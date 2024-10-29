GeÃ§en yÄ±l aynÄ± gÃ¼nlerde tek oÄŸlunu evlendirmiÅŸti: ÃœnlÃ¼ TÃ¼rk doktor bu yÄ±l da kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±nÄ± yuvadan uÃ§urdu

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Ã‡iftin en kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Arabella Sezen, bundan bir yÄ±l Ã¶nce aynÄ± dÃ¶nemde evlenen erkek kardeÅŸinin ardÄ±ndan hayatÄ±nÄ± mÃ¼zisyen Nick Canellakis ise birleÅŸtirdi.

ÃœnlÃ¼ doktor Mehmet Ã–z, artÄ±k kendi yuvasÄ±nÄ± kuran Arabella Sezen ile damadÄ± Nick'in dÃ¼ÄŸÃ¼nde Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± da geleneÄŸi bozmayarak sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

ÃœnlÃ¼ doktor Mehmet Ã–z, kÄ±zÄ± Arabella Sezen'in mutlu gÃ¼nÃ¼nde Ã§ekilen pozlarÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.Â

'AÄ°LEMÄ°Z Ä°Ã‡Ä°N MASAL GERÃ‡EK OLDU'

Mutlu genÃ§ Ã§ift ve karÄ±sÄ±yla Ã§ekilen pozlarÄ±na Instagram sayfasÄ±nda yer veren Ã¼nlÃ¼ doktor paylaÅŸÄ±mÄ±nda "Her baba kÄ±zÄ±nÄ± bir yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± prens ile evlendirmeyi hayal eder. Ailemiz iÃ§in bu masal gerÃ§ek oldu" diye yazdÄ±.

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Mehmet Ã–z, damadÄ± Canellakis'in dÃ¼nya Ã§apÄ±nda tanÄ±nmÄ±ÅŸ bir Ã§ellist olduÄŸunu hatÄ±rlatarak kÄ±zÄ± Arabella Sezen'in yaratÄ±cÄ± bir eÅŸ bulduÄŸunu da satÄ±rlarÄ±na ekledi.

ÃœnlÃ¼ doktor Mehmet Ã–z, bir baÅŸka paylaÅŸÄ±mÄ±nda da bu mutlu gÃ¼nlerinden dolayÄ± kendilerine iyi dilek mesajlarÄ± yazanlara da teÅŸekkÃ¼r etti.

Bu arada Mehmet Ã–z ile Lisa Ã–z'Ã¼n Oliver dÄ±ÅŸÄ±nda Daphne, Zoe ve Arabella adÄ±nda Ã¼Ã§ tane de kÄ±zÄ± olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m. Daha Ã¶nce kendi yuvalarÄ±nÄ± kuran Ã§ocuklarÄ±ndan torunlarÄ± da bulunan Mehmet ve Lisa Ã–z Ã§ifti bu ÅŸekilde son bekar Ã§ocuklarÄ±nÄ±n mÃ¼rÃ¼vvetini de gÃ¶rmÃ¼ÅŸ oldu.

Gelin Arabella Sezen, Nick Canellakis ile evlendiÄŸi tÃ¶rende omuzlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kta bÄ±rakan sade bir gelinlik giymeyi tercih etti.Â

DAMAT TANINMIÅž BÄ°R MÃœZÄ°SYEN

Uzun sÃ¼redir birlikte olan Arabella ile Nick, yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±l Ã¶nce niÅŸanlanmÄ±ÅŸtÄ±. Mehmet Ã–z, bu mutlu haberi de sosyal medya hesabÄ±ndan duyurdu.

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ÃœnlÃ¼ doktor, o paylaÅŸÄ±mÄ±nda Arabella Sezen ile Nick Canellakis'in, genÃ§ mÃ¼zisyenin tutkuyla baÄŸlÄ± olduÄŸu enstrÃ¼manÄ± Ã§ello ile ilgili kÄ±sa bir film yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± da notlarÄ±na eklemiÅŸti.

Doktor Ã–z o paylaÅŸÄ±mda Arabella ile Nick'in niÅŸan yÃ¼zÃ¼klerini parmaklarÄ±na takarak hayatlarÄ±nda yeni bir sayfa aÃ§tÄ±klarÄ±nÄ± da satÄ±rlarÄ±na eklemiÅŸti.

Mehmet Ã–z, evlilik tÃ¶reninde kÄ±zÄ±nÄ±, damadÄ± Nick'e kendi elleriyle teslim etti.





TÃ¶ren boyunca Nick ve Arabella'nÄ±n yÃ¼zÃ¼nden gÃ¼lÃ¼cÃ¼kler eksik olmadÄ±.Â

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Kendisi de geÃ§en yÄ±l evlenen Oliver Mustafa, kÄ±z kardeÅŸi Arabella Sezen'in bÃ¼yÃ¼k mutluluÄŸuna ortak oldu.





BÄ°R YIL ARAYLA Ä°KÄ°NCÄ° DÃœÄžÃœNÂ

Mehmet Ã–z ve eÅŸi Lisa, geÃ§en yÄ±l da hemen hemen aynÄ± tarihlerde tek oÄŸullarÄ± Oliver Mustafa'nÄ±n mÃ¼rÃ¼vvetini gÃ¶rdÃ¼.

O anlarda Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ± da yine sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±p hissettiÄŸi coÅŸkuyu ifade etmiÅŸti Mehmet Ã–z.

ÃœnlÃ¼ doktorun "OÄŸlum Oliver bu hafta sonu evlendi" mesajÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± bu paylaÅŸÄ±mÄ±na takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da tebrik ve beÄŸeni mesajÄ± geldi.

Bu arada Mehmet Ã–z, oÄŸlunun mutlu gÃ¼nÃ¼nde kendisinin ve eÅŸi Lisa'nÄ±n yÄ±llardÄ±r sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ mutlu evliliÄŸine de gÃ¶nderme yaptÄ±. OÄŸlu Oliver adÄ±na ne kadar mutlu olduÄŸunu ifade eden Mehmet Ã–z, Lisa ile evlenmesini de "hayatÄ±nda verdiÄŸi en iyi karar" olarak nitelendirdi.

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AÄ°LE POZU

ÃœnlÃ¼ doktor Mehmet Ã–z "Anne ve babalarÄ±n en bÃ¼yÃ¼k mutluluÄŸu, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n doÄŸru deÄŸerler Ã¼zerinden bilgece kararlar verdiÄŸini gÃ¶rmek" diye yazdÄ±. Sonra da oÄŸlu Oliver'Ä±n kendisine en uygun eÅŸle yani Katie Ballantine Flinn ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdiÄŸini satÄ±rlarÄ±na ekledi.

Bu arada Mehmet Ã–z ile Lisa Ã–z'Ã¼n Oliver dÄ±ÅŸÄ±nda Daphne, Zoe ve Arabella adÄ±nda Ã¼Ã§ tane de kÄ±zÄ± olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.

Oliver Ã–z ile Kaie Ballantine Flinn, kÄ±yÄ±lan nikahÄ±n ardÄ±ndan mutluluklarÄ±nÄ±, dÃ¼zenlenen dÃ¼ÄŸÃ¼nde konuklarÄ±yla paylaÅŸtÄ±. Mutlu genÃ§ler sosyal medya hesaplarÄ±nda da bu konuda ortak paylaÅŸÄ±mlar yaptÄ±. GenÃ§ Ã§ift " Bu paylaÅŸÄ±mda Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±r birlikte olduklarÄ±nÄ±" belirtti.

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'TEBRÄ°KLER BAY VE BAYAN Ã–Z'

Mehmet ve Lisa Ã–z'Ã¼n kÄ±zlarÄ±ndan 37 yaÅŸÄ±ndaki Daphne kendi sosyal medya sayfasÄ±nda kardeÅŸinin mutluluÄŸunu paylaÅŸtÄ±.

Daphne "Tebrikler Bay ve Bayan Ã–z" mesajÄ±nÄ± yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±nda dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n kamera arkasÄ±nda yaÅŸananlarÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine de yer verdi. Daphne Ã–z "KardeÅŸimin hayallerindeki kÄ±zla evlendiÄŸine inanamÄ±yorum" diye yazdÄ±.

Gelin, dÃ¼ÄŸÃ¼n tÃ¶reninde askÄ±sÄ±z beyaz bir elbise giydi. GÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ de uzun bir duvakla tamamladÄ±. Bu arada damat da klasik bir takÄ±m elbise giymeyi tercih etti.

2021 YILINDA Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ°NÄ° SOSYAL MEDYADAN Ä°LAN ETTÄ°LER

Oliver ile Katie geÃ§en yÄ±lÄ±n haziran ayÄ±nda niÅŸanlanmÄ±ÅŸtÄ±. Columbia Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi'nde okuyan Oliver, sevgilisine bir kumsalda evlenme teklif etti. Orada niÅŸanlanan Ã§ift daha sonra geÃ§en eylÃ¼l ayÄ±nda ailelerinin ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir partiyle kutlama yaptÄ±.

Oliver ile Katie'nin ne kadar zamandÄ±r flÃ¶rt ettiÄŸi kesin bilinmiyor. Ancak iki genÃ§ 2021 yÄ±lÄ±nda iliÅŸkilerini Instagram hesabÄ±ndan ilan ettiler.

ÃœnlÃ¼ doktor Mustafa Ã–z'Ã¼n baba mesleÄŸini sÃ¼rdÃ¼ren oÄŸlu Mehmet Ã–z eÅŸi Lisa ile 1985 yÄ±lÄ±nda evlendi. Ã‡iftin Daphne, Oliver Mustafa, Zoe Yasemin ve Arabella Sezen adÄ±nda dÃ¶rt tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor.