belirtilen Fisher, yapılan müdahalelere yanıt veremedi ve hayatını kaybetti. Fisher, 60 yaşındaydı.

BİPOLAR BOZUKLUK İLE MÜCADELE EDİYORDU: Carrie Fisher, Yıldız Savaşları'nın yanı sıra 'Cazcı Kardeşler', 'Hannah ve Kız Kardeşleri', 'Charlie’nin Melekleri' filmlerinde rol almıştı. Fisher, ünlü şarkıcı Paul Simon ile de bir yıl süren evlilik yapmıştı. Genç yaşlarda Hollywood’a adım atan Fisher’ın “Bipolar bozukluk” rahatsızlığı ile mücadele ettiği ve verdiği röportajlarda sıklıkla ilaç bağımlılığını itiraf ettiği biliniyordu.

BİRÇOK FİLMDE ROL ALDI

Carrie Fisher, 21 Ekim 1956'da şarkıcı Eddie Fisher ve sinema oyuncusu Debbie Reynolds'In kızı olarak Beverly Hills, California'da doğdu. Central School of Spench and Drama okulundaki 18 aylık eğitimin ardından, 1975'te "Shampoo" filminde Warren Betty'nin yanında ilk rolünü alan Fisher, 1977'de George Lucas’ın ünlü bilim-kurgu serisi Yıldız Savaşlarındaki Leia Organa rolüyle dünyada tanındı.1986'da "Hannah ve Kızkardeşleri" filminde rol alan ve "The Burbs"ta da Tom Hanks ile oynayan Fisher'in, roman yazarlığı ve senaristlik kariyeri de bulunuyor. Fisher, 1987'de yazdığı "Postcards from the Edge" (Yaşamın Kıyısından Kartpostallar) adlı Hollywood romanıyla kitabı en çok satanlar arasına girerken, 1990’da Meryl Streep, Shirley McLaine ve Dennis Quaid’ın oynadığı aynı adı taşıyan filmin senaristi oldu. 2016 yılının aralık ayında beklenmedik bir şekilde hayata veda etti.

BİR GÜN SONRA DA ANNESİ HAYATA VEDA ETTİ

Dünya, Carrie Fisher'ın kaybının şokunu atlatamadan, bir gün sonra bu kez de yine kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan annesi Debbie Reynolds'ın hastaneye kaldırıldığı haberi geldi. Kızı Carrie'nin cenaze törenine hazırlanırken fenalaşan Reynolds da tedavi altına alındıktan kısa bir süre sonra hayata veda etti. 84 yaşında ölen Debbie Reynolds'ın oğlu Todd Fisher bu acı kaybın ardından Variety dergisine verdiği demeçte " Annem kızı Carrie ile olmak istedi" demişti.

UNUTULMAZ SINGING IN THE RAIN FİLMİNDE OYNAMIŞTI

Bille Lourd'un anneannesi ve Carrie Fisher'in annesi Debbie Reynolds da bir dönem Hollywood müzikallerinde sergilediği performansla dikkat çekmişti. Hollywood'un altın çağının yıldızlarından biri olarak kabul edilen Reynolds, 50 ve 60’lı yıllarda birçok müzikal ve komedide oynamıştı. 70 yıllık sinema kariyeri olan Reynolds, tüm zamanların en iyi müzikali olan 1952 yapımı ‘Singin’ in the Rain’ filmindeki başrolüyle büyük üne kavuşmuştu. Reynolds, Titanik gemisinden kurtulan Margaret Brown’ı canlandırdığı ‘The Unsinkable Molly Brown’ filmindeki rolüyle Oscar’a aday gösterilmişti. Ünlü oyuncu, komedi dizisi ‘Will & Grace’teki rolüyle de Emmy Ödülü’ne aday gösterilmişti.