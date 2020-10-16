Gelecek sezonun tasarımları

Özlem Süer

30’uncu yıla özel koleksiyon



Mercedes-Benz, bu sezon başarılı moda tasarımcısı Özlem Süer’in kariyerindeki 30. yılını kutlayarak defilesini “Mercedes-Benz presents Özlem Süer” ismiyle sundu. Özlem Süer, Antik Yunan’da 30 anlamına gelen “Triyanda” ismindeki ilkbahar/yaz 2021 koleksiyonunda heykelsi siluetlere yer verdi. Tasarımcının “Sürdürülebilir, doğanın enerjisi ile doğaya katılabilen bir koleksiyon” olarak nitelendirdiği ve teknolojinin başrolde olduğu bir enstalasyon eşliğinde sergilenen koleksiyonunda, imzası drapaj tekniğindeki tasarımlar dikkat çekti. Ayrıca moda haftasına özel tasarımcının 30’uncu yılını anlatan bir belgesel de yayınlandı.



Mehtap Elaidi

Kadın el emeğine destek



Mehtap Elaidi, ilkbahar/yaz 2021 koleksiyonunda pandeminin yarattığı ruh halinden ilham aldı. Ünlü tasarımcı, öze geri dönüş olarak tabir ettiği “#backtopointzero” temasıyla kıyafetler tasarladı. ÇATOM’un iş sağladığı yetenekli kadınların işlediği oyaları tasarımlarına taşıyan Elaidi, el emeğine katkı sağladı.



TAGG

Feminen ve güçlü kadınlar



TAGG, “Powerbank” adını verdiği koleksiyonununu tanıttı. Tasarımcı Gökay Gündoğdu, koleksiyonundaki tasarımlarda kadının hem feminen hem de güçlü olabileceğini yansıtan çizgilere yer verdiklerini söyledi. Askeri kıyafetlerden ilham alan tasarımlarda, militer desenler ve renkler dikkat çekiyor.

Yakup Biçer

Modern savaşçılar



Tasarımcı Yakup Biçer, “Y PLUS By YakupBiçer SS21” koleksiyonu ile moda haftasında yer aldı. Türk kültüründen ilham aldığını söyleyen tasarımcı, yeni koleksiyonunda modern savaşçı esintilerine yer verdi.

Seydullah Yılmaz

Karma defile



Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un üçüncü günü Mehmet Emiroğlu, Seydullah Yılmaz ve Engin Ekinci’nin “Karma” defilesiyle başladı. Influencer Rachel Araz’ın sunuculuğunu üstlendiği gün boyunca ayrıca “Global Outlook” başlığı altında dünyanın önde gelen moda influencer’larından Olivia Palermo ile bir moda sohbeti gerçekleştirdi.



SUDİ ETUZ

Renkli nakışlar



Tasarımcı Şansım Adalı’nın markası Sudi Etuz, ilkbahar/yaz 2021 koleksiyonunu izleyicilerle buluşturdu. Defile, markanın dijital ekibinin hayat verdiği avatar karakter SUI-D’nin açılış konuşmasıyla başladı. Tasarımlarında protest romantizmi savunduğunu söyleyen Adalı, imzası olan kabarık kolları renkli nakış işlemeler, boncuklar ve tüllerin arasındaki desenlerle bir araya geldi.



5'İNCİ GÜNÜN PROGRAMI

Sunucu: Asena Sarıbatur DICE KAYEK: (11:00) Canlı Yayın (Moda sohbeti): Moderatör:Anlam Arslanoğlu. Konuklar: Ayse Ege ve Ece Ege

CEREN OCAK: (13:00) Runway Video Visual Stories Canlı Yayın (Moda sohbeti): Oğuz Erel, Ceren Ocak

KITH&KIN: (14:30) Runway Video Visual Stories Canlı Yayın (Moda sohbeti): Metin Gürsoy, Sena Serra Kefeli

CİHAN NACAR: (16:00) Runway Video Visual Stories Canlı Yayın (Moda sohbeti): Sunucu: Tülin Şahin Konuk: Cihan Nacar

MİİN by KADİR KILIÇ: (17:30) Runway Video Visual Stories Bant Yayını (Röportaj): Kadir Kılıç

GLOBAL OUTLOOK: (19:30) Amy Juliette Lefevre ile Instagram Live https://www.instagram.com/lefevrediary/?igshid=1854d5k00gp5p M.O.F.C.: (20:30) Runway Video Canlı Yayın (Moda sohbeti): Sunucu: Pelin Kaya Konuklar: Ezgi Mola, Eda Güngör

HAKAAN YILDIRIM: (22:00) Runway Video Canlı Yayın (Moda sohbeti): Mahizer Aytaş, Uğurhan Akdeniz, Ece Kavran, Özlem Koca, Hakan Yıldırım