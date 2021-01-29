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GeriMagazin Gece yarısı kapısına dayandı... Hadise'nin takıntılı hayan korkusu!
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Haber Giriş: 29.01.2021 - 07:08 | Son Güncelleme:

Gece yarısı kapısına dayandı... Hadise'nin takıntılı hayan korkusu!

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Gece yarısı kapısına dayandı... Hadise'nin takıntılı hayan korkusu!
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Hadise, İstinye’de oturduğu sitenin önüne gelerek kendisini rahatsız ettiğini öne sürdüğü Tarık D. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Şarkıcının Emniyet’e ve İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunduğu dilekçeye göre olay 19 Ocak’ta gece saat 00.05 sıralarında yaşandı. Turizmci olduğu öğrenilen Tarık D., İstinye’deki siteye gelerek güvenlik görevlilerine kendisini Hadise’nin davet ettiğini söyledi.

Tarık D.’nin hareketlerinden şüphelenen görevliler, Hadise’nin bu adreste ikamet etmediğini söyleyerek onu gönderdi. Tarık D. aynı günün öğle saatlerinde yeniden sitenin önüne gelip Hadise’yi görmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Hadise Emniyet’e giderek şikâyetçi oldu.

Hadise ifadesinde “Bu olayın daha önce beni rahatsız ettiği için davacı olduğum Ümit S. ile bağlantılı olduğunu düşünüyorum” dedi. Şikâyet üzerine ifade veren Tarık D. ise “Hadise’den imza almak istedim. Ümit S. adlı kişiyi tanımam” diye konuştu. İstanbul Aile Mahkemesi, Tarık D.’nin 1 ay süreyle Hadise’ye yaklaşmamasına karar verdi. Tarık D. karara aykırı davranırsa 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacak.

Hadise ve Kaan Yıldırımdan ayrılık sonrası ilk fotoğraf
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk fotoğraf
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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