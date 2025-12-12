'Annem güzel ben çirkin' demişti... Kalbinin gerçek sahibini bulana kadar 'vur patlasın, çal oynasın!'

Haberin Devamı

Onun tek özelliği bu da değil.

Belki annesi moda dünyasının bir değil birkaç dönemine damgasını vuran süper modellerden biri olmasaydı da o yine keşfedilir ve podyumda salınır, kamera karşısında poz verip rol yapardı. Çünkü fiziksel özellikleri de zaten gösteri dünyasının güzellik kriterlerine uygun.

Annesi de babası da ünlü olunca işi biraz daha kolaylaştı... Modadan sonra sinema dünyasında da epeydir adını duyurur oldu.

Bu kadar öne çıkınca elbette arkadaş çevresi de kendisi gibi ünlülerden oluşuyor bu genç kızın.

ÜNLÜ ARKADAŞLARIYLA PARTİYE KATILDI

Bu anlattığımız ayrıcalıklı çocuk Kaia Gerber.

Yani 80 ve 90'lı yılların efsane modeli Cindy Crawford ile kendisi de eski bir model olan iş insanı Rande Gerber'in kızı...

Haberin Devamı

Daha yetişme çağında annesinin gençlik yıllarına olan benzerliği sayesinde dikkat çekti Kaia Gerber. 24 yaşındaki Kaia, modellik derken oyunculuğa da geçiş yaptı.

Genç kızın sevgilileri de sık görüştüğü arkadaşları da tıpkı kendisi gibi gösteri dünyasından.





ARKADAŞI DESTEK OLMASA YÜRÜYEMEYECEKTİ

Kaia Gerber, geçtiğimiz akşam da kendisi de bir "nepo bebek" olan Kate Hudson'ın verdiği yeni yıl partisine katıldı.

Goldie Hawn ile eski kocası Bill Hudson'ın kızı olan, annesinin sevgilisi Kurt Russell tarafından büyütülen Hudson'ın Los Angeles'taki partisinde Kaia'nın yanı sıra başka ünlüler de vardı.

Kaia Gerber, gece için üst kısmı ve etek uçları dantelli bir elbise giydi. Doğrusu, genç kızın giydiği, son dönemde pek moda olan geceliği çağrıştıran kıyafetlerden biriydi.

Kaia, görünümünü siyah çorap ve aynı renk ayakkabılarla tamamladı.

Parti çıkışı Kaia'nın güneş gözlüklerini çıkarmaması da dikkat çekti. Bir yandan parti yorgunluğu, diğer yandan patlayan flaşlar derken genç kız, yürümekte zorlandı. Ona da yine kendisi gibi siyah giyinen bir arkadaşı destek oldu.

Haberin Devamı





ANNESİNİN GENÇLİĞİNİ KENDİSİNDEN DAHA GÜZEL BULUYOR

Kaia Gerber, son dönemde Sunday Times'a verdiği röportajda söyledikleriyle dikkat çekmişti.

Fiziksel görünüş olarak annesine benzetilen genç kız aslında tam olarak öyle olmadığını vurguladı o röportajda.

"Annemin göğüsleri ve kalçası daha dolgun. Onun gibi bir vücudum olsun isterdim. Ama benim vücut yapım babama benziyor" demişti.





10 YAŞINDA İLK POZUNU VERDİ

Daha 10 yaşındayken Versace'nin çocuk koleksiyonu için kamera karşısına geçti Kaia. Ama tam anlamıyla modellik yapmak için annesinin isteğiyle üç yıl bekledi.13 yaşına geldiğinde ise artık kariyerine başlamıştı.

Sonra da oyunculuk geldi.

Haberin Devamı

Kaia, bu konuda annesinin ve babasının katkısı olduğunu da hiç inkar etmedi.

Daha önce verdiği bir röportajda moda dünyasındaki başarısında elbette anne ve babasının rol oynadığını kabul etti. Ama onun ardından başladığı oyunculuk kariyerinin tamamen kendi işi olduğunu savundu.

Genç model,"Sahip olduğum ayrıcalığı inkar etmeyeceğim. Ancak bana harika tavsiyeler verebilecek kişiler yanımda olduğu için de şanslıyım" diye konuştu.

Annesi Cindy Crawford aracılığıyla tanıştığı muhteşem insanlarla çalışmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu da ifade etti genç model.





Kaia Gerber o ropörtajda annesinin sürekli olarak yaptığı bir şakadan da söz etti: "Annem bana hep 'Eğer bir Chanel kampanyası için arayıp rezervasyon yaptırabiliyorsan bu senin için değil benim içindir' diye şaka yapar."

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Bir zamanlar güzelliği dillere destan bir oyuncu vardı: Şimdi onun yerini kızı aldı Haberi görüntüle





ANNESİNİN ESKİ KOCASININ OĞLUYLA OYNUYOR

Kaia Gerber şu sıralarda The Shards için kamera karşısına geçiyor. Rol arkadaşı ise çok dikkat çekici bir isim.

Annesi Cindy'nin 1991 ile 1994 arasında ilk evliliğini yaptığı Richard Gere'in sonradan evlendiği Carey Lowell'ın oılu Homer Gere.

Söz konusu dizi esin kaynağını yazar Bret Easton Ellis'in 2023 yılında yayınlanan aynı adlı romanından alıyor.

Yazarın gençlik yıllarından kesitler sunan dizi 1980'lerin Los Angeles kentine götürecek seyirciyi.

Projenin daha seyirciyle buluşmasına zaman var ama daha şimdiden eski ünlü çiftin çocuklarının rol alması nedeniyle büyük ilgi çekti.

Haberin Devamı





ANNESİNİN ÜNLÜ ELBİSESİNİ 30 YIL SONRA KENDİSİ GİYDİ

Kaia Gerber, geçen yıl Toronto Film Festivali'nde giydiği elbiseyle de çok konuşuldu.

Çünkü o gün üzerindeki beyaz elbiseyi tam 30 yıl önce annesi Cindy giymişti. O sırada Richard Gere ile evliydi ve Oscar töreninde bu görünümüyle büyük sükse yapmıştı.

Kaia da yıllar önceki o görüntüyü saç modeli dahil yeniden canlandırdı.

Genç kız o gün elbisesiyle ve takılarıyla annesinin yıllar önceki görünümünü yeniden yaratmaya çalıştı. Ama sonuçta bu elbisenin annesine daha çok yakıştığını düşündüğünü de söyledi.





YAŞI GENÇ AMA AŞK HAYATI ÇOK HAREKETLİ

Kaia Gerber, sadece mesleki çalışmaları ve ünlü ebeveynleriyle değil hızlı aşk hayatıyla da gündemde kaldı.

Bir ara gösteri dünyasındaki ünlü sevgilileriyle tanınan Pete Davidson ile birlikteydi. Ardından Jacob Elordi girdi hayatına.

Şu ana kadarki en uzun ilişkisini genç oyuncu Austin Butler ile yaşadı. İddialara göre ailesi, 2021 ile 2024 arasında birlikte olan gençlerin kalıcı bir ilişki için adım atmasını bekledi. Fakat bu gerçekleşmedi.

Kaia Gerber, bu yıl da ünlü oyuncu Bill Pullman'ın oğlu Lewis ile samimi şekilde görüntülendi.

Gözden Kaçmasın Güzel gözlerini açık tutamadı: Gizli hastalığı ifşa oldu Haberi görüntüle





Cindy Crawford, bir dönemin en ünlü modellerinden biriydi... Artık emeklilik çağına yaklaşınca yerini kızına bıraktı.