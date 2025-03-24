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Geçen yıl evlenmişlerdi… Ünlü çiftin büyük üzüntüsü… İkinci bebek hayalleri iki kez yarım kaldı…

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#Nick Viall#Natalie Joy#Hamile Ünlüler
Geçen yıl evlenmişlerdi… Ünlü çiftin büyük üzüntüsü… İkinci bebek hayalleri iki kez yarım kaldı…
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2025 15:42

Televizyon ekranlarının ünlü yüzü ve geçen yıl evlendiği eşi ailelerini büyütmek, minik kızlarına bir kardeş yapmak istemişler, bu müjdeli haberi almayı da çok beklemişlerdi.

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Ünlü oyuncu Nick Viall'ın eşi Natalie Joy, ilkinden birkaç ay sonra ikinci kez düşük yaptığını açıkladı.

Geçen yıl evlenmişlerdi… Ünlü çiftin büyük üzüntüsü… İkinci bebek hayalleri iki kez yarım kaldı…
Ünlü çift ilk çocuklarına daha evlenmeden kavuşmuştu

BİR YILLIK EVLİ ÜNLÜ ÇİFT PEŞ PEŞE BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Cerrahi teknoloji uzmanı olan Natalie Joy Instagram Hikayesi aracılığıyla “Geçtiğimiz hafta tekrar düşük yaptım. Bu yılın başında kaybettiğimiz ikinci bebeğimizin yasını tutarken, hızlı ve beklenmedik bir şekilde tekrar hamile olduğumu öğrendim” diye ekledi.

Geçen yıl evlenmişlerdi… Ünlü çiftin büyük üzüntüsü… İkinci bebek hayalleri iki kez yarım kaldı…

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İlk kez düşük yaptığı zaman için Joy “Olanları kabullenmem biraz zaman aldı, ancak bu kadar kolay ve hızlı bir şekilde bize başka bir şans verildi” dedi.

TAM SEVİNİRKEN BİR KÖTÜ HABER DAHA GELDİ

Ancak ne yazık ki ünlü çift bu hamilelikten sonra bir kez daha yıkıldı ve Natalie Joy yeniden düşük yaptı.

Geçen yıl evlenmişlerdi… Ünlü çiftin büyük üzüntüsü… İkinci bebek hayalleri iki kez yarım kaldı…

“Tekrar kendim gibi hissetmem biraz zaman alacak ve dürüst olmak gerekirse asla hissetmeyebilirim ama umarım toparlanırım” diyen Natalie Joy eşi Nick Viall ve 1 yaşındaki kızı River’ı kastederek “Kocamı ve tatlı meleğim River Rose'u sıkıca sarmaya geri dönüyorum, ki onlar gerçekten bu sefer ve tekrar hayatta kalmamın nedeni” yazarak üzüntüsünü atlatmaya çalıştığını söyledi.

Geçen yıl evlenmişlerdi… Ünlü çiftin büyük üzüntüsü… İkinci bebek hayalleri iki kez yarım kaldı…
Natalie Joy, peş peşe düşük yapmasından “en büyük kalp kırıklığı” olarak bahsetti ve “hiç bu kadar boş hissetmediğini” ve daha yeni yürümeye başlayan çocuğuna bakarken içinin acıdığını söyledi

DÜĞÜNLERİNDE YANLARINDA KÜÇÜK KIZLARI DA VARDI

2021 yılından beri birlikte olan çift 2023’ün hemen başında nişanlanmış, bir sene içinde de evlenmişti.

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Ünlü çiftin kızları evlenmelerinden 2 ay önce doğmuş ve anne babasının düğünlerine katılmıştı.

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#Nick Viall#Natalie Joy#Hamile Ünlüler

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