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Gelinliğin tamamlanması 384 saati buldu... İşte muhteşem düğünde öne çıkanlar!

#Hacı Sabancı#Nazlı Kayı#Arzu Sabancı
Gelinliğin tamamlanması 384 saati buldu... İşte muhteşem düğünde öne çıkanlar

Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çifti, geçtiğimiz yıl aralık ayında nişanlanıp 10 Ekim’de de Arzu-Ömer Sabancı’nın yalısında nikâh masasına oturmuştu.

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Çift, önceki gün Çırağan Sarayı’nda düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle evlendi.

Nazlı Sabancı, kendisi için özel olarak tasarlanan Zuhair Murad imzalı bir gelinlik giydi.

Sabancı, düğün sonrası parti için yine kendisi için özel tasarlanan Vivienne Westwood Couture bir gelinlik tercih etti.

Gelinliğin tamamlanması 384 saati buldu... İşte muhteşem düğünde öne çıkanlar

Gelinliğin ilham kaynağı ise Vivienne Westwood’un İlkbahar-Yaz’98 koleksiyonundaki “Pirate Bride” elbise oldu.

4 couture ustasının eseri olan bu gelinliğin tamamlanması 384 saati buldu.

Ünlü çiftin düğününde şıklık yarışı yaşandı.

Gelinliğin tamamlanması 384 saati buldu... İşte muhteşem düğünde öne çıkanlar

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Feryal Gülman - Revna Demirören - Demet Sabancı Çetindoğan

Gelinliğin tamamlanması 384 saati buldu... İşte muhteşem düğünde öne çıkanlar

Mark Başoğlu - Sima Tarkan

Gelinliğin tamamlanması 384 saati buldu... İşte muhteşem düğünde öne çıkanlar

Dağhan Doğruer - Dila Tarkan

Gelinliğin tamamlanması 384 saati buldu... İşte muhteşem düğünde öne çıkanlar

Sibil Çetinkaya

Gelinliğin tamamlanması 384 saati buldu... İşte muhteşem düğünde öne çıkanlar

Pınar Sabancı

Gelinliğin tamamlanması 384 saati buldu... İşte muhteşem düğünde öne çıkanlar

Ahmet Nur Çebi - Fikret Ercan - Erhan Bayraktar - Erol Evgin - Tayfun Çebi 

 

 

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