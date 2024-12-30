Geçmişini kimseden saklamıyor... Yılanlı dans ile şöhreti bulmuştu

Haberin Devamı

Bu ünlü, aslında çok genç yaşlarından bu yana kamera karşısında. Ama henüz 30 yaşına ulaşmadan oynadığı iki film ve özellikle de onlardan birinin bir sahnesi sayesinde bir anda kariyerinde zirveye çıktı. Sonra da gerisi geldi zaten.

Sinema sanatının son 30 yılına damga vuran bu ünlü; çok izlenen ve gişe rekorları kıran filmlerde oynadı. İlerleyen yaşına rağmen de kariyerini hala eskisi kadar hızlı bir şekilde sürdürüyor.

Büyük olasılıkla o fotoğraftaki genç kadının kim olduğunu hemen anladınız... O kısık gözleriyle objektife bakan genç kız Salma Hayek'in ta kendisi..

Hayek'in yıllar öncesinden gelen bu pozu sosyal medyada gündem yarattı.

Haberin Devamı

Bugün 58 yaşında bir yetişkin olan Hayek, yıllar önce bir rol seçimi sırasında çekilen bir fotoğrafını sosyal medya sayfasından paylaştı.

Hayek'in 1995 yılında yani henüz 29 yaşındayken çekilen bu pozu da sosyal medyada büyük bir gürültü çıkardı. Sonuç olarak bu film Salma Hayek'e Hollywood'da şöhretin kapılarını ardına kadar açtı.

MEKSİKA'DAN HOLLYWOOD'A

Salma Hayek, 1966 yılında Meksika'da dünyaya geldi. Babası Sami Hayek Dominguez, Lübnan kökenli. Annesi ise aile kökleri İspanya'ya uzanan bir Meksikalı.

Hayek, yıllar önce yaptığı bir açıklamada kendini yüzde 50 Lübnanlı, yüzde 50 de İspanyol hissettiğini söylemişti.

Salma Hayek, oyunculuk konusundaki yeteneğini belli ki annesinden aldı. Çünkü annesi Diana Jimenez Medina, bir opera şarkıcısıydı.

Hayek ile ilgili olarak belki de bugüne kadar bilmediğiniz bir ayrıntıyı yeri gelmişken hatırlatalım. Çocukluk yıllarında disleksi yüzünden zorluklar yaşadı ünlü oyuncu.

Fakat bunları aştı ve üniversite mezunu oldu. Hayek'in yüksek öğrenimini uluslararası ilişkiler alanında yaptığını da hatırlatalım.

Hayek ile ilgili başka bir ayrıntı daha. Doğup büyüdüğü Meksika'dan kariyerini geliştirmek için ABD'ye giden Hayek, 2011'de verdiği bir röportajda kendisi için yeni olan bu ülkede bir süreliğine yasa dışı göçmen olarak yaşadığını da söylemişti.

Haberin Devamı

İNGİLİZCE AKSANI YÜZÜNDEN ZORLUK ÇEKTİ

Hayek'in kariyerine dönersek... İlk olarak 1988 yılında Meksika'da yayınlanan Nuevo Amanecer adlı dizide kamera karşısına geçti.

Bu sayede de gelecek vaad eden yıldız olarak ilk ödülünü kazandı.

Ardından Meksika'nın o dönemdeki en çok izlenen dizilerinden biri olan Teresa'da oynadı. Bu sayede de ülkesinde bir yıldıza dönüştü. Bu yapım tam iki yıl ve 125 bölüm devam etti.

Bunun ardından Hayek, kariyerini sinema dünyasının kalbinin attığı Hollywood'a gitmeye karar verdi. İngilizce dersleri alarak işe başladı. Birçok oyuncunun yetişmesine katkıda bulunan Stella Adler'den oyunculuk dersleri aldı.

Haberin Devamı

O dönemde bütün kapılar Salma Hayek'in önünde ardına kadar açılmadı elbette. Latin olduğu ve İngilizceyi aksanlı konuştuğu için birçok zorluk yaşadı.

Bir röportajında bu konuda şunları söylemişti Hayek " Hollywood'da Latin kökenli kadınlar için yer yoktu. Ayrıca İngilizce aksanımın film izleyenlerde sanki ben hizmetçiymişim gibi bir izlenim uyandırdığını söylediler."

MASA ÜZERİNDE YILANLI DANS

Bu süreçte Salma Hayek, birçok TV dizisinde konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçti. İşte o süreçte kariyerindeki dönüm noktasının mimarı olan yönetmen Robert Rodriguez ile tanıştı.

Önce 1994 yılında Roadracers aldı yapımda birlikte çalıştılar. Bunun ardından da tam bir yıl sonra kendisi de Meksika kökenli olan Rodriguez'in yönettiği Desperado adlı film geldi.

Haberin Devamı

İspanyol oyuncu Antonia Banderas ile birlikte kamera karşısına geçtiği bu film, Salma Hayek için bir dönüm noktası oldu. Onu bir Hollywood yıldızı haline getirdi.

Hayek, Desperado'nun bir yıl sonrasında ise yine Rodriguez ile From Dusk Till Dawn (Gün Batımından Şafağa) adlı filmde çalıştı.

İşte o filmdeki dans sahnesiyle de bir daha çıkmamak üzere hafızalara kazındı. O artık bir Hollywood yıldızıydı.

ABD'ye gittiği ilk dönemde İngilizce aksanını beğenmeyen yapımcılar, onun peşinden koşmaya başladı.

Ondan sonra da ardı ardına yıldızı iyice parlatan yapımlar geldi.

Hayek, kariyerindeki en önemli çıkışı Antonio Banderas ile birlikte oynadığı Desperado adlı filmle yaptı.

Haberin Devamı





HAYATININ PROJESİ

Hayek Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun hayatını beyazperdeye taşıdığı Frida adlı filmle ise en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdi.

Sonradan itiraf ettiğine göre bu uğurda Hollywood yıldızlarının neredeyse hepsine tacizde bulunduğu ardı ardına gelen itiraflarla ortaya çıkan Harvey Weinstein'a bile katlandı. Bu film ona 2003 yılında en iyi kadın oyuncu Oscar'ın getirdi.

İSTEYEN İSTEDİĞİNİ DÜŞÜNSÜN

Oynadığı yapımlar bir yana Salma Hayek, bugün dünyanın en zengin insanlarından biri olarak tanınan Francois Henri Pinault ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

2009 yılında İtalya'nın Venedik kentinde gösterişli bir törenle evlenen çiftin Valentina Paloma adında 16 yaşında bir kızı bulunuyor.

Hayek bir dönem kocasıyla para için evlendiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Güzel oyuncu, bu konudaki iddialara da "Paranın bununla bir ilgisi yok. Ama; tamam siz ne isterseniz onu düşünün" diyerek yanıt vermişti.

Salma Hayek, birlikte geçirdikleri yıllar içinde Pinault ile aşklarının daha da güçlendiğini belirtip hakkında söylenenlere gücenmediğini hatta aldırış bile etmediğini sözlerine eklemişti.

Hayek ile eşinin Valentina adında bir kızı bulunuyor.