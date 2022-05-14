Gelin ve damat alevler içinde: Şoke eden evlilik töreni

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SIRA DIŞI EVLİLİK TÖRENİ

Bazı gelin ve damatlar, nikâhlarını denizin ya da okyanusun derinliklerinde kıydı. Bazıları gökyüzünde birbirlerine "ölüm onları ayırıncaya kadar" birlikte kalma sözü verdi. Ama bu çift, bütün bunlardan daha sıra dışı bir olaya imza attı. Evlilik törenlerinde kendilerini "ateşe verdi." Hem de kelimenin tam anlamıyla.

EL ELE ALEVLER İÇİNDE

Her ikisi de 42 aşında olan Gabe Jessop ile Ambyr Mishelle, dün ABD'de aile ve arkadaşlarının hazır bulunduğu bir açık hava töreniyle evlendi. Aslında çiftin tören için bu tür bir mekanı seçmesi de boşuna değildi. Çünkü Jessop ile Mishelle, törende kendilerini ateşe verip el ele yürüdüler.

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YANGIN TÜPLERİYLE SÖNDÜRDÜLER

O anlarda da ne biri ne diğeri herhangi bir panik belirtisi gösterdi. Hatta bir yandan giysileri alev almış yürürken bir yandan da konuklara el salladılar. Tabii bu yürüyüşün sonunda yere diz çöktüler ve görevliler de ellerindeki yangın tüpleriyle alevleri söndürdü.

'BU ATEŞ HAYATIMIZIN GERİ KALANINDA KALPLERİMİZDE YANSIN'

O anlarda çekilen görüntüleri Gabe Jessop , Instagram sayfasında paylaştı. Damat Jessop bu videoyu "Bu ateş hayatımızın geri kalanında kalplerimizde yansın" mesajı eşliğinde takipçilerinin beğenisine sundu. Çiftin neden böyle ilginç bir yolla evlendiğine gelirsek. Aslında bunun meslekleriyle çok yakından ilgisi var.

İKİSİ DE DUBLÖR

Çünkü hem Jessop hem de Mishelle dublör. Aralarında Yellowstone ve Hereditary adlı yapımların da bulunduğu birçok film ya da dizide dublör olarak görev aldı çift. Mesleklerine bir saygı duruşu niteliğinde de böyle ilginç bir şekilde evlenmeyi seçtiler.

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GÖRÜNTÜLERİ 3 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ İZLEDİ

Elbette kendilerini alevlere teslim etmeden önce de gerekli önlemleri aldı Jessop ile Mishelle. Üzerlerindeki kıyafetler tıpkı film çekimlerinde kullanıldığı gibi korunaklıydı ve her ikisi de yıllardır emek harcadıkları dublörlük mesleğinin kendilerine kazandırdığı profesyonellikle bu alevli nikahta hiçbir yara almadılar. Çiftin bu ilginç nikah videosunun sosyal medyada yaklaşık 3 milyon kişi tarafından izlendiğini de hatırlatalım.