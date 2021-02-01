BarÄ±ÅŸ ManÃ§o anÄ±lÄ±yor: Biz nasÄ±l unuturuz seni



Ä°STANBUL, ÃœSKÃœDAR'DA DÃœNYAYA GELDÄ°

Usta sanatÃ§Ä±, Ä°smail HakkÄ± ManÃ§o ile TÃ¼rk mÃ¼ziÄŸi sanatÃ§Ä±larÄ±ndan Rikkat UyanÄ±k Ã§iftinin Ã§ocuklarÄ± olarak 2 Ocak 1943'te, ÃœskÃ¼dar'da dÃ¼nyaya geldi. Ã‡OCUKLUÄžU BABASININ YANINDA GEÃ‡TÄ°

ManÃ§o ailesi ilk Ã§ocuklarÄ±na "SavaÅŸ" ismini verirken, Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nÄ±n son gÃ¼nlerinde doÄŸan ikinci Ã§ocuklarÄ±na ise "Mehmet BarÄ±ÅŸ" ismini vermeyi uygun buldu. ManÃ§o'nun daha sonra Oktay ve Ä°nci ismini taÅŸÄ±yan iki kardeÅŸi daha oldu. Anne ve babasÄ± 3 yaÅŸÄ±ndayken ayrÄ±lan BarÄ±ÅŸ ManÃ§o, Ã§ocukluÄŸunu babasÄ±nÄ±n yanÄ±nda geÃ§irdi.Â LÄ°SE EÄžÄ°TÄ°MÄ°NÄ° ÅžÄ°ÅžLÄ° TERAKKÄ°'DE TAMAMLADI

KadÄ±kÃ¶y Gazi Mustafa Kemal PaÅŸa Ä°lkokulu'nda baÅŸladÄ±ÄŸÄ± eÄŸitimine Galatasaray Lisesi'nde devam eden usta sanatÃ§Ä±, babasÄ±nÄ±n vefatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Galatasaray'dan ayrÄ±ldÄ± ve eÄŸitimini ÅžiÅŸli Terakki Lisesi'nde tamamladÄ±.Â Ä°LK GRUBUNU GALATASARAY LÄ°SESÄ°'NDE KURDU

ManÃ§o, ilk grubunu 1958'de Galatasaray Lisesinde okurken, "BarÄ±ÅŸ ManÃ§o ve Kafadarlar" adÄ±yla kurdu ve ilk bestesini "Dream Girl" adÄ±yla Ã§Ä±kardÄ±. ÃœnlÃ¼ sanatÃ§Ä±, mÃ¼zik hayatÄ±ndaki ilk konserini de yine Galatasaray Lisesi'nin konferans salonunda verdi. 19 YAÅžINDA ALBÃœM YAYINLADI

"Harmoniler" grubuyla 1962'de ilk 45'lik plaÄŸÄ±nÄ± Ã§Ä±karan ManÃ§o, henÃ¼z 19 yaÅŸÄ±ndayken yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± bu albÃ¼mde, Ä°ngilizce sÃ¶zlÃ¼ "Twist in USA" ve "The Jet" isimli iki parÃ§aya imza attÄ±. Usta sanatÃ§Ä±, bu albÃ¼mÃ¼n ardÄ±ndan bir yÄ±l sonra BelÃ§ika'da bulunan aÄŸabeyi SavaÅŸ ManÃ§o'nun yanÄ±na giderek, BelÃ§ika GÃ¼zel Sanatlar Akademisine kaydoldu. Bu okulda resim, grafik, desen ve iÃ§ mimari okuyan ManÃ§o, bir taraftan da gece bekÃ§iliÄŸi ve garsonluk gibi iÅŸlerde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. DÃœÅžÃœNCELERÄ°MÄ° DÃœNYAYA AKTARMAK Ä°Ã‡Ä°N GELDÄ°M

MÃ¼zikle baÄŸÄ±nÄ± koparmayan BarÄ±ÅŸ ManÃ§o, bir rÃ¶portajÄ±nda kendisini ÅŸÃ¶yle tanÄ±mlÄ±yordu:Â "BarÄ±ÅŸ ManÃ§o ÅŸarkÄ± sÃ¶yler, ikincisi Ã§ocuk programÄ± yapar, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ dÃ¼nyayÄ± gezer. Bu toplum beni ÅŸarkÄ± sÃ¶ylerken tanÄ±dÄ± ve Ã§ocuklarla ilgilenirken bir daha tanÄ±dÄ± ve bu arada dÃ¼nyayÄ± dolaÅŸÄ±p baÅŸka insanlarÄ± anlatan kiÅŸi olarak tanÄ±dÄ±. Ben bu dÃ¼nyaya ÅŸarkÄ±cÄ± olarak gelmedim. Benim birinci iÅŸim bu deÄŸil. Ben dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerimi bu dÃ¼nyaya aktarmak iÃ§in geldiÄŸime inanÄ±yorum. Bu dÃ¼ÅŸÃ¼nceler bazen mÃ¼zik eÅŸliÄŸinde daha gÃ¼zel, daha ÅŸirin, daha hoÅŸ algÄ±lanÄ±yor. Onun iÃ§in bana verilen bu nimeti kullandÄ±m." 'VAHÅžÄ° KEDÄ°LER' DÃ–NEMÄ°

YabancÄ± mÃ¼zisyenlerden oluÅŸan "VahÅŸi Kediler" grubuyla da bir sÃ¼re Ã§alÄ±ÅŸan ManÃ§o, 1964'te doldurduÄŸu biri Ä°ngilizce, ikisi FransÄ±zca Ã¼Ã§ ÅŸarkÄ±lÄ±k 45'liÄŸi Fransa'da yayÄ±mlandÄ±. 12 Ocak 1965'te Paris Olympia Konseri'ni veren sanatÃ§Ä±, Mazhar Alanson ve Fuat GÃ¼ner'in Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki "KaygÄ±sÄ±zlar" grubuyla 1967'de "Kol DÃ¼ÄŸmeleri"ni Ã§Ä±kardÄ±. 'AÄžLAMA DEÄžMEZ HAYAT'

DÃ¶nemin aranjman modasÄ±na tepki gÃ¶steren BarÄ±ÅŸ ManÃ§o, "KÄ±zÄ±lcÄ±klar Oldu mu?", "Derule", "Kirpiklerin Ok Ok Eyle" gibi tÃ¼rkÃ¼leri rock'n roll ve twist tarzlarÄ±nda seslendirdi. "Sychedelic" mÃ¼zik akÄ±mÄ±ndan da etkilenen grup, "AÄŸlama DeÄŸmez Hayat" ÅŸarkÄ±sÄ±yla baÅŸarÄ± yakaladÄ±. FRANSAYA GÄ°TTÄ°

"AltÄ±n Plak" Ã¶dÃ¼lÃ¼ kazanan bu albÃ¼mÃ¼n ardÄ±ndan BarÄ±ÅŸ ManÃ§o ve KaygÄ±sÄ±zlar, Fransa'ya gitti. Burada plak Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±lsa da albÃ¼m uzun sÃ¼re piyasaya sÃ¼rÃ¼lmedi ve KaygÄ±sÄ±zlar ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±ran BarÄ±ÅŸ ManÃ§o, 1970'te yurda dÃ¶ndÃ¼. KISA SÃœREDE 700 BÄ°N SATTI

SanatÃ§Ä±nÄ±n 1970'de bestelediÄŸi "DaÄŸlar DaÄŸlar" plaÄŸÄ± kariyerinde adeta dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± oldu ve ManÃ§o'ya kariyerindeki tek Platin Plak Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼ kazandÄ±rdÄ±. DÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ mÃ¼zisyenlerinden CÃ¼neyd Orhon'un da eÅŸlik ettiÄŸi plak, kÄ±sa sÃ¼rede 700 bin sattÄ±. OTOBÃœSÃœ SALDIRIYA UÄžRADI

DÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ mÃ¼zik gruplarÄ±ndan "MoÄŸollar" ile de bir sÃ¼re Ã§alÄ±ÅŸan BarÄ±ÅŸ ManÃ§o'nun, Anadolu turnesi sÄ±rasÄ±nda otobÃ¼sÃ¼ dinamitli saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. ManÃ§o'nun saÃ§larÄ±nÄ±n uzun olmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len saldÄ±rÄ±da sanatÃ§Ä±lar yara almadÄ±. Antalya'da ise mÃ¼zisyenlerden birinin yabancÄ± uyruklu olmasÄ± nedeniyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan BarÄ±ÅŸ ManÃ§o, ilk duruÅŸmada serbest kaldÄ±. MOÄžOLLAR'DAN SONRA KURTALAN EKSPRES

BarÄ±ÅŸ ManÃ§o daha sonra MoÄŸollar'la yollarÄ± ayÄ±rÄ±p "Kurtalan Ekspres"i kurdu. Ä°smini Ä°stanbul'dan GÃ¼neydoÄŸu'ya giden trenden alan Kurtalan Ekspres'in o yÄ±llardaki kadrosunda Murat Ses, Nur Moray, Celal GÃ¼ven, Ã–zkan UÄŸur ve Engin YÃ¶rÃ¼koÄŸlu gibi mÃ¼zisyenler vardÄ±. Grupta ayrÄ±lÄ±klar yaÅŸanÄ±rken Kurtalan Ekspres'e ManÃ§o'nun uzun yÄ±llar birlikte Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ± Ahmet GÃ¼venÃ§ ve BahadÄ±r Akkuzu dahil oldu.Â SAHNEDEKÄ° YETENEKLERÄ° DÄ°KKAT Ã‡EKTÄ°

AskerliÄŸini yedek subay olarak PolatlÄ± ve Amasya'da yapan BarÄ±ÅŸ ManÃ§o, daha sonra Kurtalan Ekspres'le Anadolu turnelerine Ã§Ä±ktÄ±. Ä°lk yÄ±llarÄ±nda kÄ±sa saÃ§lÄ± olarak sahneye Ã§Ä±kan usta sanatÃ§Ä±nÄ±n TÃ¼rkiye'de herkesin hafÄ±zasÄ±na kazÄ±nan uzun saÃ§larÄ±, otantik kÄ±yafetleri, bilezik, yÃ¼zÃ¼k ve kemerle tasarladÄ±ÄŸÄ± imajÄ± ile tiyatral yetenekleri oldukÃ§a ilgi Ã§ekti.Â Ä°NGÄ°LÄ°ZCE SÃ–ZLÃœ ALBÃœM

BarÄ±ÅŸ ManÃ§o, ilk uzunÃ§alarÄ± (LP) "2023"Ã¼, 1975'te Ã§Ä±kardÄ±. "Progresif rock" esintileri taÅŸÄ±yan albÃ¼mde Cumhuriyet'in 100. yÄ±lÄ± anÄ±sÄ±na bestelediÄŸi enstrÃ¼mantal ÅŸarkÄ±sÄ± "2023"Ã¼n yanÄ± sÄ±ra "Yine Yol GÃ¶rÃ¼ndÃ¼ Gurbete" ve "Yol Verin AÄŸalar Beyler" gibi ÅŸarkÄ±lar beÄŸeni topladÄ±.Â Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda da baÅŸarÄ±lÄ± olmayÄ± hedefleyen ManÃ§o, BelÃ§ika'ya gitti ve 1976'da "Baris Mancho" adlÄ± ilk Ä°ngilizce sÃ¶zlÃ¼ albÃ¼mÃ¼nÃ¼ yayÄ±mladÄ±. Ã‡OK SAYIDA Ã–DÃœL KAZANDI

"Yeni Bir GÃ¼n" albÃ¼mÃ¼nÃ¼ ise 1979'da mÃ¼zikseverlerin beÄŸenisine sunan sanatÃ§Ä± "Hey" dergisinin, "YÄ±lÄ±n Erkek SanatÃ§Ä±sÄ±" ve "YÄ±lÄ±n AlbÃ¼mÃ¼" Ã¶dÃ¼llerini aldÄ±. AynÄ± yÄ±l Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Anadolu turnesinin tÃ¼m gelirlerini saÄŸÄ±r ve dilsiz Ã§ocuklarÄ±n eÄŸitimi ve tedavisi iÃ§in baÄŸÄ±ÅŸlayan ManÃ§o, daha sonra Hollanda, BelÃ§ika, Ä°ngiltere, Almanya ve KÄ±brÄ±s'ta konserler verdi.Â TRAFÄ°K KAZASI GEÃ‡Ä°RÄ°P SAHNELERDEN UZAK KALDI

BelÃ§ika'daki konserden dÃ¶nerken 24 AÄŸustos 1979'da Edirne'de bir trafik kazasÄ± geÃ§iren ManÃ§o, bir sÃ¼re sahnelerden uzak kaldÄ± ve 1981 yÄ±lÄ±nÄ±n sonlarÄ±na doÄŸru "SÃ¶zÃ¼m Meclisten DÄ±ÅŸarÄ±" albÃ¼mÃ¼yle bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni topladÄ±. "GÃ¼l Pembe", "Ali Yazar Veli Bozar", "Alla Beni Pulla Beni" gibi hit ÅŸarkÄ±larÄ±n yanÄ± sÄ±ra en iyi TÃ¼rkÃ§e sÃ¶zlÃ¼ rock ÅŸarkÄ±larÄ±ndan "DÃ¶nence"yi de barÄ±ndÄ±ran albÃ¼mÃ¼n pek Ã§ok ÅŸarkÄ±sÄ±, bir sÃ¼re TRT'nin denetleme kuruluna takÄ±larak, televizyon ve radyoda Ã§alÄ±namadÄ±. Halkla kurduÄŸu baÄŸÄ± 1983'te "EstaÄŸfurullah Ne Haddimize", 1985'te "24 ayar", 1986'da "Sahibinden Ä°htiyaÃ§tan" albÃ¼mleriyle gÃ¼Ã§lendiren ManÃ§o, 1989'da "DarÄ±sÄ± BaÅŸÄ±nÄ±za", 1992'de "Mega ManÃ§o", 1995'te "MÃ¼saadenizle Ã‡ocuklar", 1996'da "Live in Japan" albÃ¼mlerini sevenleriyle buluÅŸturdu. MODERN Ã‡AÄž OZANI

MÃ¼zikte aÃ§tÄ±ÄŸÄ± yolun yanÄ± sÄ±ra ÅŸarkÄ± sÃ¶zleriyle de kÃ¼ltÃ¼r hayatÄ±na Ã¶nemli katkÄ±larda bulunan ManÃ§o, birÃ§ok ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n son kÄ±tasÄ±nda, tÄ±pkÄ± halk ÅŸiiri geleneÄŸinde olduÄŸu gibi kendi ismine yer verdi. "Modern Ã‡aÄŸ OzanÄ±" olarak adlandÄ±rÄ±lan ve eserlerinde unutulan deÄŸerleri hatÄ±rlatan ManÃ§o, ÅŸarkÄ±larÄ±nda toplumsal konulara ve ailenin Ã¶nemine de dikkati Ã§ekti.Â MUTLU EVLÄ°LÄ°K

Daha Ã¶nce kÄ±sa bir evlilik yapan BarÄ±ÅŸ ManÃ§o, 1979'da Lale Ã‡aÄŸlar'la dÃ¼nya evine girdi ve Ã§iftin "DoÄŸukan Hazar" ve "BatÄ±kan Zorbey" ismini verdikleri iki oÄŸullarÄ± oldu.Â Ä°Ã§indeki Ã§ocuÄŸu hiÃ§bir zaman kaybetmediÄŸini ifade eden usta sanatÃ§Ä±, sinema filmi olarak sadece yÃ¶netmen Oksal PekmezoÄŸlu'nun 1975'te Ã§ektiÄŸi "Baba Bizi Eversene" filminin baÅŸrolÃ¼nde yer aldÄ±. ADAM OLACAK Ã‡OCUK VE 7'DEN 77'YE

BarÄ±ÅŸ ManÃ§o, yaklaÅŸÄ±k 15 yÄ±l boyunca planladÄ±ÄŸÄ± "7'den 77'ye" programÄ± projesini, 1988'de TRT yÃ¶netimine kabul ettirmeyi baÅŸardÄ± ve Ã§ocuklara Ã¶ÄŸÃ¼tler verdiÄŸi "Adam Olacak Ã‡ocuk", yaÅŸlÄ±lara saygÄ±nÄ±n Ã¶nemine dikkati Ã§ektiÄŸi "Ä°kinci KahvaltÄ±", dÃ¼nyayÄ± dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ± "DÃ¶nence" ve TÃ¼rkiye'yi dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ± "Dere Tepe TÃ¼rkiye" gibi bÃ¶lÃ¼mleri olan programÄ±, TRT 1, TGRT ve ATV'de 1988-1998 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda 10 yÄ±l boyunca her pazar Ã¶ÄŸleden Ã¶nce yayÄ±mlanarak, gÃ¼Ã§ bir rekora imza attÄ±. ÅžEREF MADALYASI

"TÃ¼rk televizyonlarÄ±nÄ±n ilk gezgini" olarak da gÃ¶sterilen BarÄ±ÅŸ ManÃ§o, 5 kÄ±tada 140 deÄŸiÅŸik yÃ¶rede 800 bin kilometreye yakÄ±n yol katetti ve 1990'da ErtuÄŸrul FÄ±rkateyni'nin Japonya'ya geliÅŸinin 100. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen "TÃ¼rk-Japon dostluÄŸu" etkinlikleri kapsamÄ±nda gittiÄŸi Japonya'da bÃ¼yÃ¼k bir coÅŸkuyla karÅŸÄ±landÄ±. VerdiÄŸi konserlerde ÅŸarkÄ±larÄ±nda Japonca sÃ¶zlere de yer veren BarÄ±ÅŸ ManÃ§o'ya "Min-On VakfÄ± YÃ¼ksek Åžeref MadalyasÄ±" verildi. ManÃ§o, buradaki konser kaydÄ±nÄ± da "Live in Japan" adÄ±yla yayÄ±mladÄ±.Â '80 YAÅžIMDA BÄ°LE SAHNEDE OLMAK Ä°STÄ°YORUM' DEMÄ°ÅžTÄ°

TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ± ile de Ã§ok iyi iliÅŸkiler geliÅŸtiren usta sanatÃ§Ä±ya, TÃ¼rkmenistan Devlet BaÅŸkanÄ± Saparmurat Niyazov tarafÄ±ndan "TÃ¼rkmen vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±" verildi. BelÃ§ika ve Fransa da sanatÃ§Ä±yÄ± birÃ§ok kez Ã¶dÃ¼llendirdi. Ä°lk albÃ¼mÃ¼ne Cumhuriyet'in 100. yÄ±lÄ±nÄ±n kutlanacaÄŸÄ± "2023" ismini veren BarÄ±ÅŸ ManÃ§o, bir rÃ¶portajÄ±nda, "Benim birkaÃ§ hayalim var, 80 yaÅŸÄ±ndayken elimde bastonum, belki kolumda DoÄŸukan, onun yardÄ±mÄ±yla Ã§Ä±karÄ±m sahneye ve senfoni orkestrasÄ±na 2023'Ã¼ Ã§aldÄ±rmak en bÃ¼yÃ¼k ideallerimden birisi" demiÅŸti. HENÃœZ 56 YAÅžINDA HAYATA VEDA ETTÄ°

MÃ¼zik hayatÄ±nÄ± anlattÄ±ÄŸÄ± "40. YÄ±l" ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± besteleyen BarÄ±ÅŸ ManÃ§o, bir dÃ¶neme damgasÄ±nÄ± vuran ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± yeniden dÃ¼zenleyerek seslendirdi. Daha Ã¶nce de tansiyon sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± yaÅŸayan sanatÃ§Ä±, 31 Ocak'Ä± 1 Åžubat 1999'a baÄŸlayan gece, saat 23.30 sÄ±ralarÄ±nda ani tansiyon dÃ¼ÅŸmesi sonucu fenalaÅŸtÄ±. Ambulansla Siyami Ersek GÃ¶ÄŸÃ¼s Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi'ne kaldÄ±rÄ±lan 56 yaÅŸÄ±ndaki BarÄ±ÅŸ ManÃ§o, mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. SanatÃ§Ä±nÄ±n cenazesi, AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde yapÄ±lan tÃ¶renin ardÄ±ndan Levent Camisi'nden kaldÄ±rÄ±larak, KanlÄ±ca MezarlÄ±ÄŸÄ±'na defnedildi. BOL Ã–DÃœLLÃœ SANATÃ‡I

YaklaÅŸÄ±k 40 yÄ±llÄ±k sanat hayatÄ±nda 200 besteye imza atan, ulusal ve uluslararasÄ± alanda pek Ã§ok Ã¶dÃ¼le layÄ±k gÃ¶rÃ¼len sanatÃ§Ä±nÄ±n Ã¶dÃ¼llerinin tamamÄ± ise ÅŸÃ¶yle: 1980'de "AltÄ±n Orfe" Ã–dÃ¼lÃ¼, 1987'de "BelÃ§ika KÃ¼ltÃ¼r ElÃ§isi", 1991'de "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Devlet SanatÃ§Ä±sÄ±", "Hacettepe Ãœniversitesi Onursal Doktora ve Japonya Soka Ãœniversitesi KÃ¼ltÃ¼r ve BarÄ±ÅŸ Ã–dÃ¼lÃ¼", 1992'de "BelÃ§ika KrallÄ±ÄŸÄ± Leopold II ÅžÃ¶valyesi NiÅŸanÄ±" ve "FransÄ±z KÃ¼ltÃ¼r BakanlÄ±ÄŸÄ± Edebiyat ve Sanat ÅžÃ¶valyesi NiÅŸanÄ±", 1994'te Kocaeli Ãœniversitesi BarÄ±ÅŸDiplomasÄ±, 1995'te TÃ¼rkmenistan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkmen vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±, 1995'te Pamukkale Ãœniversitesinden onursal doktora, 1995'te "Japonya Min-On VakfÄ± YÃ¼ksek Åžeref MadalyasÄ±", 1997'de "BelÃ§ika Liege PrensliÄŸi Onursal HemÅŸerilik BeratÄ±"

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