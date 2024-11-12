GeÃ§en yÄ±l hamile kalÄ±p dÃ¼ÅŸÃ¼k yapmÄ±ÅŸtÄ±... AcÄ±sÄ± sonsuza kadar sÃ¼rmedi... Yine bebek bekliyor

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Brian Austin Green ile Ã¼Ã§ Ã§ocuklu evliliÄŸini bitirdikten sonra Machine Gun Kelly ile yeni bir aÅŸka yelken aÃ§an Fox; Ã¶zel hayatÄ±yla ilgili mutlu haberi duyurdu...

Bir dÃ¶nem ayrÄ±ldÄ±klarÄ± iddialarÄ±yla gÃ¼ndemde olan gÃ¼zel oyuncu, bunun tam tersi olduÄŸunu gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

DOÄžURMADAN KAYBETTÄ°ÄžÄ° KIZININ YERÄ°NE YENÄ° BEBEK GELÄ°YORÂ

BÄ±rakÄ±n ayrÄ±lmayÄ± Megan Fox ile Machine Gun Kelly birbirlerine daha Ã§ok kenetlendi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§ift, yakÄ±n zamanda ilk bebeklerini bekliyor.Â

GeÃ§en yÄ±l hamile kalan ama dÃ¼ÅŸÃ¼k yapan Megan Fox, niÅŸanlÄ±sÄ± Machine Gun Kelly'den bir kez daha bebek beklediÄŸini duyurdu.

Zaman zaman kullandÄ±ÄŸÄ± Instagram hesabÄ±ndan yaptÄ± duyurusunu Megan Fox . Giderek bÃ¼yÃ¼yen karnÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren gÃ¼zel oyuncu "HiÃ§bir ÅŸey gerÃ§ekten kaybolmaz. HoÅŸ geldin" diye yazdÄ±.

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Fox, hamilelik testini de takipÃ§ileriyle paylaÅŸtÄ±. NiÅŸanlÄ±sÄ±nÄ± etiketleyen gÃ¼zel oyuncu bu ÅŸekilde bebeÄŸin babasÄ±nÄ±n da Machine Gun Kelly olduÄŸunu onayladÄ±.

ESKÄ° EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NDEN ÃœÃ‡ TANE Ã‡OCUÄžU VAR

38 yaÅŸÄ±ndaki Megan Fox, ilk evliliÄŸini Brian Austin Green ile yaptÄ±. Bu evlilikten ÅŸu anda 11 yaÅŸÄ±nda olan Noah, 9 yaÅŸÄ±nda Bodhi ve 7 yaÅŸÄ±nda Journey adÄ±nda Ã¼Ã§ Ã§ocuk sahibi oldu.

Hatta bu Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bebeÄŸin dÃ¼nyaya geliÅŸi de olaylÄ±ydÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o dÃ¶nemde iki tane Ã§ocuklarÄ± olan Green ile Fox'tan bir ayrÄ±lÄ±k haberi gelmiÅŸti. Sonra ikisi de sessizliÄŸe gÃ¶mÃ¼ldÃ¼.

Fakat Megan Fox katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir etkinlikte karnÄ± burnunda ortaya Ã§Ä±karak herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. AyrÄ±lÄ±k aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±klarÄ± iÃ§in Ã¶nce herkes bebeÄŸin babasÄ±nÄ±n Fox'un hayatÄ±na giren yeni sevgilisi olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼.

Ama sonra gerÃ§ek ortaya Ã§Ä±ktÄ±. O bebeÄŸin babasÄ± da Brian Austin Green'di.

Bu geliÅŸme Ã¼zerine Ã§ift evliliklerine bir ÅŸans daha vermiÅŸti. Ama Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§ocuÄŸun doÄŸumu da evliliÄŸi kurtarmaya yetmedi. Green ile Fox yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.

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Bu arada Machine Gun Kelly'nin de ilk kez baba olmayacaÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m. GerÃ§ek adÄ± Colson Baker olan sanatÃ§Ä±nÄ±n, Emma Cannon'dan ÅŸu anda 15 yaÅŸÄ±nda olan Casie adÄ±nda bir kÄ±zÄ± bulunuyor.Â





NÄ°ÅžANLISINDAN HAMÄ°LE KALMIÅž AMA BEBEÄžÄ°NÄ°Â 10 HAFTALIKKEN KAYBETMÄ°ÅžTÄ°

Zaten kÄ±sa bir sÃ¼re sonra Megan Fox, bir ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n klibinde oynadÄ±ÄŸÄ± Machnne Gun Kelly ile aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. KÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce ayrÄ±ldÄ±klarÄ± haberi gelse de Ã§ift, birlikte katÄ±ldÄ±klarÄ± partide bunu yalanladÄ±.

Megan Fox, geÃ§en yÄ±l yayÄ±nlanan Pretty Boys Are Poisonous adlÄ± ÅŸiir kitabÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda Machine Gun Kelly ile iliÅŸkisinden hamile kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak 10'uncu haftaya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada dÃ¼ÅŸÃ¼k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti.

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Hatta o kitabÄ±nda doÄŸurmadan kaybettiÄŸi kÄ±zÄ±na ithaf ettiÄŸi dizeler de yer alÄ±yordu.

Megan Fox, o dÃ¶nemde konuk olduÄŸu Good Morning America adlÄ± sohbet programÄ±nda bu konuda bir aÃ§Ä±klama yapmÄ±ÅŸtÄ±.

'Ã‡ILGINCA BÄ°R YOLCULUK'

Fox, henÃ¼z doÄŸmamÄ±ÅŸ kÄ±zÄ±yla vedalaÅŸmasÄ±nÄ±n hayatÄ± boyunca yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± hiÃ§bir ÅŸeye benzemediÄŸini" anlattÄ±.

Megan Fox programda, dÃ¼ÅŸÃ¼k yapmasÄ±nÄ±n hem niÅŸanlÄ±sÄ± Machine Gun Kelly hem de kendisi iÃ§in Ã§ok zor olduÄŸunu anlattÄ±. Fox "Bu durum bizi hem birlikte hem de ayrÄ± ayrÄ± Ã§Ä±lgÄ±nca bir yolculuÄŸa Ã§Ä±kardÄ±" diye konuÅŸtu.

O acÄ± olayÄ±n ardÄ±ndan sÃ¼rekli olarak "Neler oluyor?", "Bu ne anlama geliyor?" diye sorup durduklarÄ±nÄ± belirtti.

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DOÄžMAMIÅž BEBEÄžÄ°NE BÄ°R ÅžÄ°Ä°RLE SESLENDÄ°

Megan Fox, ÅŸiir kitabÄ±nda bu acÄ± olaydan esinlenerek kÄ±zÄ±na yazdÄ±ÄŸÄ± ÅŸiire de yer verdi. Fox ÅŸiirinde yataÄŸÄ±n yanÄ±nda bir ultrason makinesi olduÄŸunu yazdÄ± ÅŸiirinde. Sonra da kaybettiÄŸi kÄ±z bebeÄŸinin 10 hafta ve bir gÃ¼nlÃ¼k olduÄŸunu ekledi.

Megan Fox, doÄŸmadan veda etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± kÄ±zÄ±na "Elini tutmak istiyorum... GÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ duymak istiyorum. Ama ÅŸimdi elveda demem gerekiyor.. GÃ¶zlerimi kapatÄ±yorum ve onlar seni iÃ§imden sÃ¶kÃ¼p alÄ±rken, seni gÃ¶ÄŸsÃ¼me sÄ±msÄ±kÄ± bastÄ±rarak tuttuÄŸumu hayal ediyorum..:" dizeleriyle seslendi.

Megan Fox bu ilk kitabÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ±nda "BÃ¼tÃ¼n hayatÄ±mÄ± bazÄ± adamlarÄ±n sÄ±rlarÄ±nÄ± saklayarak geÃ§irdim. OnlarÄ±n gÃ¼nahlarÄ±nÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± taÅŸÄ±maktan vÃ¼cudum aÄŸrÄ±yor. Ã–zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼m bu sayfalarda yaÅŸÄ±yor ve umarÄ±m burada yazdÄ±klarÄ±m baÅŸkalarÄ±na mutluluklarÄ±nÄ± geri alma konusunda ilham verebilir" diye yazdÄ±.

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ESKÄ° KOCASI EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°N BÄ°TTÄ°ÄžÄ°NÄ° BÃ–YLE ANLAMIÅž

Fox'un eski kocasÄ± Brian Austin Green, geÃ§tiÄŸimiz hafta Tori Spelling'in sunduÄŸu Misspelling adlÄ± programa katÄ±ldÄ± ve orada evliliÄŸin bittiÄŸini nasÄ±l anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Brian Austin Green'in sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Fox, evliliklerinin bir noktasÄ±nda her ÅŸeyin tepetaklak olduÄŸunu, bu iliÅŸkinin artÄ±k kurtarÄ±lamaz bir yerde olduÄŸunu anladÄ±.

Durum Ã¶yle bir haldeydi ki Megan Fox, kocasÄ± Brian Austin Green bir ÅŸey Ã§iÄŸnerken bile bundan rahatsÄ±z oluyor, ses duyduÄŸunu ileri sÃ¼rÃ¼yordu.

Green'in deyimiyle onun yanÄ±na bir ÅŸeyler yemesi bile Fox'u sinir ediyordu.

Brian Austin Green, bÃ¼yÃ¼k bir aÅŸkla severek evlendiÄŸi eski karÄ±sÄ±yla iliÅŸkilerinin nasÄ±l yÄ±prandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunun insanda nasÄ±l duygular yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "Bir noktaya geliyorsunuz, o zaman da eÅŸinizin ayaklarÄ±nÄ± sÃ¼rÃ¼yerek yÃ¼rÃ¼mesi ya da ekmekleri tost makinesine koyma ÅŸekli sizi deli ediyor. Bunlar kÃ¼Ã§Ã¼k ÅŸeyler."

Megan Fox'un eski kocasÄ± Brian Austin Green bir sÃ¼redir Sharna Burgess ile birlikte. Hatta onlarÄ±n da yakÄ±n zamanda bir bebekleri oldu.Â Green, eski eÅŸiyle ilgili hamilelik haberi Ã¼zerine onun adÄ±na mutlu olduÄŸunu da aÃ§Ä±kladÄ±.

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