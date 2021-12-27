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Gelinim Mutfakta'da sinirler gerildi! Nursel Ergin'in gözyaşları...

#Gelinim Mutfakta#Nursel Ergin#Kanal D

Kanal D'nin ilgiyle izlenen yarışması Gelinim Mutfakta, Nursel Ergin'in sunumuyla ekrana geldi. Gelin ve kaynana arasında yaşanan tartışma Nursel Ergin’i gözyaşlarına boğdu.

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Gelinim Mutfakta'nın 831. bölümde Nursel Ergin, yeni yarışmacı Deniz'in hikayesi ile kendi yaşamını özdeşleştirince gözyaşlarına boğuldu!

Yeni yarışmacı Deniz, düğünden bugüne evliliği ve kaynanası ile olan acılar dolu yaşamını anlattı. Ayşe Hanım, gelinine tepki gösterince Nursel Ergin dayanamadı.

Nursel Ergin, gözyaşları içinde kendi hayatından örnekler vererek Deniz'in hissettiklerini Ayşe Hanım'a hissettirmeye çalıştı. Ayşe Hanım ise, umursamaz davranışlıyla tepki çekti. Nursel Ergin, Deniz'in yanına giderek ona sarıldı. İkili gözyaşları içinde stüdyodan dışarı çıktı.

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!

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#Gelinim Mutfakta#Nursel Ergin#Kanal D

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