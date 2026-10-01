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Ünlü çiftin ailesinde düğün dernek eksik olmuyor... Elmas çiçekler abladan kardeşe

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#Kraliçe Rania#Kral Abdullah#Ürdün Kraliyet Ailesi
Ünlü çiftin ailesinde düğün dernek eksik olmuyor... Elmas çiçekler abladan kardeşe
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2026 16:04

Düğünlerin arka arkaya geldiği yaz ayları geride kaldı. Ama yine de evlilik törenleri hız kesmedi.

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Bunlara yeni bir halka daha Ürdün'den eklendi.

Ünlü çiftin ailesinde düğün dernek eksik olmuyor... Elmas çiçekler abladan kardeşe
Kral Abdullah'ın erkek kardeşi Prens Faysal ve 1997 ile 2008 arasında ilk evliliğini yaptığı eski karısı Prenses Alia Tabba'nın kızı Prenses Sara bir süredir nişanlı olduğu Ali Murabet Al Sawa ile hayatını birleştirdi.

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Zahran Sarayı'nda yapılan törene Kral Abdullah, Kraliçe Rania, dört çocuklarının en küçüğü olan Prens Hashem de katıldı.

Gelin Sara'nın babaannesi Prenses Muna da torununun mutluluğunu protokol koltuklarından izledi.

Ünlü çiftin ailesinde düğün dernek eksik olmuyor... Elmas çiçekler abladan kardeşe
Damadın Ürdün'ün geleneklerine uygun giyindiği törende Prenses Sara ise fildişi renginde gelinliği ama en çok da duvağıyla birlikte kullandığı taçla dikkat çekti.

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Sara'nın gelinliğinin üst kısmı, etekleri ve duvağı el yapımı küçük çiçeklerle süslüydü. Saçlarını toplayan Sara, gelinliği ve üzerindeki süslemelerle uyumlu inci küpelerini de eksik etmedi.

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Ünlü çiftin ailesinde düğün dernek eksik olmuyor... Elmas çiçekler abladan kardeşe
Gelinin tacı ise bu tür törenleri takip edenlere bundan 12 yıl önce yapılan başka bir düğünü hatırlattı.

Elmas çiçek adı verilen bu taç, 2012 yılında Sara'nın ablası Ayah tarafından yine düğününde kullanılmıştı. Sara'nın ikizi Prenses Aisha da geçen yıl evlenirken gelinliğini yine bu taçla tamamladı.

Ünlü çiftin ailesinde düğün dernek eksik olmuyor... Elmas çiçekler abladan kardeşe
Elmas çiçek tacını geçen yıl gelin Sara'nın ikizi Aisha da düğününde kullandı. Bu ünlü taç, 2014 yılında da ikizlerin ablası tarafından yine düğünde kullanıldı.
Ünlü çiftin ailesinde düğün dernek eksik olmuyor... Elmas çiçekler abladan kardeşe
Kraliçe Rania, bordo renkli elbisesiyle belki de düğünün en çok göz alan konuğu oldu.

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Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Rania, kayınbiradeki Faysal'ın kızı Sara'nın düğününde çekilen fotoğrafları Instagram sayfasında paylaştı.

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Ünlü çiftin ailesinde düğün dernek eksik olmuyor... Elmas çiçekler abladan kardeşe
Rania, hem İngilizce hem de Arapça yazdığı mesajında "Mutlu çifte tebrikler ve kucak dolusu sevgiler" mesajına da yer verdi.

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#Kraliçe Rania#Kral Abdullah#Ürdün Kraliyet Ailesi

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