Gecikmiş doğum günü yemeği telaşlı bitti... Aşkın kendisini gören olmadı ama dedikodular yine alevlendi

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Aslına bakılırsa onca şöhrete sahip her güzel oyuncunun başına gelebilecek bir durumun merkezinde yer aldı o da....

Peşine bir fotoğrafçı ordusu takıldı, patlayan flaşlardan önünü bile göremez hale geldi. O da çareyi sevgilisi olduğu ileri sürülen genç adamın arkasına saklanmakta buldu. Yine de çok başarılı olamadı bu konuda.

Bir bakalım hangi ünlü oyuncu bu sözünü ettiğimiz.

YİNE BİRLİKTE GÖRÜNTÜLEDİLER

Son günlerde özel hayatıyla çok konuşulan bu oyuncu rol aldığı Taht Oyunları (Game of Thrones) ile şöhrete ulaşan Emilia Clarke'ın ta kendisi...

38 yaşındaki oyuncunun adı bir süredir DJ Sebastian 'Bassi' Fox ile birlikte anılıyor. İkili, önceki akşam da arkadaşlarıyla birlikte çıktıkları bir gece gezmesinde objektiflere takıldı.

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Londra'da bir restoranda akşam yemeğine giden Emilia Clarke ile Sebastian Fox, çıkışta kelimenin tam anlamıyla bir fotoğrafçı ordusu tarafından "kuşatıldı."

Clarke bir ara Fox'un arkasına doğru saklansa da yine de görüntülenmekten kurtulamadı.

FOTOĞRAFÇILARI GÖRÜNCE TELAŞLANDI

Bu arada ikilinin giyimlerindeki uyum da dikkatlerden kaçmadı.

Emilia Clarke ile Sebastian Fox, bir süre kendilerini alacak olan otomobili bekledi. Onun gelmesiyle de fotoğrafçılardan kurtulup gecenin karanlığına karıştılar.

Her ne kadar Emilia Clarke, ünlü DJ ile birlikte görüntülenmekten kaçınsa da o gece çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmaktan da geri durmadı.

Ama tabii ki o karelerde Sebastian Foy yerine bir kadın arkadaşı vardı.

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MEĞER GEÇMİŞ DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞLAR:O paylaşımlara bakılırsa Emilia Clarke 23 Ekim'deki doğum gününü bir ay geç kutlamıştı. Hatta bu konuda paylaşımına da bir not düştü: "Bu çok rahatlatıcı... Doğum günümü bir ay sonra sonra kutlamak hiç bu kadar güzel olmamıştı."

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ESKİ SEVGİLİSİ BAŞKASIYLA EVLENDİ: Bu arada Emilia Clarke'ın son olarak 2019 yılında yönetmen ve senaryo yazarı Charlie McDowell ile yaşadığı romantik ilişkiyle gündeme geldiğini de not düşelim. McDowell ise Clarke ile ayrıldıktan iki yıl sonra Emily In Paris adlı dizinin yıldızı ve ünlü müzisyen Phil Collins'in kızı olar Lily ile evlendi.





DAHA ÖNCE DE BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER: Clarke ile Fox'un aşk yaşadığına ilişkin söylentilerin tek nedeni o gece çıktıkları gecikmeli doğum günü yemeği değil. İkili bu ayın ilk yarısında da yine Londra'da birlikte ve çok neşeli bir halde görüntülenmişti.

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İKİ KEZ BEYİN ANEVRİZMASI GEÇİRDİ

Emilia Clarke, izlenme rekorları kıran Game of Thrones (Taht Oyunları) adlı dizide Daenerys Targaryen'i canlandırmıştı. Bu sayede de kariyerinde zirveye yerleşmişti.

Clarke, 2011 ve 2013 yılarında beyin anevrizması geçirdiğini açıklayarak da gündem oldu. Bu konudaki ilk sorunu Taht Oyunları'nın ilk sezonunun çekimleri tamamlandığı sırada yaşadı Clarke. Söylediğine göre o sırada bir süreliğine konuşma yeteneğini kaybetmişti.

Gördüğü tedaviden sonra iyileşen Clarke, ikinci beyin kanamasını ise 2013'te geçirdi. Bu kez ise ameliyat olmak zorunda kaldı. Üstelik bir değil iki kez.

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Clarke bütün bu yaşadıklarını da 2019 yılında New Yorker için kaleme aldığı bir makalede satırlara döktü.

TAM HAYALLERİNİN GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ Kİ ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİ

İlk anevrizmanın ardından hissettiklerini şöyle anlattı: "Tüm çocukluk hayallerim gerçekleşmiş gibiyken, neredeyse aklımı ve sonra hayatımı kaybediyordum. Bu hikayeyi herkese açık olarak söylemedim, ama şimdi zamanı."

Orada belirttiğine göre Clarke ikinci anevrizmanın ardından ilk ameliyatını geçirdi. Ama bu başarısız oldu. Bu yüzden bir kez daha bıçak altına yatması gerekti. Sonuç olarak genç oyuncu sağlığına kavuştu.

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'ÇIPLAK SAHNELERDE OYNAMAM İÇİN ZORLADILAR'

Emilia Clarke, konuk olduğu bir sohbet programında da kariyerinin ilk dönemlerinde çıplak sahnelerde oynamak zorunda bırakıldığını anlatmıştı.

Henüz 23 yaşındayken Taht Oyunları kadrosuna katılan Clarke yaşadıklarını şöyle anlattı: ""İşi aldım ve bana senaryoyu gönderdiler. Okurken 'burada dikkat edilmesi gereken bir şey var' diyordum."

Clarke sözlerini şöyle sürdürdü: "Drama okulundan yeni mezun olmuştum. Bana da bir iş olarak bakıyordum, Eğer senaryoda böyle bir sahne varsa açıkçası gerekti olduğunu düşünüyordum."

Çıplak sahnelerde kendini rahat hissetmediğini söyleyen Emilia Clarke, yapımcıların bu sahneler öncesinde kendisine "Taht Oyunları'nın hayranlarını hayal kırıklığına uğratmak istemezsin" dediklerini anlattı.