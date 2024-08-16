Gelinini daha nişanda baş tacı yapmıştı... Şimdi torununu kucağından indirmiyor

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Büyük olasılıkla bu duygu da evrensel.

Dünyanın neresine giderseniz gidin büyükanneler ve dedeler buna benzer cümlelerle ifade eder "canlarının canına" yani evlatlarının çocuklarına duydukları büyük sevgiyi.

Bu ayın ilk günlerinden bu yana Ürdün Kraliçesi Rania ve kocası Kral Abdullah da benzer duygular içinde.

TORUN SEVGİSİNE DOYAMIYORLAR

Geçen yıl, dört çocuklarının en büyüğü Hüseyin'i, Rajwa Alsahif ile dillere destan bir törenle evlendiren çift, iki hafta önce de ilk torunlarına kavuşmanın sevincini yaşadı.

Görünüşe göre de İman adı verilen kız torunlarına bir türlü doyamadı Rania ile Abdullah.

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53 yaşında yani hayatının epey genç bir döneminde babaanne olan Rania, torunu İman ile çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı önceki gün.

O karede Rania, kucağında İman bebek, yanında eşi Abdullah ile yaşadıkları konutun oturma odasında görülüyor.

Rania'nın "Kollarımda çok fazla sevimlilik var" mesajıyla yaptığı bu paylaşıma takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Kraliçe Rania ile Kral Abdullah, torunları İman'ı bir sevgi çemberine aldı.





GELİNİNİ ÜÇÜNCÜ KIZI İLAN ETMİŞTİ... TORUNUNU DA BAĞRINA BASTI

O pozdan da anlaşıldığı üzere Rania, daha oğlu Hüseyin ile nişanını ilan ederken "üçüncü kızım" diye nitelendirdiği gelini Rajwa'nın da bebek bakımı konusunda en büyük yardımcılarından biri olacak.

Biraz geriye doğru gittiğimizde Rania ile gelini arasındaki yakınlığın daha ilk dönemlerden beri dikkat çektiğini hatırlarız.

2022 yılında Hüseyin ile Rajwa'nın nişanlandığı dönemde Rania, bu mutlu haberi sosyal medya sayfasından benzersiz bir coşkuyla duyurdu.

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GELİNİN DESTEĞİ SAĞLAM

O paylaşımlarda Rajwa ile Rania'nın birbirlerine fiziksel olarak benzerlikleri de dikkatlerden kaçmadı. Daha ilk günden itibaren Rania'nın gelinini gelecekteki görevine yani kraliçeliğe kendi elleriyle hazırlamakta olduğu konuşuldu.

Özetle sadece gelecekteki görevleri için değil ilk kez anne olan Rajwa'ya bebek bakımı konusunda da destek çok sağlam bir yerden yani kayınvalidesinden geliyor.

Küçük bir hatırlatma yapalım sözün burasında.

Rajwa, Prens Hüseyin ile nişanlandığı ilk dönemden bu yana Ortadoğu'nun Kate Middleton'ı olarak anılıyor. Hatta ikisinin gelin gittikleri aileler bile karşılaştırılıyor.

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Rania'nın gelinine olan yakınlığını görenler de "Keşke Kate'in de böyle bir kayınvalidesi olsaydı" demekten kendilerini alamıyor.

GELECEĞE KENDİ ELLERİYLE HAZIRLIYOR

Prenses Rajwa, daha Hüseyin ile nişanlandığında kayınvalidesinin tam desteğini almıştı. Düğünden sonra da yani Rajwa artık resmen ailenin bir parçası olduktan sonra da bu durum değişmedi. Hatta katmerlendi.

Kraliyet uzmanlarının yorumuna göre Rania, gelinini gelecekteki görevine yani Ürdün Kraliçesi olmaya bu şekilde hazırlıyor.

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NİŞANI DA COŞKU DOLU SÖZLERLE DUYURMUŞTU

Kraliçe Rania, oğlu Hüseyin nişanlandığında mimari eğitimi almış olan Rajwa Al Saif'in ailelerine katılmak üzere olduğunu yine ona duyduğu sevgiyi ifade eden satırlarla sosyal medyadan duyurdu.

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Kına gecesinde de gelinine yönelik sözleri bunların bir devamı niteliğindeydi. Kraliçe Rania, gelini Rajwa'dan " Dünyanın en tatlı ve en güzel müstakbel gelini" diye söz etti. Sonra da Rajwa'nın, kendisi için, dünyaya getirdiği kızları Iman ve Salma kadar değerli olduğunu sözlerine ekledi.

Daha sonra büyük kızı İman'ın düğününden önce yapılan kına gecesinde de Rania yine gelinine olan desteğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İman'ın kına gecesinin yapılacağı mekana Rajwa ile yan yana girdi. Kıyafet tercihleri de dikkat çekiciydi. Gelin ile kaynana renk uyumu içinde giyinmişti.

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'RAJWA, BENİM OĞLUM İÇİN ETTİĞİM DUALARIN YANITI'

Kraliçe Rania, gelinine olan büyük desteğini onun kına gecesinde bir kez daha gözler önüne serdi. Konuklarını ağırlayacağı büyük salona geliniyle el ele girdi. Sonra da yaptığı duygulu konuşmayla Rajwa'nın gözlerinden mutluluk yaşları süzülmesine neden oldu.

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Rania, kına gecesi sırasındaki duygu dolu konuşmasında, Hüseyin yanlarına gidip Rajwa ile evlenmek istediğini söylediğinde kendisinin ve kocası Kral Abdullah'ın ne

kadar mutlu olduklarını hatırlattı.

Ardından da şu sözleri sarf etti: " Rajwa, benim oğlum için ettiğim bütün duaların en mükemmel cevabı." Kraliçe oğluyla gelinine "Daima birbiriniz için mutluluk kaynağı olun" diye seslendi.

Rania, kına gecesinde dünürü, yani Rajwa'nın annesi Azza'ya da övgüler yağdırdı. Bir kızın, annesinin yansıması olduğunu söyleyip gelini Rajwa'nın annesini bir hazine" sözüyle tanımladı.

Sonunda Kraliçe Rania ile Kral 2. Abdullah, büyük oğulları Prens Hüseyin'in mürüvvetini de gördü. Bu yılın haziran ayında kelimenin tam anlamıyla dünyanın tanıklığında iki genç evlendi.

O düğün sırasında kayınvalide Rania'nın mutluluğu ve bu özel güne ne kadar özenle hazırlandığı da gözlerden kaçacak gibi değildi.