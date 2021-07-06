Gelin Ã§izme giydi: Ä°ki Ã¼nlÃ¼ mÃ¼zisyen evlendi

SOSYAL MEDYADAN PAYLAÅžTI

2015 yÄ±lÄ±ndan bu yana birlikte olan Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Gwen Stefani ile country mÃ¼zik alanÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla tanÄ±nan Blake Shelton hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Ã‡ift, ABD Oklahoma'daki Ã§iftliklerinde sadece Ã§ok yakÄ±n aile Ã¼yeleri ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir tÃ¶renle hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Gwen Stefani, tÃ¶rende Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ± da sosyal medya sayfasÄ±ndan takipÃ§ileriyle paylaÅŸtÄ±.





STEFANI'NÄ°N Ä°KÄ°NCÄ°, SHELTON'IN ÃœÃ‡ÃœNCÃœ EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°

Ä°lk evliliÄŸini Gavin Rossdale ile yapan ve ondan Ã¼Ã§ Ã§ocuk sahibi olan Gwen Stefani, tÃ¶rende biri klasik uzun ve kabarÄ±k duvaklÄ±, diÄŸeri mini etekli iki farklÄ± gelinlik giydi. Stefani, aynÄ± zamanda yakÄ±n dostu olan Vera Wang'Ä±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan gelinlik tercih etti.





DUVAÄžINA KENDÄ°SÄ°NÄ°N, SEVGÄ°LÄ°SÄ°NÄ°N VE Ã‡OCUKLARININ Ä°SÄ°MLERÄ°NÄ° Ä°ÅžLETTÄ°

Stefani'nin gelinliÄŸinin uzun duvaÄŸÄ±nda da hem kendisinin hem de Blake Shelton'Ä±n eski evliliklerinden dÃ¼nyaya gelen Ã§ocuklarÄ±na bir jest de vardÄ±. Uzun duvakta Shelton ve Stefani'nin yanÄ± sÄ±ra Gwen Stefani'nin ilk evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen oÄŸullarÄ± Kingston James, Zuma Nesta ve Apollo Bowie'nin isimleri iÅŸlenmiÅŸti.



Ä°KÄ° GELÄ°NLÄ°ÄžÄ°NÄ° DE ÃœNLÃœ MODACININ Ä°MZASINI TAÅžIYOR

51 yaÅŸÄ±ndaki Stefani, tÃ¶renin bir diger bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde mini etekli bir gelinlik giydi. GÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ beyaz renkli, iÅŸlemeli kovboy Ã§izmeleri ile tamamladÄ±. Bu ikinci gelinliÄŸin altÄ±na da file ÅŸeklinde Ã§oraplar giydi Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±. Stefani'nin, dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iÃ§in tercih ettiÄŸi bu ikinci gelinlik de Vera Wang'Ä±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor.



GECENÄ°N GERÄ° KALANINDA MÄ°NÄ° ETEKLÄ° GELÄ°NLÄ°K GÄ°YDÄ°

Gwen Stefani ile Blake Shelton'Ä±n dÃ¼ÄŸÃ¼n tÃ¶reni, Shelton'Ä±n Oklahoma'daki Ã§iftliÄŸinde yapÄ±ldÄ±. Ã‡ift, uzun sÃ¼redir burada birlikte yaÅŸÄ±yor. TÃ¶ren iÃ§in Ã§iftliÄŸin bahÃ§esine Ã¶zel bir Ã§ardak inÅŸa edildi. Ã‡ardak, tÃ¶ren iÃ§in Ã§iÃ§eklerle Ã¶zel olarak sÃ¼slendi. Stefani ile Shelton'Ä±n dÃ¼ÄŸÃ¼n tÃ¶renine toplamda 40 kiÅŸi katÄ±ldÄ±.

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ESKÄ° EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NDEN ÃœÃ‡ Ã‡OCUK

Gwen Stefani ilk evliliÄŸini 2002 ile 2016 arasÄ±nda Gavin Rossdale ile yaptÄ±. Bu evlilikten Ã§iftin Kingston, Zuma ve Apollo adÄ±nda Ã¼Ã§ tane oÄŸlu bulunuyor. 45 yaÅŸÄ±ndaki Blake Shelton ise ilk evliliÄŸini 2003 ile 2006 arasÄ±nda Kaynette Williams ile yaptÄ±. Ä°kinci kez 2011 ile 2015 arasÄ±nda Miranda Lambert ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Bu Shelton'Ä±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ evliliÄŸi.



GÃœLLERLE SÃœSLÃœ DÃœÄžÃœN PASTASI

Gwen Stefani ile Blake Shelton'Ä±n dÃ¼ÄŸÃ¼n pastasÄ± da son derece sade ama yine de gÃ¶steriÅŸliydi. Ã‡ift, pasta kesilirken de uzun uzun poz verdi.

Â KÃ–PEK DE DÃœÄžÃœNDE

Gwen Stefani ile Blake Shelton'Ä±n kÃ¶pekleri de tÃ¶renin konuklarÄ± arasÄ±ndaydÄ±. Sevimli kÃ¶pek pasta kesimi sÄ±rasÄ±nda Stefani'nin duvaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±na girerek bir sÃ¼re oyun oynadÄ±.

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