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Haber Giriş: 29.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Gelinlerin mutfağı artık Onur Büyüktopçu'ya emanet!

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Gelinlerin mutfağı artık Onur Büyüktopçu'ya emanet!
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Kanal D’nin ilgiyle izlenen yarışma programı “Gelinim Mutfakta”, 3. sezonuna başlıyor. Programın yeni bölümlerini Onur Büyüktopçu sunacak.

Kanal D’nin sevilen yarışma programı “Gelinim Mutfakta”, çok yakında üçüncü sezon bölümleriyle ekranda olacak. Daha önce olduğu gibi hafta içi her gün yayınlanacak programı yeni sezonda Onur Büyüktopçu sunacak.

YENİ SUNUCU, YENİ DEKOR

Onur Büyüktopçu’nun renkli sunumu ve yenilenen dekoruyla ekrana gelecek “Gelinim Mutfakta”, gündüz kuşağına neşe katmaya devam edecek. Hem eğlendiren hem kazandıran programda gelinler ve kaynanalar mutfakta kıyasıya yarışacak.

 

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