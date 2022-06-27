Gelinliğin tamamlanması 384 saati buldu... İşte muhteşem düğünde öne çıkanlar!

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Çift, önceki gün Çırağan Sarayı’nda düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle evlendi.

Nazlı Sabancı, kendisi için özel olarak tasarlanan Zuhair Murad imzalı bir gelinlik giydi.

Sabancı, düğün sonrası parti için yine kendisi için özel tasarlanan Vivienne Westwood Couture bir gelinlik tercih etti.

Gelinliğin ilham kaynağı ise Vivienne Westwood’un İlkbahar-Yaz’98 koleksiyonundaki “Pirate Bride” elbise oldu.

4 couture ustasının eseri olan bu gelinliğin tamamlanması 384 saati buldu.

Ünlü çiftin düğününde şıklık yarışı yaşandı.

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