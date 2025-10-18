Şimdi bunları anlatmak için fırsat kolluyor... İlk hamileliği duyurmadan önce zorla test yaptırmışlar... 'Bebeğin engelli doğabilir!'

Haberin Devamı

Sussex çiftinin Londra'ya veda ettiği 2020 yılından bu yana yaptığı açıklamalar aradan geçen süre içinde kitapları doldurdu, filmlere konu oldu, basının manşetlerinden inmedi.

Meghan ile Harry'nin, aileden ayrıldıktan hemen sonra Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda söyledikleri de unutulur gibi değil.

HAMİLEYKEN CANINA KIYMAK İSTEDİ

İşte bunlardan biri de gerçekten dehşet vericiydi...

Markle, ilk bebeği Archie'ye hamileyken canına kıymak istediğini açıkladı. O dönemde psikolojik olarak köşeye sıkışmış hissettiğini ama kocası Harry'den başka aileden hiç kimsenin kendisine destek olmadığını anlattı.

Sevdiği adama kısa sürede kavuşan hatta onun bebeğine hamile olan Meghan'ın, en mutlu olması gereken bir dönemde neden böyle hissettiği merak konusu oldu.

Hatta bazıları onun bu açıklamayı sadece ve sadece kendini mağdur göstermek için yaptığını bile ileri sürdü.

Ama son dönemde Meghan Markle'ın oğlu Archie'ye hamileliği sırasında kendini bunca kötü hissetmesine neden olabilecek bir gerçek ortaya çıktı.





TEST YAPTIRMAYA MECBUR TUTULDU

Buna göre Meghan Markle, hamilelik haberinin resmen açıklanmasından önce bir dizi teste tabi tutuldu. Bunun nedeni de İngiliz kraliyet ailesinin bazı üyelerini etkileyen kalıtsal ve ciddi sorunlar.

Bu testin sonucuna göre de Harry ile Meghan'ın bir bebeği olacağı duyuruldu.

Markle'ın ve hatta hamile olan tüm kraliyet kadınlarının mecbur kılındığı bu test, doğacak bebeğin engelli olup olmayacağını ya da aileden gelen kalıtsal hastalıkları taşıyıp taşımadığını belirlemek için yapılıyor.

Meghan'ı da bu testi yaptırmaya Kraliçe Elizabeth zorunlu tuttu.

Çünkü Kraliçe'nin anne ve baba tarafından kuzenleri - ki onlar da bilinenleri- kalıtsal hastalıklarla dünyaya geldikleri için hayatları boyunca kamuoyunun gözünden saklandılar ve bakımevinde yaşadılar.

Kraliçe Elizabeth de aileden genlerle aktarılan ve çocuklarda ileri düzeyde gelişim geriliğine yol açan bu hastalığın yeni nesillere geçip geçmediğini belirlemek için hamile kalan kadınların test yaptırmasını şart koştu.

KURALA BOYUN EĞMEK ZORUNDA KALDI

Bu durumdan Meghan Markle da nasibini aldı kuşkusuz...

Doğacak bebeğinin kromozomal anormalliğe sahip olup olmadığının belirlenmesi için bir dizi teste tabi tutuldu. Hamilelik duyurusu da bundan sonra yapıldı.

Bir kaynak bu konuda Avrupa'daki kraliyet ailelerinin çoğunun birbiriyle uzaktan da olsa akrabalık bağı olduğunu belirtip "Bu yüzden gen havuzu çok sığ. Her ne kadar Meghan Markle, bambaşka bir aileden ve hayattan gelse de bu onun gerekli testlerden geçmesini engellemedi" diye anlattı durumu.

Meghan Markle aslında bu teste zorunlu olmaktan dolayı çok mutsuzdu. Ama bu tartışılabilir bir durum değildi. Bu yüzden de kurala boyun eğdi.

Söz konusu kaynak "Meghan henüz bu konuda konuşmadı. Konuşacak ya da anı kitabına saklıyor" dedi.

Markle, ilk bebeğine hamileyken hakkında 'Aslında hamile olan o değil. Bebeği taşıyıcı anne doğuracak' söylentileri çıkmıştı.





Harry ile Meghan, sosyal medyada çocuklarının fotoğraflarını paylaşsalar da yüzlerini asla göstermiyorlar. İki kardeşin baskın genli annelerine rağmen açık renk saçları ve tenleri de söylentilere konu oluyor.

DÖNEMİN KRALININ EN KÜÇÜK OĞLU 13 YAŞINDA ÖLDÜ

Aslına bakılırsa İngiliz kraliyet ailesinin hep karanlıkta kalan bazı üyeleri vardı. Bunlar da gelişimsel bozukluğa sahip oldukları ya da kalıtsal hastalıklarla doğdukları için izole edildiler ve toplum karşısına hiç çıkarılmadılar.

Bunlardan biri Kral 5. George ile Kraliçe Mary'nin beşinci ve en küçük çocuğu Prens John'du...

Epilepsi hastasıydı ve öğrenme güçlüğü çekiyordu. Bu yüzden de kapalı kapılar ardında tutuldu. Dadısı Lalla'nın bakıp büyüttüğü John, hayata veda ettiğinde sadece 13 yaşındaydı.

Kral 5. George ile Kraliçe Mary'nin en küçük oğlu Prens George, epilepsi hastasıydı ve gelişim geriliği yaşıyordu. O dönemde bu tür sorunlar utanılacak bir durum kabul edildiğinden çocuk, hayatını kapalı kapılar ardında geçirdi. Öldüğünde ise sadece 13 yaşındaydı.

KRALİÇE'NİN KUZENLERİ BAKIMEVLERİNDE YAŞADI

Kraliçe Elizabeth'in anne tarafından kuzenleri Katharine ve Nerissa Bowes Lyon da gelişim geriliği yaşıyordu. Öyle ki konuşmaya bile altı yaşında başladılar.

Kraliçe Elizabeth'in iki kuzeni hayatlarını bakımevlerinde, kapalı kapılar ardında geçirdi. Bu iki kız kardeş, çok uzun süre Surrey'deki Royal Earlswood Hastanesi'nde yaşadı.

Hayatları bir belgesele de konu olan Katherine ve Nerissa, kraliyet ailesiyle bir bağlantıları olduğunun farkındaydı.

TV ekranlarında Kraliçe 2. Elizabeth'i gördüklerinde kalkıp reverans yapıyorlardı. Hatta Diana ile Charles'ın evlendiği gün düğünü TV'de izleyen iki kız kardeş gidip ekrana dokundular.

Kapalı kapılar ardında gizlenen bu iki kardeşin varlığını kamuoyunun büyük bir kısmı 2012 tarihli Kraliçe'nin Gizli Kuzenleri adlı belgesel sayesinde öğrendi. Söz konusu belgesel belirtilenlere göre Kraliçe'nin hiç hoşuna gitmedi.