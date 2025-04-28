Gelinliğin dekoltesi yüzünden düğünü zehir olmuştu... Dayanamayıp göğüslerini küçülttürdü

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Ama bazen de öyle olmaz...

Kimi zaman o düğün, evlenen kişilere zehir olur. Tıpkı ünlü oyuncunun kızına olduğu gibi... Nice sevinçle hazırlandığı o gününden çok kötü bir anı kaldı geriye.. Üstelik bu kötü anı da gelinliğiyle ilgiliydi.

Genç kadın da düğününden bir yıl sonra o kötü anının izlerini silmek için bıçak altına yattı ve hayatında yeni bir sayfa açtı.

GELİNLİĞİN GÖĞÜS DEKOLTESİ SKANDAL OLDU

Gelinliğini kötü bir anı olarak hatırlayan bu kişi ünlü oyuncu Susan Sarandon'ın eski eşi Franco Amurri ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Eva Amurri… 40 yaşındaki Amurri, geçen yıl Ian Hock ile ikinci evliliğini yaptı.

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En mutlu günü ise gelinliğinin göğüs dekoltesi yüzünden zehir oldu. Düğün pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Amurri'nin dekoltesini fazla abartılı bulan kullanıcılar kelimenin tam anlamıyla yorumlarıyla onu "linç etti."

O dönemde kendini savunan Eva Amurri ise belli ki duygularını hiç unutamadı ve kendisine yöneltilen acımasız eleştirilerden çok etkilendi. Bu yüzden de bıçak altına yatıp göğüslerini küçülttürdü.

BIÇAK ALTINA YATIP GÖĞÜSLERİNİ KÜÇÜLTTÜRDÜ

Üç çocuk annesi Eva Amurri; yaşadıklarını da sosyal medya sayfasından duyurdu herkese.

Geçirdiği operasyonun ardından iyileşme sürecini anlatan Eva Amurri, bunun hayatının en zorlu dönemlerinden biri olduğunu belirtti.

Amurri, sırt üstü uyuyamadığını ama operasyon sonrası tamamen iyileşmediği için de daha istediği gibi yatamadığını ifade etti. "Sırt üstü uyumaktan nefret ediyorum. Bu yüzden önümüzdeki birkaç haftanın benim için uyku konusunda zor geçeceğini biliyorum" diye yazdı.

Bu sorunu çözmek için özel yastıklar aldıklarını hatırlatan Eva Amurri yine de iyice dinlenemediğini saklamadı.

Doktorunun kendisine tam olarak iyileşinceye kadar çok fazla aktivite yapmaması gerektiğini söylediğini ekledi genç kadın. Zaten egzersiz yapamadığını ama günlük yürüyüşlerini aksatmamaya çalıştığını sözlerine ekledi.

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Genç kadın, gelecek birkaç haftayı kendini iyileştirmek için değerlendireceğini de belirtti.

DÜĞÜNÜ ZEHİR ETTİLER

Susan Sarandon, kızı Eva Amurri'yi geçen yıl evlendirmişti... Eva, giydiği gelinliğin göğüs dekoltesi yüzünden sosyal medyada acımasız eleştirilere maruz kaldı. Hatta balayında olması gereken dönemde bile bunlara yanıt vermek için zaman harcadı.

Eva Amurri ile Ian Nock'un düğünü geçen yılın temmuz ayında New York'taki Hudson Vadisi'nde gerçekleşti. Bir bahçe partisi havasındaki düğüne, gelin ve damadın çok yakınlarından oluşan 40 kişilik bir davetli topluluğu katıldı.

Ünlü oyuncu Susan Sarandon'ın, kendisi gibi sinema yıldızı olan eski sevgilisi Tim Robbins de çocukluğunu bildiği Amurri'yi bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

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BALAYINDA BİLE OTURUP ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

İlk bakışta her şey gayet güzel gidiyordu. Ama gelin Eva Amurri'nin canını sıkan bir gelişme oldu. Amurri, Ian Hock ile hayatını resmen birleştireceği düğünü için Kim Kassas imzalı, askısız bir gelinlik giydi. Görünümünü de uzun bir duvakla tamamladı.

Fakat Eva'nın gelinliğinin göğüs kısmı sosyal medyada dudak uçuklatan eleştirilerin hedefi oldu. Birçok kişi göğüs bölgesinin, 'düğün için fazla seksi ve uygunsuz' olduğunu ileri sürdü.

Elbette Eva Amurri'nin kulağına da gitti bu eleştiriler.

O da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gelinliğini nasıl, hangi duygular içinde seçtiğini anlattı. Üstelik kendisini eleştirenlere küçük bir sürpriz de yaptı.

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HEM ÇEKİCİ HEM ZARİF GÖRÜNMEK İSTEMİŞ

Amurri paylaşımında düğününün çok fazla sevgi ve inanılmaz bir enerjiyle dolu bir gün olduğunu anlattı.

Yağmur yağmasından hep endişelenmesine rağmen yine de havanın yağışlı olmasının çok da büyük bir sorun yaratmadığını ekledi.

Sonra da gelinliğinin çok eleştirilen göğüs bölgesine yönelik birkaç cümle kurdu. O bölgenin yakın çekim görüntüsünü paylaştı ve "Bunu sonrası için rahatça kullanabilirsiniz" diye yazdı.

39 yaşındaki Eva Amurri, gelinliğini nasıl seçtiğini de anlattı. Gelinliğin vintaj çizgiler taşıdığını belirten Amurri, çok kabarık bir elbise yerine böyle daha sade bir gelinlik içinde kendini ultra kadınsı hissettiğini belirtti People dergisine verdiği röportajda.

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"Ben de düğün günümde seksi ama aynı zamanda zarif hissetmet istedim" diye sürdürdü sözlerini. Gelinliğin de bu iki ayrıntı arasındaki dengeyi mükemmel şekilde kurduğunu ekledi. Eva Amurri, bu gelinliğin tam da hayallerindeki gibi olduğunu ifade etmekten de kaçınmadı.

İKİ YIL BİRLİKTE OLDUKTAN SONRA NİŞANLANDILAR

Eva Amurri ile Ian Hock, önceki yıl Paris'te nişanlandı. Mutlu haberi de sosyal medya hesabından paylaştı. O ana kadar da çift iki yıldır birlikteydi.

Bu arada küçük bir hatırlatma... Eva Amurri ilk evliliğini 2011 ile 2020 arasında Kyle Martino ile yapmıştı. Bu evlilikten ikisi erkek biri kız üç tane çocuğu oldu.