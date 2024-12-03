Geçen yıl bu görüntüyle bütün kuralları yıkmıştı... Herkes nefesini tuttu onu bekliyor

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Ocak ayında geçirdiği ameliyat, ardından hakkında üretilen söylentiler, sonra mart ayında kanser tedavisi göreceğini açıklaması derken Kate, gündemden hiç düşmedi.

Tam her şey biraz sakinleşmişti ki bu kez de kemoterapinin bittiğini duyurup, ardından da usul usul görevlerine dönünce yine gündemin ilk sıralarına yerleşti.

Kate Middleton bugün de kendisini önemli bir etkinlikte görmeyi bekleyen hayranlarını yine heyecan içinde bıraktı.

Çünkü Katar Emiri ile karısı iki günlük bir ziyaret için Londra'da bulunuyor. Bugün ise resmi karşılama töreni gerçekleşecek.

İşte o törende Kate Middleton da kocası Prens William ve kayınpederi Kral Charles ile yerini alacak. Yapılan duyuruya göre Kraliçe Camilla ise sağlık sorunları nedeniyle o törende bulunmayacak.

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Aslında herkes Kate'in akşam Katar Emiri onuruna Buckingham Sarayı'nda verilecek olan yemeğe katılmasını da bekliyordu. Ancak bu durum gerçekleşmeyecek. Çünkü Galler Prensesi Kate o yemekte bulunmayacak.

Durum böyle olunca hayranlarının Kate Middleton'ı sadece karşılama töreninde görmekle yetinmesi gerekecek. Tabii ki onunla ilgili en çok merak edilen nokta ise Kate'in ne giyeceği.

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Aslında elbisesi de paltosu da ayak bileklerine kadar uzun olmasına rağmen Kate'in o karşılamada otomobilden inerken sergilediği bu görüntü uzun süre gündemde kalmıştı. Bunun intikam için olduğu bile ileri sürülmüştü.

Middleton geçen yıl Güney Kore Devlet Başkanı için düzenlenen resmi karşılama törenine de hem kıyafeti hem de otomobilden inişiyle damgasını vurmuştu.

Hatta bazı kişiler o dönemde yine alevlenen Prens William'ın kendisini aile dostunun karısı Rose Hanbury ile aldattığı iddialarını gündeme getirip "Belki de böyle intikam alıyor" yorumunu yapmıştı.

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Ama o törenden kısa bir süre sonra hem Kate için hem de İngiliz kraliyet ailesi için zor günle başladı.

Herkes birkaç saat sonra Katar Emiri için yapılacak olan resmi karşılamada Kate'i görmeyi beklerken biz de onun geçen birkaç yıla damgasını vuran resmi törenlerdeki görüntülerini bir hatırlayalım istedik.

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Kate Middleton geçen yıl hastalanmadan önce katıldığı son karşılamada üzerindeki bu gösterişli kıyafetle büyük ilgi çekmişti.

Gündüz kırmızılar içinde olan Middleton, akşam da Güney Kore Devlet Başkanı ve karısı onuruna verilen yemekte kayınvalidesi Prenses Diana'nın bu ünlü tacını kullandı. Üzerinde ise beyaz bir elbise vardı.

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Kate iki yıl önce Güney Afrika lideri Cyrill Ramaphosa ve eşi için düzenlenen karşılama törenine giderken de üzerinde mor bir elbise vardı. Bir yıl sonrasına göre daha sade bir giyim tercihinde bulunmuştu.





Ama belli ki asıl görkemini akşamki yemeğe sakladı. Çünkü o yemekte üzerinde yine beyaz bir elbise ama ailenin neredeyse yüz yıldır göz önüne çıkmamış Strathmore Gül tacı vardı. İşte o görüntüsüyle de geceye damgasını vurdu Kate.





Biraz daha geriye gidelim... Bu kare 2014 yılından... O sırada henüz Cambridge Dükü ve Cambridge Düşesi olan William ile Kate Singapur Devlet Başkanı ile eşinin resmi ziyareti sırasında onu karşılamaya böyle gittiler. O sırada Kate, şimdiye oranla daha kısa etekler giyebiliyordu... Üzerinde çok sevdiği manto elbiselerden biri vardı. Başında da ona uygun renkte şapkası.

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2018 yılında yine o sırada Cambridge Düşesi olan Kate Middleton, Hollanda Kralı Willem Alexander ile karısı Kraliçe Maxima onuruna Buckingham Sarayı'nda verilen yemeğe bu şekilde katılmıştı. O gece için seçtiği kıyafet ise hem hayranları hem moda eleştirmenleri tarafından soluk renkli bulunmuş ve çok da beğenilmemişti.