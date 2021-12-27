Gelinim Mutfakta'da sinirler gerildi! Nursel Ergin'in gözyaşları...

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Gelinim Mutfakta'nın 831. bölümde Nursel Ergin, yeni yarışmacı Deniz'in hikayesi ile kendi yaşamını özdeşleştirince gözyaşlarına boğuldu!

Yeni yarışmacı Deniz, düğünden bugüne evliliği ve kaynanası ile olan acılar dolu yaşamını anlattı. Ayşe Hanım, gelinine tepki gösterince Nursel Ergin dayanamadı.

Nursel Ergin, gözyaşları içinde kendi hayatından örnekler vererek Deniz'in hissettiklerini Ayşe Hanım'a hissettirmeye çalıştı. Ayşe Hanım ise, umursamaz davranışlıyla tepki çekti. Nursel Ergin, Deniz'in yanına giderek ona sarıldı. İkili gözyaşları içinde stüdyodan dışarı çıktı.

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