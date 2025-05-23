Geçen yıl nikah masasına oturmuştu: Ünlü oyuncu ilk bebeğine hamile!

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2015’te Brooklyn, 2017’de Lady Bird ve 2019’da da Küçük Kadınlar filmleriyle bu kez yardımcı değil en iyi kadın oyuncu dalında peş peşe üç kez daha Oscar adayı oldu.

Amerika’da doğan İrlandalı yıldız Saoirse Ronan’nın Hollywood’un genç kuşak oyuncularının en gözlerinden biri olması tesadüf değil…

Yıllardır yapımcıları peşinden koşturan ve sayısız hayranı olan Saoirse Ronan bu şöhretine zıt, sessiz, sade ve meraklı gözlerden sakladığı bir hayat yaşıyor. Sosyal medya bile kullanmayan ünlü oyuncu Cannes Film Festivali devam ederken bir anda manşetlere mutlu bir haberle geldi.

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2018’den beri Mary Queen of Scots'taki rol arkadaşı İskoç aktör Jack Lowden ile birlikte olan Saoirse Ronan Temmuz 2024’te gizli bir törenle evlendi.

Özel hayatı konusunda ketumluğuyla nam salan ünlü oyuncuyu gelinlikle gören bile olmadı…

Dün Cannes’da yapılan bir defileye katılan Saoirse Ronan’ın hamile olduğu ortaya çıktı.

Bebek beklediğini de duyurmayan ünlü oyuncunun hamile olduğu giydiği askılı uzun ve bol elbiseden belli olmaya başlayan büyümüş karnı görülünce ortaya çıktı.

Saoirse Ronan geçen yıl son filmi The Outrun'ın vizyona girmesinin ardından gelecek planları ve aile kurma hayalleri hakkında açıklamalar yapmıştı.

Ünlü oyuncu bir gün çocuk sahibi olduğunda oyunculuğa ara verebileceğini ya da bırakabileceğini söylemiş, bu yüzden de kendisini çok şanslı hissettiğini itiraf etmişti.

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"Oldukça gençken başarılı oldum. Bu da aslında eşimi bulduğumda, eğer gerçekleşirse çocuk sahibi olmak isteyeceğim bir aşamada olduğum anlamına geliyordu” diyen 31 yaşındaki yıldız "Kendimi yeterince şanslı hissediyorum çünkü bir süreliğine de olsa bu işten çekilebilirim ve sonra da dönebilirim. Ama umarım oyunculuktan sonsuza kadar vazgeçmem” sözleriyle annelik hevesini anlatmıştı…