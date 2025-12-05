‘Gelin aşk dersini bizden alın!’ 10 yıllık karısıyla bir kez bile kavga etmemişler

Haberin Devamı

Başından geçen bir evlilik ve hayatına giren çok güzel kadınlar olmuştu. Ama hepsinin sonu hüsrandı ve kendi söylediğine göre bekarlık yemini etmiş, ömrünü gününü gün ederek geçirmeye kadar vermişti.

Bir gün karşısına çıkan başarılı bir avukat onu başarasıyla ve duruşuyla olduğu kadar doyumsuz güzelliğiyle de büyüledi ve ettiği tüm yeminleri bir anda unutuverdi…

ETTİĞİ TÜM YEMİNLERİ ONUNLA UNUTMUŞTU

Hollywood’un kır saçlı yıldızı George Clooney geçtiğimiz gün Taylar Swift’in nişanlısı, ünlü Amerikan futbolu oyuncusu Travis Kelce’nin podcast yayınına katıldı.

Ve bu yayında söylediğine göre karısı Amal Clooney ile öyle iyi bir evliliği var ki karı koca 10 yıldır bir kez bile kavga etmemişler…

İKİ ÜNLÜ AŞIKTAN KARŞILIKLI İTİRAFLAR

George Clooney ve Travis Kelce, aşk üzerine düşüncelerini paylaştıkları bu yayında çok konuşulan ilişkileri hakkında da hayranlarına birçok ipucu vermiş oldu.

Clooney, Amal Clooney ile olan sorunsuz evliliğine atıfta bulununca, Travis de uzun süreli ilişkileri hakkında bir soru sormak zorunda kaldı.

Travis gülümseyerek, "Eşinizle 10 yıldır hiç kavga etmediğinizi iddia ediyorsunuz. Yalan mı söylüyorsunuz?" diye sordu.

DUYDUKLARINA İNANAMADI: KARIMLA 10 YILDIR HİÇ KAVGA ETMEDİK!

Clooney, "Hayır, yalan söylemiyorum," diye şakayla karışık yanıtladı ve ardından spot ışıklarını ona çevirdi ve "Travis, sana da aynı soruyu soralım mı?" dedi.

Travis Kelce de pop yıldızı Taylor Swift ile olan ilişkisinin de en az onun kadar sorunsuz olduğunu açıklarken güldü. "Şey, sadece iki buçuk yıl oldu ve haklısın. Hiç tartışmadım, bir kez bile," dedi Kelce.

"KAVGA ETSEK NEYE YARAR? BU KAVGANIN KAZANANI OLMAZ"

George Clooney karısı Amal Clooney ile tartışmaya gerek duymamalarının nedenini ikisinin de kavga etmenin hiçbir faydasını görmemeleri olarak açıkladı ve "İkimiz de bu tartışmayı kazanamayacağız, o yüzden neden kavga edelim ki?" dedi.

Usta oyuncu bunda yaşının da etkisinin olduğunu söyleyerek "Dostum, 64 yaşındayım. Bu noktada ne hakkında tartışacağım? İnanılmaz bir kadınla tanıştım... Güzel ve zeki ve dünyada inandığım en önemli şeyleri temsil ediyor. Ne kadar şanslı olduğuma inanamıyorum. Öyleyse ne hakkında kavga edeceğim?" dedi.

NE KADAR ŞANSLI OLDUĞUNUN FARKINDA... "DÜNYANIN EN İNANILMAZ KADINIYLA EVLİYİM NE KAVGASI ALLAH AŞKINA!"

Travis Kelce de George Clloney’yi dikkatlice dinledi ve gerçekten de eline kağıt kalem alarak “Senin tavsiyelerin kulağıma küpe olacak, bak not alıyorum” dedi.

Clooney, Amal Clooney’ye Nisan 2014'te evlenme teklif etti ve çift beş ay sonra İtalya’nın romantik şehri Venedik'te evlendi. Üç yıl sonra, 2017'de Clooney çifti ikizleri Ella ve Alexander'ı kucaklarına aldı.

Ünlü çift işleri gereği ABD’ye gidip gelseler de hayatlarını çoğu zaman İtalya’nın Como Gölü kıyısındaki evlerinde geçirdiler. Sonra bu ev paparazzilerin uğrak yeri haline gelince bu kez de Fransa kırsalına taşındılar.

AŞKLARINI DA ÇOCUKLARINI DA MERAKLI GÖZLERDEN SAKLIYORLAR

Büyük aşklarını mümkün olduğu kadar gözlerden uzak yaşamaya çalışan ve sosyal medya kullanmayan ikili çocuklarını da meraklı bakışlardan yıllardır saklıyor.

"Çocuklarımızı Los Angeles'ta, Hollywood kültüründe büyütmek konusunda endişeliydim. Bu şekilde hayatı doğru şekilde öğrenemeyeceklerini düşünüyordum” diyen George Clooney ve karısı Amal Clooney için şöhret çok da umursanacak bir şey değil.

"KARIMIN YANINDA KENDİMİ APTAL GİBİ HİSSEDİYORUM"

Amal Clooney yoğun işlerine rağmen yıllardır kocasının sinema kariyerine destek vermeyi bırakmıyor. Onu kırmızı halılarda ve törenlerde yalnız bırakmayan Amal Clooney bir yandan da giydiği birbirinden şık elbiselerle güzelliğini sergilemekten ve Hollywood yıldızlarından geri kalmadığını göstermekten vazgeçmiyor.

George Clooney de evlenirken ne kadar doğru bir karar verdiğini kendisine her mikrofon uzatıldığında anlatmaktan geri durmuyor. Karısına hâlâ ilk günkü gibi aşık olduğunu gizlemeyen George Clooney geçtiğimiz günlerde onu anlatırken “Karım o kadar akıllı ve başarılı ki yanında kendimi aptal gibi hissediyorum” bile demişti.