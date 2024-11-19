Gelin- kaynana pozu... Doğumdan sonra birlikte ilk poz

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Belki de kayınvalideler açısından anlaşılabilir bir durum olabilir bu... Dokuz ay karnında taşıdığı doğurup büyütüp beslediği oğlu bambaşka bir kadın ile hayat kuruyor. Bu şekilde kayınvalide de artık onun hayatında ikinci sıraya düşüyor.

Gelin açısından bakıldığında da yine ortada anlaşılabilir bir durum var. Onu da bir anne karnında taşıdı, doğurdu, büyüttü ve sonra kendi kanatlarıyla uçması için yuvasından bıraktı. O da kocasıyla yeni bir hayat kurdu..

Durum böyle olunca o erkek evladı paylaşmak annesi için de karısı için de zor.. Bu yüzden de neredeyse bütün ailelerde gelinler ile kayınvalideler arasında bitmek bilmeyen çatışmalar, çekişmeler yaşanır.

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BÜTÜN AİLE BİR ARADA

Ama en azından dışarıdan bakıldığında böyle görünmeyen ünlü bir aile var. Ürdün kraliyet ailesi...

Kraliçe Rania ile Kral Abdullah'ın dört çocuğunun en büyüğü olan Veliaht Prens Hüseyin'in Prenses Rajwa evleneceği ortaya çıktığından bu yana gelin ile kaynana arasındaki yakınlık dikkat çekiyor.

Rania; oğlunun nişan haberini sosyal medya sayfasından duyururken bile Rajwa hakkında "üçüncü kızım" ifadesini kullandı.

Özellikle de genç çiftin ilk bebeği İman'ın dünyaya gelmesinden sonra Rania başta olmak üzere bütün ailenin sevinçten ayakları yerden kesildi.

Kraliçe Rania ile gelini Prenses Rajwa, minik İman'ın dünyaya gelmesinden sonra ilk kez yan yana kamuoyu karşısına çıktılar...

Ailenin önde gelenleri, yani Kral Abdullah ile Kraliçe Rania ve büyük oğulları Prens Hüseyin ile karısı Prenses Rajwa, dün Amman'da gerçekleşen parlamento açılışına katıldılar.

GELİN VE KAYNANA POZU BEĞENİ TOPLADI

Rania, yine her zamanki gibi son derece şıktı. Kırmızı bir elbise giyen Rania, görünümünü açık renk ayakkabı ve çantayla tamamladı.

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Gelini Rajwa ise siyahlar içindeydi. Doğum izni bittikten sonra ilk kez kocası Hüseyin ile birlikte halkın karşısına çıktığı futbol maçında olduğu gibi aynı rengi tercih etti.

Hem Kraliçe Rania, hem de Ürdün kraliyet ailesinin resmi hesaplarından gelin ile kayınvalidenin o törende çekilen fotoğrafları yayınlandı.

Bunlar arasında en çok öne çıkan ise Kraliçe Rania ile gelini Prenses Rajwa'nın objektif karşısına yan yana geçtiği pozu oldu...

Aynı yöne bakan gelin ile kaynananın bu pozu da Rania'nın sosyal medya takipçilerinden beğeni dolu yorumlar aldı.

BAŞINDAN BERİ KAYNANA DESTEĞİ ALIYOR

Aslına bakılırsa Rajwa, dünya sahnesine çıktığı ilk andan itibaren kaynanası Rania'nın desteğini aldı. Hatta artık basına da yansıdığına göre Rania, daha oğlu Hüseyin ile nişanlanmadan önce Rajwa ile oturup ona alışkın olmadığı kraliyet hayatına nasıl uyum sağlayacağı konusunda bilgiler bile verdi.

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Geçen yıl Hüseyin ile bütün dünyanın taçlı ailelerinin katıldığı bir törenle evlenen Hüseyin ile Rajwa, bundan üç ay önce de ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Çiftin Iman adını verdikleri bir kız bebekleri dünyaya geldi.

Suudi Arabistanlı bir ailenin kızı olan Rajwa, daha Hüseyin ile nişanının açıklandığı dönemden itibaren bir anda milyonlarca kişinin ilgisini üzerinde toplamaya başladı.

Bunda Hüseyin'in annesi Kraliçe Rania'nın gelinini dünya kamuoyuna tanıtma şeklinin de etkisi büyük kuşkusuz...

NİŞANDAN ÖNCE ONUNLA ÖZEL BİR KONUŞMA YAPTI

Ürdün Kraliçesi Rania, oğlunun nişanlısını yani gelinini "üçüncü kızım" diye nitelendirdiği bir paylaşımla dünya kamuoyuyla tanıştırdı.

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Ondan sonrasında da gerçekten de onu iki kızı Iman ve Selma'dan ayırmadı. Hatta "Rajwa, benim oğlum Hüseyin için ettiğim duaların karşılığı" diyerek onu ne kadar benimsediğini gözler önüne serdi.

Ama bu kadar değil...

Belli ki Rania, dört çocuğunun en büyüğü olan Hüseyin ile hayatını birleştiren Rajwa'nın evliliğinde de belki sadece uzaktan bildiği yeni hayatında da mutlu olması için kelimenin tam anlamıyla seferberlik ilan etti. Hatta bu konuda en önemli rolü de kendisi üstlendi.

Daha nişan yüzüklerinin takılmasından önce o sırada henüz gelin adayı olan Rajwa ile yaptığı özel bir konuşmayı da saklamadı Rania.

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GELİNİYLE BAŞ BAŞA KONUŞUP ONA NASİHAT VERDİ

Anlattığına göre Rajwa ile baş başa bir konuşma gerçekleştirdi. Ona söylediği ilk şey "Bu dünyada hiçbir şey yüzde yüz kimsenin onayını almaz" demek oldu.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Her zaman sana karşı olan insanlar bulunacaktır. Benim sana vermek istediğim nasihat ise şu: 'Lütfen seninle ilgili yapılan yorumları okumamaya ya da duymamaya çalış.' Çünkü bunu yapmazsan sadece kendinden şüpheye düşersin."

Kendisi de kraliyet ailesine 1993 yılında, o dönemde prens olan Abdullah ile evlenerek katılan Rania'nın nasihati bununla da bitmedi.

Gelinine şunları da öğütledi: " Aslında bu yorumlar seninle ilgili değil. Bunları söyleyecek olanlar kendi hayatlarında mutsuz olan kişiler. Sonuç olarak bu mutsuzluğu üzerine almamalısın. Bu senin kendine güvenini sarsar."

Dışarıdan görünüşe göre Rajwa da kaynanasının bu fikirlerini uyguluyor. Çünkü gittiği her yerde gülücükleri yüzünden eksik olmuyor.

KINA GECESİNDE GELİNİ DAHİL HERKESİ AĞLATTI

Aslına bakılırsa Rania, her fırsatta gelinine olan desteğini ondan esirgemedi.



Daha oğlu Hüseyin ile nişanını açıkladığında Rajwa'yı iki kızı Iman ile Salma'dan ayırmadığını belli etti. Aile fotoğraflarında onu hep yanına aldı.

Gelininin kına gecesinde Rania "Hüseyin bize Rajwa ile evlenmek istediğini söylediğinde kocam Kral Abdullah ile ne kadar mutlu olduğumuzu anlatamam. Rajwa benim oğlum için ettiğim duaların kabulü" sözleriyle gelinini de tüm davetlileri de ağlatmıştı.

Rajwa ile Hüseyin'in kızı Iman'ın dünyaya gelişiyle de ilk kez babaanne olma sevincini yaşadı Rania. Torununu kucağında tuttuğu pozlarını da sık sık resmi sosyal medya hesaplarından paylaştı.