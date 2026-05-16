Gelinliğin kuyruğu 15 metreydi... Nihayet mutlu son

Tyson'ın kendisi gibi boksçu olan 19 yaşındaki damadı Noah ile 16 yaşındaki kızı Venezuela, İngiltere'nin Man Adası'ndaki St John Şapeli'nde hayatlarını birleştirdi.

Kızını koluna takıp şapele götüren Tyson Furry'nin heyecanı ve mutluluğu dikkatlerden kaçmadı.

Uzun süredir erken yaşta evlilik kararı ile tartışılan Venezuela düğünü için gösterişli bir gelinlik giydi.

Gelinliğin en çok dikkat çeken yanı ise 15 metrelik kuyruğu oldu. Gelin Venezuela, evleneceği şapele girerken güneş gözlüğünü çıkarmadı.

Ayrıca elinde gelin buketi yerine son model cep telefonu taşıması da dikkatlerden kaçmadı.

Damat Noah da törene özenle hazırlanmıştı.

İki genç bu yılın başlarında nişanlanmıştı.