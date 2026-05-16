×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Gelinliğin kuyruğu 15 metreydi... Nihayet mutlu son

Güncelleme Tarihi:

#Tyson Fury#Venezuela Fury#Noah Price
Gelinliğin kuyruğu 15 metreydi... Nihayet mutlu son
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2026 17:21

"Çingene kral" olarak tanınan İngiliz profesyonel boksçu Tysohn Fury ile karısı Paris'in kızı Venezuela aylardır süren hazırlıkların ardından Noah Price ile hayatını birleştirdi.

Haberin Devamı

Tyson'ın kendisi gibi boksçu olan 19 yaşındaki damadı Noah ile 16 yaşındaki kızı Venezuela, İngiltere'nin Man Adası'ndaki St John Şapeli'nde hayatlarını birleştirdi.

Gelinliğin kuyruğu 15 metreydi... Nihayet mutlu son

Kızını koluna takıp şapele götüren Tyson Furry'nin heyecanı ve mutluluğu dikkatlerden kaçmadı.

Uzun süredir erken yaşta evlilik kararı ile tartışılan Venezuela düğünü için gösterişli bir gelinlik giydi.

Gelinliğin kuyruğu 15 metreydi... Nihayet mutlu son

Gelinliğin en çok dikkat çeken yanı ise 15 metrelik kuyruğu oldu. Gelin Venezuela, evleneceği şapele girerken güneş gözlüğünü çıkarmadı.

Haberin Devamı

Ayrıca elinde gelin buketi yerine son model cep telefonu taşıması da dikkatlerden kaçmadı.

Gelinliğin kuyruğu 15 metreydi... Nihayet mutlu son

Damat Noah da törene özenle hazırlanmıştı.

Gelinliğin kuyruğu 15 metreydi... Nihayet mutlu son

İki genç bu yılın başlarında nişanlanmıştı. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tyson Fury#Venezuela Fury#Noah Price

BAKMADAN GEÇME!